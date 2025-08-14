Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Массивная рама зеркала визуально утяжеляет интерьер ванной комнаты
Безопасные методы снятия гель-лака без повреждения натуральных ногтей
Ранний контакт детей с кошками может снизить риск аллергии и астмы
Адвокат Диброва объяснил появление жены на фоне скандала: реакция россиян
Для уничтожения тли на яблонях используют раствор подсолнечного масла
Рената Литвинова заинтриговала поклонников траурным образом из Парижа
Психолог Долгов: заставлять доедать формирует пищевые расстройства
39-летняя Ольга Бузова заявила, что выглядит на 25 лет
Эксперт по спорту Флинн: шоколадное молоко восстанавливает мышцы после тренировки

Муж перестал просить шаурму — теперь только эти сочные котлеты с маслом внутри

Домашние котлеты станут нежнее, если добавить сливочное масло
2:03
Еда

Котлеты — одно из самых популярных домашних блюд. Но даже у любимой классики бывают удачные вариации, способные удивить мягкостью и насыщенным вкусом. Если хочется чего-то нового, но простого — этот рецепт точно стоит попробовать.

Котлеты из индейки с сушёной черёмухой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Котлеты из индейки с сушёной черёмухой

Как приготовить нежные и сочные котлеты

Иногда достаточно одной небольшой хитрости, чтобы сделать котлеты по-настоящему нежными — в данном случае это сливочное масло, добавляемое внутрь и сверху. Оно придаёт сочность и делает текстуру котлет особенно мягкой.

Необходимые ингредиенты:

  • фарш — 1 кг (любой на ваш вкус);

  • лук — 2 шт.;

  • белый хлеб — 150 г;

  • куриное яйцо — 1 шт.;

  • соль — 1 ч. л.;

  • сливочное масло — 100 г;

  • специи — по вкусу;

  • растительное масло — для жарки.

Пошаговый способ приготовления

  1. Подготовка хлеба.
    Отделите корки и замочите мякиш в воде — это обеспечит нежную текстуру фарша.

  2. Лук.
    Измельчите лук блендером или мелко порубите ножом. Добавьте к фаршу.

  3. Формирование массы.
    Введите хлеб, яйцо, соль и специи. Хорошо перемешайте до однородного состояния. Оставьте массу в холодильнике на 30 минут.

  4. Обжарка.
    Сформируйте котлеты и обжарьте их на сковороде с растительным маслом до появления румяной корочки.

  5. Запекание.
    Переложите котлеты на застеленный пергаментом противень, слегка смазанный маслом. На каждую котлету положите кусочек сливочного масла.
    Запекайте в духовке при 180°C около 30 минут.

Результат

На выходе получаются удивительно нежные и сочные котлеты, которые понравятся как взрослым, так и детям. Это универсальный рецепт, который легко адаптировать под любой вид фарша — говяжий, куриный или смешанный.

Уточнения

Сли́вочное ма́сло - пищевой продукт, изготавливаемый сепарированием или сбиванием сливок, полученных из коровьего молока, реже — из молока другого крупного и мелкого рогатого скота.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Главный калибр неба: в США назвали самый мощный истребитель ВС РФ
Военные новости
Главный калибр неба: в США назвали самый мощный истребитель ВС РФ Аудио 
Кадьяки достигают массы более 700 кг благодаря обилию пищи и отсутствию хищников
Домашние животные
Кадьяки достигают массы более 700 кг благодаря обилию пищи и отсутствию хищников Аудио 
Шторы как перегородка: модный и функциональный способ зонировать комнату
Недвижимость
Шторы как перегородка: модный и функциональный способ зонировать комнату Аудио 
Популярное
Континент-призрак всплыл на карте: Зеландия готова вернуть себе место на Земле

Под волнами Тихого океана скрывается восьмой континент. Его открытие меняет представление о геологии и истории нашей планеты.

Геологи объяснили, как 80 млн лет назад Зеландия ушла под воду
Toyota RAV4, Honda CR-V служат дольше всего на российских дорогах
Купил — и забыл про сервис: эти кроссоверы выживают в любом российском климате
Птица, которая нарушает все законы природы: её материнский инстинкт — обманка
Медвежий захват у стены заменит планку — эффект в разы больше
Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Любовь Степушова Легенды ядерного легкового транспорта: Ford, Cadillac и Волгу пытались сделать атомными Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Сбросили маски: милые панды оказались совсем не теми, за кого себя выдают
Секреты идеальной короткой стрижки: как выглядеть на миллион с минимальными усилиями
Перегородки уходят в прошлое: шторы — главный тренд зонирования в 2025 году
Перегородки уходят в прошлое: шторы — главный тренд зонирования в 2025 году
Последние материалы
На Аляске рассказали, что жители обеспокоены рыболовным сезоном, а не конфликтом на Украине
Эксперты рассказали, как сдвинуть автомобиль с заглохшим мотором с помощью стартера
Прыщи на подбородке: главные причины и рабочие решения
В Госдуме объяснили, почему России не нужна система SWIFT
Североамериканский гризли крупнее и агрессивнее бурого медведя
Светлана Журова: мой путь в спорте достоин полнометражного фильма
ЕС готовит 19-й пакет санкций против России
Текстиль и декор позволяют экспериментировать с цветами без ремонта
В Петербурге приступили к масштабному обновлению Невского проспекта
Учёные подтвердили гипотезу о низкой плотности материи у Млечного Пути
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.