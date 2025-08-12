Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На горе Лико в Африке исследователи нашли лес без птиц и ручей с рыбой
Рэдклифф исключил своё участие в сериале Гарри Поттер: раскрыта причина
Садовод Самойлова назвала способы защиты картофеля от гниения в дождливое время
Гиперэкстензия, становая тяга и планки полезны для укрепления спины
Спрос на инвестиционные бриллианты в России вырос на 30% в 2025 году — РГ
Киви имеют крылья, но не могут летать из-за эволюционных особенностей
По следам истории: как Ле-Кастелле стала частью Прованса
Госавтоинспекция напоминает: движение без работающих стоп-сигналов запрещено ПДД
Наташа Королёва сорвалась на организаторов после отключения света на концерте

Летний фруктовый салат: 4 ингредиента для освежающего шедевра, который утолит жажду

Салат из арбуза, клубники, огурца и лайма восполняет водный баланс
2:06
Еда

В жаркие летние дни особенно важно поддерживать водный баланс. Один из вкуснейших способов сделать это — приготовить лёгкий и освежающий салат из фруктов и овощей, богатых влагой. Такой салат особенно хорошо подойдёт после дня на пляже или работы на жаре. Он не только насыщает влагой, но и приятно охлаждает организм.

Еда,
Фото: unsplash.com by Fernanda Nuso is licensed under Free to use under the Unsplash License
Еда,

Ингредиенты

На 4 порции потребуется:

  • 2 стакана кубиков арбуза

  • 2 стакана клубники (очищенной и разрезанной на четвертинки)

  • половина огурца (нарезанного полумесяцами)

  • 1 лайм

Приготовление

  1. В миске смешайте арбуз, клубнику и огурец.

  2. Лайм покатайте по столешнице, чтобы легче выжать сок. Разрежьте пополам и выжмите сок прямо в салат.

  3. Перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно покрылись соком.

Подавать можно сразу либо охладить 30 минут. Со временем фрукты дадут сок, салат станет слаще и сочнее.

Хранить остатки можно в герметичном контейнере в холодильнике до двух дней.

Варианты и дополнения

Эксперименты с фруктами

  • Замените клубнику на ананас - он отлично сочетается с арбузом и лаймом.

  • Огурец можно заменить на грейпфрут, при этом сок лайма тоже заменить грейпфрутовым — получится пикантнее.

Для любителей сладкого

Хотите, чтобы салат больше напоминал десерт? Добавьте 1 столовую ложку мёда - либо в общую миску, либо порционно перед подачей.

Заморозьте — и получите мороженое

Из этих же ингредиентов можно сделать освежающее мороженое:

  1. Измельчите всё в блендере до однородной массы.

  2. Разлейте по формочкам.

  3. Заморозьте на 6 часов или на ночь.

  4. Для лучшего вкуса обязательно добавьте немного мёда.

Простой способ освежиться

Такой салат — это идеальный способ утолить жажду, насладиться вкусом лета и позаботиться о водном балансе. А благодаря вариативности он никогда не надоест.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Michelin UPTIS не заменил обычные шины из-за вибраций и перегрева
Авто
Michelin UPTIS не заменил обычные шины из-за вибраций и перегрева Аудио 
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Домашние животные
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб Аудио 
Сводка с фронта: оборона ВСУ у Красноармейска прорвана, калитка в сердце Донбасса открыта
Военные новости
Сводка с фронта: оборона ВСУ у Красноармейска прорвана, калитка в сердце Донбасса открыта Видео 
Популярное
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами

Почему привычный способ «за шкирку» опасен для взрослой кошки и чем он грозит её здоровью и доверию к хозяину.

Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета
Не кладите свеклу в кастрюлю: из-за чего борщ теряет рубиновый цвет
Кровавое кормовое безумие: тысячи хищников собираются на пир, который длится меньше получаса
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул
От танка до АЭС: история советской мобильной атомной станции ТЭС-3 Сергей Милешкин Три кита русской культуры: драма, сатира, авангард — оружие в идеологической войне Валерий Рокотов Елена Вавилова: внимание к деталям и системное мышление помогают в бизнесе Юлиана Погосова
Ездят, как обычные, а жрут, как тягачи: машины, у которых будто дырка в баке
Живёт долго, любит нежно, спит много: портрет породы, созданной для квартиры
Калитка в Донбасс: российская армия прорвалась в Золотой Колодезь
Калитка в Донбасс: российская армия прорвалась в Золотой Колодезь
Последние материалы
Продукты, замедляющие появление седины: клубника и чеснок в борьбе с возрастом
Убийства Линкольна и Кеннеди совпали по ключевым обстоятельствам спустя век
В Китае за неделю зарегистрировали более тысячи случаев чикунгунья
Забудьте про засоры: простой способ очистить унитаз солью и кипятком
Климова рассказала о внешнем сходстве своих четверых детей с их отцами
ВОЗ: мытьё сырой птицы распространяет опасные бактерии на кухне
Следите за транзакциями: как избежать попадания в черный список проката
Сколько подтягиваний — норма? Таблица по возрастам для мужчин и женщин
Елена Воробей заявила, что в 58 лет может себе позволить Прохора Шаляпина
Полировка внешнего стекла фар улучшает свет после внутренней очистки отражателя
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.