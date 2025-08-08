Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Почему айран так популярен? Узнайте о пользе этого напитка

Тысячелетний рецепт здоровья: этот напиток защитит от обезвоживания и наладит пищеварение
1:55
Еда

Айран — простая комбинация йогурта или кефира, воды и щепотки соли. После долгого пребывания на солнце, глоток этого освежающего напитка может принести мгновенное облегчение.

Айран Дар Гор
Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий 1804, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Айран Дар Гор

Его освежающие свойства также подтверждены учеными. Профессор Барбарос Озер с факультета технологии молочных продуктов Университета Анкары (Турция) отмечает, что айран способствует восстановлению минерального баланса, нарушенного потоотделением в летний период, благодаря своему естественному минеральному составу и добавленной соли. Он также подчеркивает содержание ценных минералов и белка в этом напитке.

Еще одним неожиданным преимуществом является его положительное влияние на пищеварение и здоровье кишечника. Озер добавляет, что айран играет важную роль в поддержании баланса желудочно-кишечного тракта и кишечной микрофлоры.

Этот напиток имеет тысячелетнюю историю. Считается, что тюркские народы употребляют айран на протяжении почти 1000 лет.

Благодаря турецкому лингвисту Бесиму Аталаю, жившему на рубеже 19-го и 20-го веков, корни айрана прослеживаются до 11 века. Он упоминается в "Диван Лугат ат-Турк" Махмуда аль-Кашгари, первом известном словаре тюркских языков.

Можно с уверенностью сказать, что айран — жизненно важный продукт. Ферментированные продукты и напитки, такие как сыр, йогурт и айран, идеально подходят для длительных путешествий. Тюркские кочевники использовали ферментированные молочные продукты для увеличения срока их хранения и облегчения жизни в суровом климате степей — бескрайних безлесных равнин, которые они считали своим домом, пишет CNN.

Уточнения

Тю́рки (тю́ркские народы, народы тю́ркской языково́й группы, тюркоязы́чные народы) — этноязыковая общность народов, говорящих на тюркских языках и имеющих тюркское происхождение. Большинство тюрков — мусульмане, но также есть православные христиане (основная часть гагаузов, кумандинцев, чувашей, часть алтайцев, татар, хакасов и якутов), иудеи (караимы и крымчаки), буддисты (жёлтые уйгуры, часть саларов, тарбагатайские киргизы, тувинцы), бурханисты (алтайцы), тенгрианцы и шаманисты (долганы, телеуты, хакасы, шорцы, якуты).
 

