Овощной салат без майонеза может быть сытным, если добавить правильный ингредиент

Кунжутное и тыквенное масло улучшают вкус и усиливают пользу овощного салата

2:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Овощные салаты — это простое и полезное блюдо, которое легко включить в повседневный рацион. Они богаты клетчаткой, витаминами и антиоксидантами. Но даже такое полезное блюдо можно сделать ещё ценнее — с помощью необычных, но доступных добавок.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат

Как сделать овощной салат полезнее и вкуснее

Добавив в салат нетипичные ингредиенты, вы не только разнообразите вкус, но и обогатите блюдо важными для здоровья компонентами. Ниже — варианты, которые стоит попробовать.

Кунжутное или тыквенное масло

Эти растительные масла — настоящие источники пользы. Несмотря на то, что они менее популярны, чем подсолнечное или оливковое, их питательные свойства заслуживают внимания:

поддерживают иммунную систему;

благотворно влияют на сердце и сосуды;

улучшают пищеварение.

Кроме того, масла придают салату интересный, ореховый и слегка пряный вкус.

Сок грейпфрута

Если вы привыкли заправлять салат лимонным соком — попробуйте заменить его на сок грейпфрута. Он:

добавляет лёгкую горчинку и свежесть;

обогащает блюдо витамином C;

делает вкус более сложным и изысканным.

Подходит к салатам с зеленью, овощами и морепродуктами.

Семена чиа

Этот суперфуд особенно актуален в осенне-зимний период. Семена чиа:

богаты омега-3 жирными кислотами;

содержат антиоксиданты и клетчатку;

улучшают пищеварение.

Они придают салату лёгкую текстуру и делают его более сытным.

Полезные виды сыра

Чтобы добавить белок и сделать салат более питательным, стоит использовать мягкие и полезные виды сыра:

тофу - источник растительного белка и аминокислот;

козий сыр - легко усваивается и содержит полезные жиры;

творожный сыр - богат кальцием и подходит даже при диете.

Такие сыры дополнят овощной салат, не перегружая его.

Уточнения

Кунжу́т - вид однолетних травянистых растений рода Кунжут (Sesamum) семейства Педалиевые (Pedaliaceae).

