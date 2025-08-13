Если вы варите картофель, важно не только правильно его нарезать и выбрать сорт, но и вовремя посолить воду. Как оказалось, момент добавления соли может существенно повлиять на итоговый вкус и текстуру блюда.
Повар Юлия Архипова, специалист в области кулинарии и пекарь четвёртого разряда, делится интересным лайфхаком: солить воду нужно ровно через 7 минут после закипания.
Не раньше и не позже — именно через 420 секунд с момента начала бурления.
Согласно кулинарному правилу, если добавить соль сразу после закипания, есть риск, что картофель разварится и потеряет форму. А если опоздать с добавлением соли — картошка получится пресной и вялой.
Оптимальное время — 7 минут: в этот момент клубни уже частично прогреты, но ещё сохраняют плотность. Соль начинает проникать в структуру овоща, не разрушая его.
Чтобы придать гарниру более яркий вкус, Юлия Архипова советует добавить в воду несколько зубчиков чеснока. Это:
придаст лёгкий пикантный аромат;
усилит естественный вкус картофеля;
сделает блюдо более насыщенным и аппетитным.
Чеснок добавляют прямо в кастрюлю вместе с картофелем — никаких дополнительных действий не требуется.
Чесно́к - многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
У крымских берегов всё чаще встречаются тропические рыбы. Учёные объяснили, откуда они приплывают и какие виды уже прижились.