Сладкая сторона гречки: никто не ожидал, что из неё получатся такие десерты

Гречка в сладких блюдах: варианты конфет, торта и мороженого
1:42
Еда

Вы привыкли варить гречку с молоком или тушить с грибами? Это классика, но настоящие открытия начинаются, когда гречка становится основой сладкого блюда.

Гречневая крупа
Фото: commons.wikimedia by Хрюша, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гречневая крупа

Шоколадные конфеты из гречки

Обжарьте гречку на сухой сковороде до орехового аромата, измельчите в кофемолке и смешайте с какао, мёдом и кокосовым маслом. Слепите небольшие шарики и уберите в холодильник. Получатся натуральные конфеты — сытные, полезные и без сахара.

Безмуковый торт на кокосовом молоке

Сварите гречку в кокосовом молоке с добавлением ванили. Выложите массу в форму, залейте растопленным горьким шоколадом и охладите. Добавьте щепотку морской соли — она раскроет сладость и усилит вкус. Украсьте ягодами и свежей мятой для завершённого образа.

Гречневое мороженое

Смешайте варёную гречку с бананом, заморозьте, затем взбейте в блендере. Получится кремовая и лёгкая текстура с интересной хрустинкой. Можно добавить немного ванили или корицы по вкусу.

Советы по хранению и подаче

Храните десерты из гречки в холодильнике не дольше трёх дней. Подавать их можно как самостоятельное блюдо, либо использовать как основу для завтраков или перекусов. Они подойдут и к чаю, и как питательная альтернатива классическим сладостям.

Гречка — это не просто гарнир. Это универсальный продукт, который придаёт десертам насыщенность, питательность и необычный вкус. Экспериментируйте — и вы удивите даже самых искушённых гостей.

Уточнения

Гречка или греча — крупа из гречихи посевной (Fagopyrum esculentum), а также каша из этой крупы.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
