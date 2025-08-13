Хочется суп — но чтобы сытно? Есть три способа сделать его основным блюдом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сухарики и киноа увеличивают питательность супа — рекомендации специалистов
1:51
Еда

Когда мы стремимся приготовить лёгкий и изысканный суп, чаще всего стараемся ограничить количество ингредиентов. Основной акцент при этом делается на насыщенность и глубину вкуса бульона. Однако бывает, что результат оказывается слишком жидким и не даёт ощущения сытости.

Уха на молоке по-карельски
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Уха на молоке по-карельски

Как сделать суп более насыщенным

Если блюду не хватает плотности или текстуры, не спешите загущать его мукой или крахмалом. Существуют более интересные и полезные способы добавить супу насыщенность — без ущерба вкусу и качеству.

Сухарики

Классическое и универсальное решение. Сухарики добавляют объём, создают контраст текстур и делают суп более сытным. Особенно хорошо сочетаются с:

  • крем-супами;

  • томатными супами;

  • лёгкими овощными бульонами.

Можно использовать покупные варианты с разными вкусами — сырными, чесночными, пряными. А можно приготовить сухарики дома: обжарить кусочки хлеба с любимыми специями и травами.

Киноа

Этот злак быстро разваривается, достаточно 10 минут — и суп становится более густым и питательным. Киноа содержит:

  • растительный белок;

  • клетчатку;

  • аминокислоты и минералы.

Прекрасно подходит для вегетарианских и диетических супов, придавая им приятную текстуру и дополнительную ценность.

Соевый фарш

Если вы готовите постный или веганский суп, добавление соевого фарша — отличный способ усилить вкус и сделать блюдо сытнее. Он содержит:

  • большое количество растительного белка;

  • минимум жиров;

  • нейтральный вкус, легко сочетающийся с бульоном и овощами.

Фарш быстро набухает в горячей жидкости и равномерно распределяется в супе.

Уточнения

Суп - жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости. Жидкую часть супа называют основой, плотную — гарниром.

