Муж перестал просить шаурму — теперь только эти сочные котлеты с маслом внутри

Домашние котлеты станут нежнее, если добавить сливочное масло

Котлеты — одно из самых популярных домашних блюд. Но даже у любимой классики бывают удачные вариации, способные удивить мягкостью и насыщенным вкусом. Если хочется чего-то нового, но простого — этот рецепт точно стоит попробовать.

Как приготовить нежные и сочные котлеты

Иногда достаточно одной небольшой хитрости, чтобы сделать котлеты по-настоящему нежными — в данном случае это сливочное масло, добавляемое внутрь и сверху. Оно придаёт сочность и делает текстуру котлет особенно мягкой.

Необходимые ингредиенты:

фарш — 1 кг (любой на ваш вкус);

лук — 2 шт.;

белый хлеб — 150 г;

куриное яйцо — 1 шт.;

соль — 1 ч. л.;

сливочное масло — 100 г;

специи — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Пошаговый способ приготовления

Подготовка хлеба.

Отделите корки и замочите мякиш в воде — это обеспечит нежную текстуру фарша. Лук.

Измельчите лук блендером или мелко порубите ножом. Добавьте к фаршу. Формирование массы.

Введите хлеб, яйцо, соль и специи. Хорошо перемешайте до однородного состояния. Оставьте массу в холодильнике на 30 минут. Обжарка.

Сформируйте котлеты и обжарьте их на сковороде с растительным маслом до появления румяной корочки. Запекание.

Переложите котлеты на застеленный пергаментом противень, слегка смазанный маслом. На каждую котлету положите кусочек сливочного масла.

Запекайте в духовке при 180°C около 30 минут.

Результат

На выходе получаются удивительно нежные и сочные котлеты, которые понравятся как взрослым, так и детям. Это универсальный рецепт, который легко адаптировать под любой вид фарша — говяжий, куриный или смешанный.

Уточнения

