Хочется суп — но чтобы сытно? Есть три способа сделать его основным блюдом

Когда мы стремимся приготовить лёгкий и изысканный суп, чаще всего стараемся ограничить количество ингредиентов. Основной акцент при этом делается на насыщенность и глубину вкуса бульона. Однако бывает, что результат оказывается слишком жидким и не даёт ощущения сытости.
Если блюду не хватает плотности или текстуры, не спешите загущать его мукой или крахмалом. Существуют более интересные и полезные способы добавить супу насыщенность — без ущерба вкусу и качеству.
Классическое и универсальное решение. Сухарики добавляют объём, создают контраст текстур и делают суп более сытным. Особенно хорошо сочетаются с:
крем-супами;
томатными супами;
лёгкими овощными бульонами.
Можно использовать покупные варианты с разными вкусами — сырными, чесночными, пряными. А можно приготовить сухарики дома: обжарить кусочки хлеба с любимыми специями и травами.
Этот злак быстро разваривается, достаточно 10 минут — и суп становится более густым и питательным. Киноа содержит:
растительный белок;
клетчатку;
аминокислоты и минералы.
Прекрасно подходит для вегетарианских и диетических супов, придавая им приятную текстуру и дополнительную ценность.
Если вы готовите постный или веганский суп, добавление соевого фарша — отличный способ усилить вкус и сделать блюдо сытнее. Он содержит:
большое количество растительного белка;
минимум жиров;
нейтральный вкус, легко сочетающийся с бульоном и овощами.
Фарш быстро набухает в горячей жидкости и равномерно распределяется в супе.
