Летний фруктовый салат: 4 ингредиента для освежающего шедевра, который утолит жажду

В жаркие летние дни особенно важно поддерживать водный баланс. Один из вкуснейших способов сделать это — приготовить лёгкий и освежающий салат из фруктов и овощей, богатых влагой. Такой салат особенно хорошо подойдёт после дня на пляже или работы на жаре. Он не только насыщает влагой, но и приятно охлаждает организм.
На 4 порции потребуется:
2 стакана кубиков арбуза
2 стакана клубники (очищенной и разрезанной на четвертинки)
половина огурца (нарезанного полумесяцами)
1 лайм
В миске смешайте арбуз, клубнику и огурец.
Лайм покатайте по столешнице, чтобы легче выжать сок. Разрежьте пополам и выжмите сок прямо в салат.
Перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно покрылись соком.
Подавать можно сразу либо охладить 30 минут. Со временем фрукты дадут сок, салат станет слаще и сочнее.
Хранить остатки можно в герметичном контейнере в холодильнике до двух дней.
Замените клубнику на ананас - он отлично сочетается с арбузом и лаймом.
Огурец можно заменить на грейпфрут, при этом сок лайма тоже заменить грейпфрутовым — получится пикантнее.
Хотите, чтобы салат больше напоминал десерт? Добавьте 1 столовую ложку мёда - либо в общую миску, либо порционно перед подачей.
Из этих же ингредиентов можно сделать освежающее мороженое:
Измельчите всё в блендере до однородной массы.
Разлейте по формочкам.
Заморозьте на 6 часов или на ночь.
Для лучшего вкуса обязательно добавьте немного мёда.
Такой салат — это идеальный способ утолить жажду, насладиться вкусом лета и позаботиться о водном балансе. А благодаря вариативности он никогда не надоест.
Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
