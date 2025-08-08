Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
США увеличили награду за данные для ареста Николаса Мадуро до $50 млн — генпрокурор
АТОР зафиксировала двукратный рост турпотока из России в Японию и Вьетнам
Простые признаки убитого двигателя: советы при покупке подержанного авто
Частые ночные пробуждения нарушают восстановление организма — врачи предупреждают о риске депрессии
Ветеринар Джоанна Вуднат рассказала, как отличить паническую атаку у собаки от страха
Перекопка и компост осенью восстанавливают плодородие тепличной почвы
Визажисты рассказали, как подготовить губы к макияжу для идеального результата
В Адлере туристы погибли после употребления чачи — правила покупки алкоголя
Лера Кудрявцева призвала Романа Товстика отдать деньги своим детям

McDonald’s возвращается без звонка: что задумал фастфуд-гигант

McDonald’s зарегистрировал бренд MCMUFFIN в России до 2034 года
1:59
Еда

Американский гигант фастфуда McDonald's, несмотря на официальное прекращение работы в России в 2022 году, продолжает юридически защищать свои товарные знаки в стране. На этот раз — зарегистрировал бренд MCMUFFIN.

Фаст фуд бургер
Фото: Wikipedia by Dallaire8888, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Фаст фуд бургер

Согласно данным Rusprofile, компания получила исключительное право на товарный знак до конца 2034 года. Заявка была подана в Роспатент 28 декабря 2024 года.

Что это значит

В перечень возможных товаров, которые могут выпускаться под маркой MCMUFFIN, входят:

  • сэндвичи (в том числе с мясом, птицей и рыбой);

  • бургеры, гамбургеры, чизбургеры.

По сути, речь идет об одном из самых узнаваемых продуктов сети — завтраках McMuffin, которые подавались с утра во многих ресторанах сети по всему миру. В России они тоже были популярны — особенно среди тех, кто спешил по делам с горячим кофе и сэндвичем в руках.

Напомним, что произошло

16 мая 2022 года McDonald's официально объявил об уходе с российского рынка, прекратив работу и передав бизнес новой структуре. Как сообщает Газета.Ru, Уже 12 июня того же года на месте прежних заведений открылась сеть "Вкусно — и точка", которая начала работу под собственным брендом, без использования наименований и символики McDonald's.

Несмотря на это, сама американская компания продолжает юридически поддерживать свои бренды. Регистрация MCMUFFIN — прямое тому подтверждение.

Почему это важно

Такие действия можно расценивать как задел на будущее. Бренд охраняется на территории России, что означает потенциальную возможность возвращения продукта — либо напрямую, либо в рамках других сценариев. Кроме того, это способ не допустить его использования третьими лицами.

Уточнения

McDonald's (рус. Макдо́налдс, также неофициально Макдо́нальдс) — американская корпорация, работающая в сфере общественного питания, крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания, работающая по системе франчайзинга.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Биологи объяснили, когда волки могут представлять опасность для человека
Домашние животные
Биологи объяснили, когда волки могут представлять опасность для человека Аудио 
Психологи назвали медленное моргание способом укрепить связь с домашней кошкой
Домашние животные
Психологи назвали медленное моргание способом укрепить связь с домашней кошкой Аудио 
Кошки спят до 20 часов в сутки — норма, если животное активно и здорово
Домашние животные
Кошки спят до 20 часов в сутки — норма, если животное активно и здорово Аудио 
Популярное
Lada стремительно дешевеют: вот какие модели теперь можно урвать дешевле всего

Рынок подержанных Lada в 2025 году удивляет: Granta стремительно дешевеет, а Vesta и старые Niva внезапно растут в цене. Кто и почему выигрывает?

Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году
Неубиваемые, недорогие в обслуживании и с репутацией: названы 7 проверенных марок машин
Земля проедена изнутри: под Антарктидой обнаружили геологический лабиринт апокалипсиса
Глубины молчали: 9600 метров вниз — всё не так, как думали: на морском дне нашли невозможное
США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова В Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов
Мусорный остров начал исчезать: в океане завелись существа, которые поедают пластик
Бицепс против трицепса: какую мышцу качать в первую очередь для мощных рук?
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё
Последние материалы
Ветеринар Джоанна Вуднат рассказала, как отличить паническую атаку у собаки от страха
В Адлере туристы погибли после употребления чачи — правила покупки алкоголя
Визажисты рассказали, как подготовить губы к макияжу для идеального результата
Перекопка и компост осенью восстанавливают плодородие тепличной почвы
Лера Кудрявцева призвала Романа Товстика отдать деньги своим детям
Учёные нашли следы чумы в захоронениях неолита в Швеции и Дании
Фитнес-эксперты Пак и Исраэль назвали мышцы, которые визуально усиливают рельеф: средние дельты и бицепсы
McDonald’s зарегистрировал бренд MCMUFFIN в России до 2034 года
Незлобин раскрыл, как избежал тюрьмы в США после грубого нарушения ПДД
Можно ли кошкам давать помидоры: рекомендации ветеринаров
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.