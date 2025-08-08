McDonald’s возвращается без звонка: что задумал фастфуд-гигант

Американский гигант фастфуда McDonald's, несмотря на официальное прекращение работы в России в 2022 году, продолжает юридически защищать свои товарные знаки в стране. На этот раз — зарегистрировал бренд MCMUFFIN.
Согласно данным Rusprofile, компания получила исключительное право на товарный знак до конца 2034 года. Заявка была подана в Роспатент 28 декабря 2024 года.
В перечень возможных товаров, которые могут выпускаться под маркой MCMUFFIN, входят:
сэндвичи (в том числе с мясом, птицей и рыбой);
бургеры, гамбургеры, чизбургеры.
По сути, речь идет об одном из самых узнаваемых продуктов сети — завтраках McMuffin, которые подавались с утра во многих ресторанах сети по всему миру. В России они тоже были популярны — особенно среди тех, кто спешил по делам с горячим кофе и сэндвичем в руках.
16 мая 2022 года McDonald's официально объявил об уходе с российского рынка, прекратив работу и передав бизнес новой структуре. Как сообщает Газета.Ru, Уже 12 июня того же года на месте прежних заведений открылась сеть "Вкусно — и точка", которая начала работу под собственным брендом, без использования наименований и символики McDonald's.
Несмотря на это, сама американская компания продолжает юридически поддерживать свои бренды. Регистрация MCMUFFIN — прямое тому подтверждение.
Такие действия можно расценивать как задел на будущее. Бренд охраняется на территории России, что означает потенциальную возможность возвращения продукта — либо напрямую, либо в рамках других сценариев. Кроме того, это способ не допустить его использования третьими лицами.
