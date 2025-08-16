Овощной салат без майонеза может быть сытным, если добавить правильный ингредиент

Овощные салаты — это простое и полезное блюдо, которое легко включить в повседневный рацион. Они богаты клетчаткой, витаминами и антиоксидантами. Но даже такое полезное блюдо можно сделать ещё ценнее — с помощью необычных, но доступных добавок.
Добавив в салат нетипичные ингредиенты, вы не только разнообразите вкус, но и обогатите блюдо важными для здоровья компонентами. Ниже — варианты, которые стоит попробовать.
Эти растительные масла — настоящие источники пользы. Несмотря на то, что они менее популярны, чем подсолнечное или оливковое, их питательные свойства заслуживают внимания:
поддерживают иммунную систему;
благотворно влияют на сердце и сосуды;
улучшают пищеварение.
Кроме того, масла придают салату интересный, ореховый и слегка пряный вкус.
Если вы привыкли заправлять салат лимонным соком — попробуйте заменить его на сок грейпфрута. Он:
добавляет лёгкую горчинку и свежесть;
обогащает блюдо витамином C;
делает вкус более сложным и изысканным.
Подходит к салатам с зеленью, овощами и морепродуктами.
Этот суперфуд особенно актуален в осенне-зимний период. Семена чиа:
богаты омега-3 жирными кислотами;
содержат антиоксиданты и клетчатку;
улучшают пищеварение.
Они придают салату лёгкую текстуру и делают его более сытным.
Чтобы добавить белок и сделать салат более питательным, стоит использовать мягкие и полезные виды сыра:
тофу - источник растительного белка и аминокислот;
козий сыр - легко усваивается и содержит полезные жиры;
творожный сыр - богат кальцием и подходит даже при диете.
Такие сыры дополнят овощной салат, не перегружая его.
Кунжу́т - вид однолетних травянистых растений рода Кунжут (Sesamum) семейства Педалиевые (Pedaliaceae).
