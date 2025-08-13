Картошка разваривается и получается безвкусной? Возможно, вы солите её не в то время

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Если вы варите картофель, важно не только правильно его нарезать и выбрать сорт, но и вовремя посолить воду. Как оказалось, момент добавления соли может существенно повлиять на итоговый вкус и текстуру блюда.

Картошка
Фото: commons.wikimedia.org by Benreis, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Картошка

Когда солить воду при варке картофеля

Повар Юлия Архипова, специалист в области кулинарии и пекарь четвёртого разряда, делится интересным лайфхаком: солить воду нужно ровно через 7 минут после закипания.

Не раньше и не позже — именно через 420 секунд с момента начала бурления.

Почему важно дождаться 7 минут

Согласно кулинарному правилу, если добавить соль сразу после закипания, есть риск, что картофель разварится и потеряет форму. А если опоздать с добавлением соли — картошка получится пресной и вялой.

Оптимальное время — 7 минут: в этот момент клубни уже частично прогреты, но ещё сохраняют плотность. Соль начинает проникать в структуру овоща, не разрушая его.

Как усилить вкус варёного картофеля

Чтобы придать гарниру более яркий вкус, Юлия Архипова советует добавить в воду несколько зубчиков чеснока. Это:

  • придаст лёгкий пикантный аромат;

  • усилит естественный вкус картофеля;

  • сделает блюдо более насыщенным и аппетитным.

Чеснок добавляют прямо в кастрюлю вместе с картофелем — никаких дополнительных действий не требуется.

Уточнения

Чесно́к - многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

