Хрустящие снаружи, сочные внутри: эти драники заменили котлеты и пюре на ужин

Драники с фаршем получаются мягкими внутри благодаря сметане и луку в тесте

Драники с мясной начинкой — это сытное и ароматное блюдо, которое отлично подойдёт как для ужина, так и для обеда. Несмотря на простоту ингредиентов, важно знать тонкости приготовления, чтобы картофельная основа была румяной, а мясо — сочным.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хашбраун

Как приготовить драники с начинкой

Секрет блюда — в правильном балансе между картофельной массой и начинкой, а также в технике жарки. Ниже — пошаговый рецепт для тех, кто хочет порадовать домашних.

Необходимые ингредиенты:

картофель — 1 кг;

мясо (любое) — 200 г;

лук — 2 шт.;

яйца — 2 шт.;

сметана — 1 ст. л.;

мука — 2 ст. л.;

соль и перец — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Пошаговое приготовление

Подготовка картофеля.

Натрите очищенный картофель на мелкой тёрке. Отожмите лишний сок и дайте массе постоять 10 минут, после чего снова переложите её в миску. Добавление овощей и яиц.

Мелко нарежьте лук и добавьте к картофелю. Введите сметану, яйца, соль и перец. Перемешайте до однородного состояния. Всыпьте муку, чтобы масса стала плотнее. Приготовление начинки.

Пропустите мясо через мясорубку или используйте готовый фарш. Добавьте в него немного мелко нарезанного лука и любимые специи. Формирование драников.

Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выложите тонкий слой картофельной массы. Сверху — немного фарша, затем снова слой картофеля. Придайте аккуратную форму. Обжаривание.

Жарьте на среднем огне 2-3 минуты с каждой стороны до появления румяной корочки. Затем доведите до готовности под крышкой на слабом огне или в духовке.

Готовые драники получаются с хрустящей корочкой снаружи и сочной мясной серединой. Подавайте их со сметаной, свежими овощами или зеленью.

Уточнения

Картофельные оладьи (разг. драники) — популярное блюдо европейской кухни.

