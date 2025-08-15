Хрустящие снаружи, сочные внутри: эти драники заменили котлеты и пюре на ужин

Драники с мясной начинкой — это сытное и ароматное блюдо, которое отлично подойдёт как для ужина, так и для обеда. Несмотря на простоту ингредиентов, важно знать тонкости приготовления, чтобы картофельная основа была румяной, а мясо — сочным.
Секрет блюда — в правильном балансе между картофельной массой и начинкой, а также в технике жарки. Ниже — пошаговый рецепт для тех, кто хочет порадовать домашних.
картофель — 1 кг;
мясо (любое) — 200 г;
лук — 2 шт.;
яйца — 2 шт.;
сметана — 1 ст. л.;
мука — 2 ст. л.;
соль и перец — по вкусу;
растительное масло — для жарки.
Подготовка картофеля.
Натрите очищенный картофель на мелкой тёрке. Отожмите лишний сок и дайте массе постоять 10 минут, после чего снова переложите её в миску.
Добавление овощей и яиц.
Мелко нарежьте лук и добавьте к картофелю. Введите сметану, яйца, соль и перец. Перемешайте до однородного состояния. Всыпьте муку, чтобы масса стала плотнее.
Приготовление начинки.
Пропустите мясо через мясорубку или используйте готовый фарш. Добавьте в него немного мелко нарезанного лука и любимые специи.
Формирование драников.
Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выложите тонкий слой картофельной массы. Сверху — немного фарша, затем снова слой картофеля. Придайте аккуратную форму.
Обжаривание.
Жарьте на среднем огне 2-3 минуты с каждой стороны до появления румяной корочки. Затем доведите до готовности под крышкой на слабом огне или в духовке.
Готовые драники получаются с хрустящей корочкой снаружи и сочной мясной серединой. Подавайте их со сметаной, свежими овощами или зеленью.
Картофельные оладьи (разг. драники) — популярное блюдо европейской кухни.
