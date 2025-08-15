Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Росалкогольтабакконтроль: продажи водки и коньяка упали, ликёры показывают рост
Юлия Высоцкая впервые ответила на критику кулинарных промахов в шоу Едим дома
Французский инженер показал, как сэкономить до 20% на проезде по платным автомагистралям
Осенняя перекопка улучшает воздухообмен и сохраняет урожай
Шесть упражнений с собственным весом, которые развивают мышцы быстрее силовых тренировок
Добровинский о процедуре отказа Пугачёвой от гражданства: решение займёт до полутора лет
Чипсы, энергетики и снеки нарушают эмоциональное состояние — вывод учёных
Последовательность и ласка укрепляют доверие кошки к хозяину
Тренер назвал 4 эффективных упражнения растяжки для избавления от боли в мышцах

Выливать в раковину — ошибка: рассол от оливок можно превратить в крутую закуску

Оливковый рассол придаёт луку аромат и текстуру — простой рецепт закуски
1:14
Еда

Во время готовки на кухне часто остаётся жидкость, которую большинство без раздумий отправляет в раковину. Один из таких примеров — рассол от консервированных оливок. Но не спешите избавляться от него: у этой жидкости есть неожиданно вкусное и полезное применение.

оливки
Фото: freepik.com by kotkoa is licensed under Free More info
оливки

Как использовать рассол от оливок

Вместо того чтобы выливать маринад, просто перелейте его в отдельную ёмкость. Затем добавьте туда нарезанный репчатый лук - лучше кольцами или полукольцами. Смесь накройте крышкой и отправьте в холодильник на несколько дней.

Рассол из оливок обладает насыщенным вкусом и отлично справляется с ролью маринада. Уже через 2-3 дня лук приобретает:

  • пикантный аромат;

  • мягкую текстуру;

  • оригинальную оливковую нотку.

Как использовать маринованный лук

Готовый лук можно подавать:

  • как самостоятельную закуску;

  • к мясу, рыбе или курице;

  • в составе бутербродов;

  • как ингредиент в салатах.

Этот простой способ позволяет не только избежать пищевых отходов, но и получить из остатков новый продукт с интересным вкусом - особенно если вы любите оливки.

Уточнения

Оли́ва вечнозелёное субтропическое дерево; вид рода Маслина (Olea) семейства Маслиновые.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Прокачать выносливость, укрепить спину и пресс поможет медвежий захват у стены
Новости спорта
Прокачать выносливость, укрепить спину и пресс поможет медвежий захват у стены
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Недвижимость
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими Аудио 
Береговая охрана Британии зафиксировала появление луна-рыбы в Корнуолле
Домашние животные
Береговая охрана Британии зафиксировала появление луна-рыбы в Корнуолле Аудио 
Популярное
Гость под вашей кроватью: почему мамба чувствует себя как дома в жилищах людей

Чёрная мамба — молниеносная и смертельно опасная змея, чей яд действует уже через десять минут, а шанс на спасение зависит от секунд.

Укус чёрной мамбы вводит смертельную дозу яда уже за несколько секунд
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Выбросить коврики для ванной нужно прямо сегодня — теперь в моде более удобное решение
Существо весом до 340 тонн: находка в пустыне Перу шокировала палеонтологов
Его пьют даже те, кто раньше не любил: рецепт томатного сока, который будет вкуснее любого магазинного
Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Любовь Степушова ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
15 минут — и у вас стальной пресс: 3 упражнения работают лучше, чем скручивания
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Кофе — главный обман XXI века: как получить энергию, не разрушая организм
Кофе — главный обман XXI века: как получить энергию, не разрушая организм
Последние материалы
Юлия Высоцкая впервые ответила на критику кулинарных промахов в шоу Едим дома
Французский инженер показал, как сэкономить до 20% на проезде по платным автомагистралям
Осенняя перекопка улучшает воздухообмен и сохраняет урожай
Шесть упражнений с собственным весом, которые развивают мышцы быстрее силовых тренировок
Добровинский о процедуре отказа Пугачёвой от гражданства: решение займёт до полутора лет
Чипсы, энергетики и снеки нарушают эмоциональное состояние — вывод учёных
Последовательность и ласка укрепляют доверие кошки к хозяину
Тренер назвал 4 эффективных упражнения растяжки для избавления от боли в мышцах
Гиды называют вулкан Иджен с синим пламенем уникальной достопримечательностью Индонезии
Оливковый рассол придаёт луку аромат и текстуру — простой рецепт закуски
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.