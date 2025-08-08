McDonald’s возвращается без звонка: что задумал фастфуд-гигант

McDonald’s зарегистрировал бренд MCMUFFIN в России до 2034 года

Американский гигант фастфуда McDonald's, несмотря на официальное прекращение работы в России в 2022 году, продолжает юридически защищать свои товарные знаки в стране. На этот раз — зарегистрировал бренд MCMUFFIN.

Согласно данным Rusprofile, компания получила исключительное право на товарный знак до конца 2034 года. Заявка была подана в Роспатент 28 декабря 2024 года.

Что это значит

В перечень возможных товаров, которые могут выпускаться под маркой MCMUFFIN, входят:

сэндвичи (в том числе с мясом, птицей и рыбой);

бургеры, гамбургеры, чизбургеры.

По сути, речь идет об одном из самых узнаваемых продуктов сети — завтраках McMuffin, которые подавались с утра во многих ресторанах сети по всему миру. В России они тоже были популярны — особенно среди тех, кто спешил по делам с горячим кофе и сэндвичем в руках.

Напомним, что произошло

16 мая 2022 года McDonald's официально объявил об уходе с российского рынка, прекратив работу и передав бизнес новой структуре. Как сообщает Газета.Ru, Уже 12 июня того же года на месте прежних заведений открылась сеть "Вкусно — и точка", которая начала работу под собственным брендом, без использования наименований и символики McDonald's.

Несмотря на это, сама американская компания продолжает юридически поддерживать свои бренды. Регистрация MCMUFFIN — прямое тому подтверждение.

Почему это важно

Такие действия можно расценивать как задел на будущее. Бренд охраняется на территории России, что означает потенциальную возможность возвращения продукта — либо напрямую, либо в рамках других сценариев. Кроме того, это способ не допустить его использования третьими лицами.

Уточнения

