Вы варите макароны по инструкции на пачке, а они всё равно слипаются? Перестаньте это делать! Главное правило — бросать макароны в кипящую воду в момент начала бурления, а не когда вода уже бьёт ключом. Это помогает избежать прилипания и сохранить текстуру.
Никогда не лейте масло в воду — оно образует плёнку, мешающую соусу "прилипнуть" к пасте. Вместо этого сохраните стакан воды, в которой варились макароны, и добавьте её в соус. Крахмал из этой воды сделает его бархатным.
Не промывайте готовую пасту. Просто переложите её в сковороду с соусом и хорошо перемешайте. Горячая паста впитает аромат за считаные секунды, а не превратится в скользкий гарнир.
Хотите изюминку? Добавьте в томатный соус чайную ложку арахисовой пасты — она придаст сливочность и лёгкий ореховый оттенок. А если мечтаете о "дымке", просто обжарьте макароны на сухой сковороде одну минуту перед варкой.
Используйте смесь сыров: пармезан, гауда и моцарелла — они расплавятся идеально и добавят глубины вкуса.
В воду для варки можно бросить лавровый лист и зубчик чеснока — аромат будет в самой пасте.
Если соус получился слишком густым — разведите его… кофе. Да, чайная ложка эспрессо придаст мясному соусу насыщенность и баланс.
Остатки пасты не выбрасывайте. Обжарьте с яйцом и зеленью — получите блюдо лучше, чем в траттории.
Храните макароны с соусом отдельно, чтобы сохранить текстуру. А на второй день — прогрейте с добавлением ложки воды для свежести.
Макаро́ны (итал. maccheroni) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины.
