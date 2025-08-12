Устали от подгоревшего риса? Две минуты на обучение, и готовим идеальный гарнир в микроволновке

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Метод приготовления риса без подгорания: стакан риса на два воды в микроволновке
Еда

Зачем возиться с кастрюлей, если есть способ проще? Забудьте про подгоревшее дно, лишнюю посуду и необходимость следить за кипением. С этим методом рис готовится быстро, просто и без стресса — прямо в микроволновке.

Яблочный уксус и рис
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яблочный уксус и рис

Базовый рецепт

  1. Промойте 1 стакан риса под холодной водой, пока вода не станет прозрачной. Это важный шаг — так вы удалите излишки крахмала и избежите липкости.

  2. Переложите рис в стеклянную или пластиковую миску, подходящую для микроволновки.

  3. Добавьте 2 стакана воды, щепотку соли — и, по желанию, немного масла.

  4. Готовьте без крышки на полной мощности 12 минут.

  5. После сигнала накройте миску чистым полотенцем или бумажными салфетками на 5 минут — это впитает лишнюю влагу и сделает рис более рассыпчатым.

Вот и всё - никакого кипячения, перемешивания или отслеживания таймера у плиты.

Как разнообразить вкус

Этот способ — отличная база, на которой можно экспериментировать:

  • Для аромата: добавьте звёздочку аниса, лавровый лист или пару капель кокосового молока.

  • Для пользы и цвета: подмешайте замороженные овощи (кукуруза, горошек, брокколи) до начала готовки — они приготовятся вместе с рисом.

  • Для остроты: бросьте ломтик свежего имбиря или зубчик чеснока прямо в воду.

Советы для идеального результата

  • Если рис выходит липким, промывайте его не менее 5 раз, пока вода не станет почти прозрачной.

  • Для коричневого риса: увеличьте воду до 2,5 стакана, а время приготовления до 20 минут.

  • Используйте широкую миску — это ускорит испарение воды и обеспечит равномерную готовность.

Как использовать приготовленный рис

  • Сразу подавайте как гарнир к рыбе, мясу, овощам или тофу. Особенно вкусно — с обжаренными креветками и каплей соевого соуса.

  • Для плова: обжарьте лук, добавьте специи (куркуму, кориандр), изюм, немного масла и готовый рис — получится ароматно и быстро.

  • Остатки храните в контейнере в холодильнике до 3 дней. На второй день из них можно сделать жареный рис с яйцом и овощами.

Теперь даже новичок легко приготовит рассыпчатый и вкусный рис — без кастрюль, пригораний и долгой возни. Микроволновка берёт на себя всё, что раньше казалось сложным.

Уточнения

Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
