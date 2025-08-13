Не спешите выбрасывать кожуру от картофеля: вот что удивительного она может сделать на кухне

Вы привыкли выбрасывать картофельную кожуру? А зря. Именно в ней содержится в три раза больше витаминов, чем в самой мякоти клубня, а также много клетчатки — полезной для пищеварения и чувства насыщения.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain Картофельные очистки

Хрустящие чипсы за пару минут

Промытые и подсушенные очистки можно поджарить на сухой сковороде с щепоткой паприки. Получаются хрустящие чипсы, которые отлично сочетаются с йогуртовым соусом на чесночной основе. Это не только вкусная, но и экономичная закуска для вечеринки.

Бульон с характером

Залейте картофельную кожуру водой и варите 20 минут. Получившийся насыщенный отвар можно использовать как основу для супа или соуса. Вкус получается глубокий, с землистыми нотами — лучше, чем в бульонных кубиках.

Ароматное "картофельное масло"

Настоящий лайфхак для кулинаров: кожуру можно залить оливковым маслом и томить на минимальном огне около часа. После процеживания у вас получится масло с лёгким картофельным ароматом. Оно идеально для жарки драников, яичницы или запекания овощей.

Заморозка и универсальность

Очистки можно заморозить в пакете и использовать позже. Обжаренные до румяности, они придадут запеканкам и рагу дополнительный аромат и легкую копчёность.

Польза в огороде

Если вы увлекаетесь садоводством, не выбрасывайте очистки — закопайте их в грядки. В качестве органического удобрения они обогатят почву и улучшат её структуру.

Заключение

Картофельные очистки — это не отход, а ценный кулинарный и хозяйственный ресурс. Из них легко сделать чипсы, ароматизировать масло, приготовить бульон или обогатить грядки. Один продукт — десятки применений и никакого мусора.