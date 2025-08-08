Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Палочки вместо вилок: итальянский ресторан предлагает уникальный ужин в пещере

Итальянский ресторан Yera предлагает уникальный опыт: 650 евро за ужин в пещере
В ресторане Yera, расположенном под отелем Forestis в Южном Тироле (Италия), гости могут насладиться уникальным обеденным опытом в пещере.

Стоимость ужина составляет 650 евро на человека, и вместо традиционных столовых приборов здесь используются деревянные палочки, а алкогольные напитки заменяются ферментированными безалкогольными. Шеф-повар Роланд Лампрехт готовит на открытом огне, погружая посетителей в атмосферу кельтского леса.

Ресторан открылся в июне прошлого года и предлагает всего 18 мест для ужина из местных продуктов, собранных в течение года. Это позволяет создать блюда с натуральными вкусами, даже в зимний период. Интерьер Yera создает теплую и уютную атмосферу.

Название ресторана — дань уважения языку ретийских кельтов, которые когда-то жили в этом районе. Слово Yera переводится как "урожай" и символизирует для них период наивысшей важности: время сбора даров природы, кульминация продолжительного периода труда.

Основная концепция ресторана основана на философии замедления, позволяя гостям наслаждаться каждым моментом и вниманием к окружающей природе. В центре всего — огонь, символизирующий процесс сбора и приготовления пищи. В Yera используются только местные продукты, собранные по традиционным методам, что позволяет сохранить натуральные ароматы и вкусы.

Этот ресторан сочетает в себе элементы кулинарного искусства и настоящего опыта в кельтском лесу, предлагая тем, кто готов заплатить, возможность забыть о суете и по-настоящему насладиться природой.

