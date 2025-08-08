Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ядовитый сладкий гость: как арбуз с лотка у дороги может испортить лето и здоровье

Арбузы у дороги впитывают выхлопы и бактерии — врач Диана Глистенкова
2:00
Еда

Покупка арбуза с лотка у дороги может обернуться не летним удовольствием, а проблемой со здоровьем. Особенно в жару. Одна из причин — токсичность кожуры, которая способна впитывать всё, что окружает её на оживлённой трассе.

Арбузы
Фото: Adobe Stock by Klymentii, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Арбузы

Выхлопы, грязь и бактерии — всё на кожуре

Арбузная кожура, хоть и выглядит плотной, может впитывать вредные вещества из воздуха, включая выхлопные газы от автомобилей. Именно поэтому покупать арбузы у дороги — плохая идея. Как сообщает Газета.Ru, безопаснее выбирать арбузы в магазинах или на рынках, где продукция защищена от уличной пыли и есть санитарный контроль.

"Если покупаете арбуз на рынке, важно, чтобы у продавца было разрешение от СЭС, медицинская книжка и сертификат, контролирующий содержание минеральных удобрений. К сожалению, эти документы есть не у всех и не всегда", — отмечает врач-терапевт Диана Глистенкова.

На практике всё это есть далеко не у каждого уличного торговца.

Никаких разрезанных арбузов

Если арбуз уже надрезан — даже частично — риски возрастают в разы. Через микроповреждения легко проникают болезнетворные микроорганизмы. На жаре бактерии размножаются особенно быстро, и даже пара часов на прилавке может сделать продукт небезопасным.

Никогда не покупайте половинки и не просите "пробу" мякоти прямо на месте.

Как подготовить арбуз к столу

Даже если арбуз выглядит целым и вы купили его в магазине, не стоит сразу разрезать. Вот несколько простых правил:

  • Промывайте кожуру тёплой водой с мылом — лучше хозяйственным.

  • Храните разрезанный арбуз в холодильнике, при температуре от +2 до +4 °C.

  • Используйте пищевую плёнку и не храните дольше 1-2 суток.

  • При комнатной температуре — даже пару часов летом могут быть критичны.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus) — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
