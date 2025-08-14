Муж перестал просить шаурму — теперь только эти сочные котлеты с маслом внутри

Котлеты — одно из самых популярных домашних блюд. Но даже у любимой классики бывают удачные вариации, способные удивить мягкостью и насыщенным вкусом. Если хочется чего-то нового, но простого — этот рецепт точно стоит попробовать.
Иногда достаточно одной небольшой хитрости, чтобы сделать котлеты по-настоящему нежными — в данном случае это сливочное масло, добавляемое внутрь и сверху. Оно придаёт сочность и делает текстуру котлет особенно мягкой.
фарш — 1 кг (любой на ваш вкус);
лук — 2 шт.;
белый хлеб — 150 г;
куриное яйцо — 1 шт.;
соль — 1 ч. л.;
сливочное масло — 100 г;
специи — по вкусу;
растительное масло — для жарки.
Подготовка хлеба.
Отделите корки и замочите мякиш в воде — это обеспечит нежную текстуру фарша.
Лук.
Измельчите лук блендером или мелко порубите ножом. Добавьте к фаршу.
Формирование массы.
Введите хлеб, яйцо, соль и специи. Хорошо перемешайте до однородного состояния. Оставьте массу в холодильнике на 30 минут.
Обжарка.
Сформируйте котлеты и обжарьте их на сковороде с растительным маслом до появления румяной корочки.
Запекание.
Переложите котлеты на застеленный пергаментом противень, слегка смазанный маслом. На каждую котлету положите кусочек сливочного масла.
Запекайте в духовке при 180°C около 30 минут.
На выходе получаются удивительно нежные и сочные котлеты, которые понравятся как взрослым, так и детям. Это универсальный рецепт, который легко адаптировать под любой вид фарша — говяжий, куриный или смешанный.
Сли́вочное ма́сло - пищевой продукт, изготавливаемый сепарированием или сбиванием сливок, полученных из коровьего молока, реже — из молока другого крупного и мелкого рогатого скота.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Под волнами Тихого океана скрывается восьмой континент. Его открытие меняет представление о геологии и истории нашей планеты.