Летний фруктовый салат: 4 ингредиента для освежающего шедевра, который утолит жажду

Салат из арбуза, клубники, огурца и лайма восполняет водный баланс

2:06 Your browser does not support the audio element. Еда

В жаркие летние дни особенно важно поддерживать водный баланс. Один из вкуснейших способов сделать это — приготовить лёгкий и освежающий салат из фруктов и овощей, богатых влагой. Такой салат особенно хорошо подойдёт после дня на пляже или работы на жаре. Он не только насыщает влагой, но и приятно охлаждает организм.

Фото: unsplash.com by Fernanda Nuso is licensed under Free to use under the Unsplash License Еда,

Ингредиенты

На 4 порции потребуется:

2 стакана кубиков арбуза

2 стакана клубники (очищенной и разрезанной на четвертинки)

половина огурца (нарезанного полумесяцами)

1 лайм

Приготовление

В миске смешайте арбуз, клубнику и огурец. Лайм покатайте по столешнице, чтобы легче выжать сок. Разрежьте пополам и выжмите сок прямо в салат. Перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно покрылись соком.

Подавать можно сразу либо охладить 30 минут. Со временем фрукты дадут сок, салат станет слаще и сочнее.

Хранить остатки можно в герметичном контейнере в холодильнике до двух дней.

Варианты и дополнения

Эксперименты с фруктами

Замените клубнику на ананас - он отлично сочетается с арбузом и лаймом.

Огурец можно заменить на грейпфрут, при этом сок лайма тоже заменить грейпфрутовым — получится пикантнее.

Для любителей сладкого

Хотите, чтобы салат больше напоминал десерт? Добавьте 1 столовую ложку мёда - либо в общую миску, либо порционно перед подачей.

Заморозьте — и получите мороженое

Из этих же ингредиентов можно сделать освежающее мороженое:

Измельчите всё в блендере до однородной массы. Разлейте по формочкам. Заморозьте на 6 часов или на ночь. Для лучшего вкуса обязательно добавьте немного мёда.

Простой способ освежиться

Такой салат — это идеальный способ утолить жажду, насладиться вкусом лета и позаботиться о водном балансе. А благодаря вариативности он никогда не надоест.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

