Ядовитый сладкий гость: как арбуз с лотка у дороги может испортить лето и здоровье

Арбузы у дороги впитывают выхлопы и бактерии — врач Диана Глистенкова

Покупка арбуза с лотка у дороги может обернуться не летним удовольствием, а проблемой со здоровьем. Особенно в жару. Одна из причин — токсичность кожуры, которая способна впитывать всё, что окружает её на оживлённой трассе.

Выхлопы, грязь и бактерии — всё на кожуре

Арбузная кожура, хоть и выглядит плотной, может впитывать вредные вещества из воздуха, включая выхлопные газы от автомобилей. Именно поэтому покупать арбузы у дороги — плохая идея. Как сообщает Газета.Ru, безопаснее выбирать арбузы в магазинах или на рынках, где продукция защищена от уличной пыли и есть санитарный контроль.

"Если покупаете арбуз на рынке, важно, чтобы у продавца было разрешение от СЭС, медицинская книжка и сертификат, контролирующий содержание минеральных удобрений. К сожалению, эти документы есть не у всех и не всегда", — отмечает врач-терапевт Диана Глистенкова.

На практике всё это есть далеко не у каждого уличного торговца.

Никаких разрезанных арбузов

Если арбуз уже надрезан — даже частично — риски возрастают в разы. Через микроповреждения легко проникают болезнетворные микроорганизмы. На жаре бактерии размножаются особенно быстро, и даже пара часов на прилавке может сделать продукт небезопасным.

Никогда не покупайте половинки и не просите "пробу" мякоти прямо на месте.

Как подготовить арбуз к столу

Даже если арбуз выглядит целым и вы купили его в магазине, не стоит сразу разрезать. Вот несколько простых правил:

Промывайте кожуру тёплой водой с мылом — лучше хозяйственным.

Храните разрезанный арбуз в холодильнике , при температуре от +2 до +4 °C.

Используйте пищевую плёнку и не храните дольше 1-2 суток .

При комнатной температуре — даже пару часов летом могут быть критичны.

