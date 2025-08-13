Кофе в соус, арахис в томаты, макароны на сковородку — странные приёмы, которые работают

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:51
Еда

Вы варите макароны по инструкции на пачке, а они всё равно слипаются? Перестаньте это делать! Главное правило — бросать макароны в кипящую воду в момент начала бурления, а не когда вода уже бьёт ключом. Это помогает избежать прилипания и сохранить текстуру.

Паста
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Паста

Никогда не лейте масло в воду — оно образует плёнку, мешающую соусу "прилипнуть" к пасте. Вместо этого сохраните стакан воды, в которой варились макароны, и добавьте её в соус. Крахмал из этой воды сделает его бархатным.

Как "приручить" макароны

Не промывайте готовую пасту. Просто переложите её в сковороду с соусом и хорошо перемешайте. Горячая паста впитает аромат за считаные секунды, а не превратится в скользкий гарнир.

Хотите изюминку? Добавьте в томатный соус чайную ложку арахисовой пасты — она придаст сливочность и лёгкий ореховый оттенок. А если мечтаете о "дымке", просто обжарьте макароны на сухой сковороде одну минуту перед варкой.

Несколько кулинарных трюков

  • Используйте смесь сыров: пармезан, гауда и моцарелла — они расплавятся идеально и добавят глубины вкуса.

  • В воду для варки можно бросить лавровый лист и зубчик чеснока — аромат будет в самой пасте.

  • Если соус получился слишком густым — разведите его… кофе. Да, чайная ложка эспрессо придаст мясному соусу насыщенность и баланс.

  • Остатки пасты не выбрасывайте. Обжарьте с яйцом и зеленью — получите блюдо лучше, чем в траттории.

Храните макароны с соусом отдельно, чтобы сохранить текстуру. А на второй день — прогрейте с добавлением ложки воды для свежести.

Уточнения

Макаро́ны (итал. maccheroni) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
