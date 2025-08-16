Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Гороховый суп получится гуще и ароматнее при добавлении масла и сахара
Еда

Гороховый суп — одно из тех блюд, которые знакомы почти каждому. Он питательный, ароматный и всегда к месту — будь то обед с семьёй или уютный ужин в холодное время года. У каждой хозяйки есть свой способ приготовления, но есть и универсальные хитрости, которые улучшат вкус классического рецепта.

гороховый суп
Фото: Freepik by KamranAydinov is licensed under Рublic domain
гороховый суп

Как усилить аромат горохового супа

Чтобы суп получился особенно насыщенным и аппетитным, используйте простой приём: начните готовку не с воды, а с масла. В кастрюлю налейте немного растительного масла без запаха. Далее обжарьте:

  • свиные ребрышки - они придадут мясную основу и глубину вкуса;

  • морковь, нарезанную кружочками;

  • лук, нарезанный четвертинками колец.

После этого добавьте заранее замоченный на 10-12 часов горох. Все ингредиенты слегка обжарьте вместе в течение 3-5 минут. Этот этап усиливает аромат супа и раскрывает вкус овощей.

Затем в кастрюлю добавляют воду и варят суп до готовности — как обычно.

Секретные добавки в конце

Когда суп практически готов, добавьте два неожиданных, но очень важных ингредиента:

  • немного сахара - всего щепотка, но она "соберёт" вкус и придаст блюду баланс;

  • кусочек сливочного масла - для нежности, мягкой текстуры и легкого сливочного оттенка.

Эти две добавки не сделают суп сладким, но заметно повлияют на его полноту и глубину вкуса.

Уточнения

Суп — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
