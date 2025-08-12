Устали от подгоревшего риса? Две минуты на обучение, и готовим идеальный гарнир в микроволновке

Зачем возиться с кастрюлей, если есть способ проще? Забудьте про подгоревшее дно, лишнюю посуду и необходимость следить за кипением. С этим методом рис готовится быстро, просто и без стресса — прямо в микроволновке.
Промойте 1 стакан риса под холодной водой, пока вода не станет прозрачной. Это важный шаг — так вы удалите излишки крахмала и избежите липкости.
Переложите рис в стеклянную или пластиковую миску, подходящую для микроволновки.
Добавьте 2 стакана воды, щепотку соли — и, по желанию, немного масла.
Готовьте без крышки на полной мощности 12 минут.
После сигнала накройте миску чистым полотенцем или бумажными салфетками на 5 минут — это впитает лишнюю влагу и сделает рис более рассыпчатым.
Вот и всё - никакого кипячения, перемешивания или отслеживания таймера у плиты.
Этот способ — отличная база, на которой можно экспериментировать:
Для аромата: добавьте звёздочку аниса, лавровый лист или пару капель кокосового молока.
Для пользы и цвета: подмешайте замороженные овощи (кукуруза, горошек, брокколи) до начала готовки — они приготовятся вместе с рисом.
Для остроты: бросьте ломтик свежего имбиря или зубчик чеснока прямо в воду.
Если рис выходит липким, промывайте его не менее 5 раз, пока вода не станет почти прозрачной.
Для коричневого риса: увеличьте воду до 2,5 стакана, а время приготовления до 20 минут.
Используйте широкую миску — это ускорит испарение воды и обеспечит равномерную готовность.
Сразу подавайте как гарнир к рыбе, мясу, овощам или тофу. Особенно вкусно — с обжаренными креветками и каплей соевого соуса.
Для плова: обжарьте лук, добавьте специи (куркуму, кориандр), изюм, немного масла и готовый рис — получится ароматно и быстро.
Остатки храните в контейнере в холодильнике до 3 дней. На второй день из них можно сделать жареный рис с яйцом и овощами.
Теперь даже новичок легко приготовит рассыпчатый и вкусный рис — без кастрюль, пригораний и долгой возни. Микроволновка берёт на себя всё, что раньше казалось сложным.
