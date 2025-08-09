Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Молодой человек выжил после падения грузоподъемника в Подмосковье
Ветеринары объяснили, как знакомить питомцев, чтобы они жили вместе без конфликтов
В центре Чёрного моря зафиксированы аномальные вихри и выбросы сероводорода
Названы отрасли с зарплатами в 2–3 раза выше средней по России
Шум и давка на пляжах: как Хорватия рискует потерять туристов навсегда
Широчайшие мышцы спины: ваш ключ к идеальной осанке
Запуск машины с телефона приравнивается к управлению — даже без водителя в салоне
Для огурцов на балконе нужен горшок от 5 литров — рекомендации агрономов
Гречка в сладких блюдах: варианты конфет, торта и мороженого

Эти булочки вызывают зависимость: попробуете раз — будете печь каждую неделю

Повар раскрыл рецепт дрожжевых булочек с изюмом, орехами и корицей
3:47
Еда

Булочки — это один из самых универсальных и долгожданных видов выпечки. Их можно приготовить с различными начинками, подать к чаю или использовать как гарнир к обеду. Делимся простым и доступным рецептом вкусных булочек, которые поразят вас и ваших близких своим ароматом и вкусом.

булочки
Фото: chadgpt is licensed under Free More info
булочки

Для теста:

  • 500 г муки
  • 250 мл теплого молока
  • 70 г сахара
  • 50 г сливочного масла (растопленного)
  • 1 яйцо
  • 7 г сухих дрожжей (или 20 г свежих)
  • Щепотка соли

Для начинки (по желанию):

  • 100 г изюма
  • 100 г грецких орехов (мелко порубленных)
  • 2 ст. ложки корицы
  • 100 г сахара (для сладкой начинки)
  • Варенье или джем

Для смазки:

  • 1 яйцо (для глазури)
  • 1 ст. ложка молока

Приготовление теста

  1. Подготовка дрожжей: в небольшой миске смешайте теплое молоко с сахаром и дрожжами. Оставьте на 10-15 минут, пока образуется пена. Это будет означать, что дрожжи активны.
  2. Замес теста: в большой миске смешайте муку и щепотку соли. Сделайте в муке углубление и добавьте туда яйцо, растопленное масло и приготовленную дрожжевую смесь. Постепенно перемешивайте муку с жидкими ингредиентами, пока не начнет формироваться тесто.
  3. Вымешивание: выложите тесто на слегка посыпанную мукой поверхность и вымешивайте в течение 5-10 минут, пока оно не станет гладким и эластичным. Если тесто слишком липкое, добавьте немного муки.
  4. Первый подъём: поместите тесто в глубокую миску, накройте его чистым полотенцем и дайте ему подняться в теплом месте на 1–1,5 часа или до удвоения объема.

Подготовка начинки

Если вы хотите сделать булочки с начинкой, заранее подготовьте ее. Например, для сладкой начинки смешайте изюм, орехи, сахар и корицу. Вы также можете использовать варенье или джем в качестве начинки.

Формирование булочек

  • Разделка теста: после первого подъёма тесто необходимо размять. На присыпанной мукой поверхности раскатайте его в большой прямоугольник толщиной около 0,5 см.
  • Добавление начинки: если вы используете начинку, равномерно распределите ее по всему тесту.
  • Скручивание: скатайте тесто в плотный рулет, начиная с длинной стороны. Затем нарежьте рулет на кусочки шириной около 2-3 см.
  • Второй подъём: выложите булочки на противень, застеленный пергаментом, оставляя между ними небольшое расстояние. Накройте полотенцем и дайте подняться еще на 30-40 минут.

Выпечка булочек

  • Разогрев духовки: пока булочки поднимаются, разогрейте духовку до 180°C.
  • Смазывание: в небольшой миске смешайте яйцо и молоко. Смажьте поверхность булочек получившейся смесью для блестящей корочки.
  • Выпекание: поставьте противень с булочками в разогретую духовку и выпекайте 20-25 минут, или до золотистого цвета.
  • Охлаждение: После выпекания дайте булочкам немного остыть на противне, а затем перенесите их на решетку для полного остывания.

Готовые булочки можно подавать как тёплые, так и холодные. Их можно есть просто так или с маслом и вареньем. Такие булочки прекрасно подойдут к чаю или кофе, а также станут замечательным дополнением к завтраку.

Уточнения

Хлебобу́лочные изделия — пищевые продукты, получаемые методом выпекания из теста (состоящего как минимум из муки, воды и соли), разрыхлённого дрожжами или закваской.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Баклажаны, тушённые в томатном соусе: рецепт с чесноком и паприкой на 8 порций
Еда и рецепты
Баклажаны, тушённые в томатном соусе: рецепт с чесноком и паприкой на 8 порций Аудио 
Автомеханики предупреждают: проезд по лужам может повредить двигатель
Авто
Автомеханики предупреждают: проезд по лужам может повредить двигатель Аудио 
Су-35 получил новое оружие — и стал смертельной головоломкой для НАТО
Военные новости
Су-35 получил новое оружие — и стал смертельной головоломкой для НАТО Аудио 
Популярное
Археологи нашли невообразимое: подводный вход в Александрийский маяк откроет новый взгляд на его историю

Александрийский маяк, одно из семи чудес Древнего мира, вновь начинает раскрывать свои тайны благодаря находкам археологов и современным технологиям.

Археологи обнаружили 2000-летний подводный вход в Александрийский маяк
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
Монета подскажет: когда пора подкачать шины, чтобы не тратить лишний бензин
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё
Послушный пёс за неделю: приём, который знают только опытные кинологи
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Пригожин в ярости: страшная тайна о сыне Валерии раскрыта — шоу-бизнес в шоке!
Су-35 получил новое оружие — и стал смертельной головоломкой для НАТО
Природа наливает, олени пьянеют: осенняя угроза на дорогах и в лесу
Природа наливает, олени пьянеют: осенняя угроза на дорогах и в лесу
Последние материалы
Регулярный полив и мульчирование помогают продлить плодоношение огурцов до осени
Короткие ногти снова стали популярны: лучшие формы и цвета для маникюра
ПСМ расширяет производство электростанций
Метеорологи зафиксировали экстремальные погодные условия в проливе Дрейка
Повар раскрыл рецепт дрожжевых булочек с изюмом, орехами и корицей
Чрезмерный и недостаточный полив одинаково вредят комнатным цветам — эксперт по растениям Альваро Педрера
Экстрасенс Миронова уверена, что Киркоров стал жертвой магического воздействия
Ветеринары: сон кошки на месте хозяина говорит о доверии и привязанности
Сила пальцев: как улучшить хват без дорогостоящего оборудования
Где природа творит чудеса: Болгарский курорт вернул туристам двойной пляж
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.