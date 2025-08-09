10-минутный суп, который изменит ваше представление о быстром приготовлении — откройте секрет

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:54
Еда

Привычный суп, который требует часа у плиты? Забудьте. Этот рецепт — идеальный способ быстро приготовить ароматное и сытное блюдо всего за 10 минут. Всё, что нужно — глубокая тарелка и микроволновка.

микроволновка
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
микроволновка

Что понадобится

Очищенные и тонко нарезанные овощи — морковь, цукини и сладкий перец. Залейте их кипятком, добавьте ложку мисо-пасты и немного молотого имбиря. Всё это накройте и отправьте в микроволновку на 5 минут на полной мощности.

Пока овощи готовятся, сформируйте мини-фрикадельки из фарша индейки с небольшим количеством соевого соуса. Добавьте их в тарелку и доведите до готовности за 3 минуты в той же микроволновке.

Финальный штрих — разбейте яйцо прямо в суп и слегка перемешайте. Белок свернётся и создаст текстуру, как в настоящем японском рамене.

Вариации

Веганский вариант — используйте тофу вместо мяса, а вместо яйца — кусочки авокадо. Для сливочности можно влить ложку кокосового молока. Добавьте кунжут, острый перец или свежую зелень по вкусу.

Шпинат или микс салатных листьев можно положить в самом конце приготовления — они дадут больше цвета и свежести. Хотите густоты и аромата — посыпьте сухим чесноком или обжаренным арахисом.

Подача и хранение

Суп подавайте с палочками и кусочком лайма — для яркости вкуса. Если осталась порция, храните в холодильнике не более двух дней. Но лучше съесть сразу — ароматы и текстура именно в свежем виде самые яркие.

Этот способ приготовления доказывает, что даже в спешке можно порадовать себя настоящей теплой едой без лишних хлопот.

Уточнения

Ми́со (яп. 味噌) — продукт традиционной японской кухни, чаще всего в виде густой пасты. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
