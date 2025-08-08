Ядовитый сладкий гость: как арбуз с лотка у дороги может испортить лето и здоровье

Покупка арбуза с лотка у дороги может обернуться не летним удовольствием, а проблемой со здоровьем. Особенно в жару. Одна из причин — токсичность кожуры, которая способна впитывать всё, что окружает её на оживлённой трассе.
Арбузная кожура, хоть и выглядит плотной, может впитывать вредные вещества из воздуха, включая выхлопные газы от автомобилей. Именно поэтому покупать арбузы у дороги — плохая идея. Как сообщает Газета.Ru, безопаснее выбирать арбузы в магазинах или на рынках, где продукция защищена от уличной пыли и есть санитарный контроль.
"Если покупаете арбуз на рынке, важно, чтобы у продавца было разрешение от СЭС, медицинская книжка и сертификат, контролирующий содержание минеральных удобрений. К сожалению, эти документы есть не у всех и не всегда", — отмечает врач-терапевт Диана Глистенкова.
На практике всё это есть далеко не у каждого уличного торговца.
Если арбуз уже надрезан — даже частично — риски возрастают в разы. Через микроповреждения легко проникают болезнетворные микроорганизмы. На жаре бактерии размножаются особенно быстро, и даже пара часов на прилавке может сделать продукт небезопасным.
Никогда не покупайте половинки и не просите "пробу" мякоти прямо на месте.
Даже если арбуз выглядит целым и вы купили его в магазине, не стоит сразу разрезать. Вот несколько простых правил:
Промывайте кожуру тёплой водой с мылом — лучше хозяйственным.
Храните разрезанный арбуз в холодильнике, при температуре от +2 до +4 °C.
Используйте пищевую плёнку и не храните дольше 1-2 суток.
При комнатной температуре — даже пару часов летом могут быть критичны.
Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus) — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
