Кофе в соус, арахис в томаты, макароны на сковородку — странные приёмы, которые работают

Макароны нужно варить без масла и промывания для лучшего сцепления с соусом

1:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Вы варите макароны по инструкции на пачке, а они всё равно слипаются? Перестаньте это делать! Главное правило — бросать макароны в кипящую воду в момент начала бурления, а не когда вода уже бьёт ключом. Это помогает избежать прилипания и сохранить текстуру.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Паста

Никогда не лейте масло в воду — оно образует плёнку, мешающую соусу "прилипнуть" к пасте. Вместо этого сохраните стакан воды, в которой варились макароны, и добавьте её в соус. Крахмал из этой воды сделает его бархатным.

Как "приручить" макароны

Не промывайте готовую пасту. Просто переложите её в сковороду с соусом и хорошо перемешайте. Горячая паста впитает аромат за считаные секунды, а не превратится в скользкий гарнир.

Хотите изюминку? Добавьте в томатный соус чайную ложку арахисовой пасты — она придаст сливочность и лёгкий ореховый оттенок. А если мечтаете о "дымке", просто обжарьте макароны на сухой сковороде одну минуту перед варкой.

Несколько кулинарных трюков

Используйте смесь сыров: пармезан, гауда и моцарелла — они расплавятся идеально и добавят глубины вкуса.

В воду для варки можно бросить лавровый лист и зубчик чеснока — аромат будет в самой пасте.

Если соус получился слишком густым — разведите его… кофе. Да, чайная ложка эспрессо придаст мясному соусу насыщенность и баланс.

Остатки пасты не выбрасывайте. Обжарьте с яйцом и зеленью — получите блюдо лучше, чем в траттории.

Храните макароны с соусом отдельно, чтобы сохранить текстуру. А на второй день — прогрейте с добавлением ложки воды для свежести.

Уточнения

Макаро́ны (итал. maccheroni) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины.

