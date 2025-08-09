Эти булочки вызывают зависимость: попробуете раз — будете печь каждую неделю

Повар раскрыл рецепт дрожжевых булочек с изюмом, орехами и корицей

3:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Булочки — это один из самых универсальных и долгожданных видов выпечки. Их можно приготовить с различными начинками, подать к чаю или использовать как гарнир к обеду. Делимся простым и доступным рецептом вкусных булочек, которые поразят вас и ваших близких своим ароматом и вкусом.

Фото: chadgpt is licensed under Free More info булочки

Для теста:

500 г муки

250 мл теплого молока

70 г сахара

50 г сливочного масла (растопленного)

1 яйцо

7 г сухих дрожжей (или 20 г свежих)

Щепотка соли

Для начинки (по желанию):

100 г изюма

100 г грецких орехов (мелко порубленных)

2 ст. ложки корицы

100 г сахара (для сладкой начинки)

Варенье или джем

Для смазки:

1 яйцо (для глазури)

1 ст. ложка молока

Приготовление теста

Подготовка дрожжей: в небольшой миске смешайте теплое молоко с сахаром и дрожжами. Оставьте на 10-15 минут, пока образуется пена. Это будет означать, что дрожжи активны. Замес теста: в большой миске смешайте муку и щепотку соли. Сделайте в муке углубление и добавьте туда яйцо, растопленное масло и приготовленную дрожжевую смесь. Постепенно перемешивайте муку с жидкими ингредиентами, пока не начнет формироваться тесто. Вымешивание: выложите тесто на слегка посыпанную мукой поверхность и вымешивайте в течение 5-10 минут, пока оно не станет гладким и эластичным. Если тесто слишком липкое, добавьте немного муки. Первый подъём: поместите тесто в глубокую миску, накройте его чистым полотенцем и дайте ему подняться в теплом месте на 1–1,5 часа или до удвоения объема.

Подготовка начинки

Если вы хотите сделать булочки с начинкой, заранее подготовьте ее. Например, для сладкой начинки смешайте изюм, орехи, сахар и корицу. Вы также можете использовать варенье или джем в качестве начинки.

Формирование булочек

Разделка теста: после первого подъёма тесто необходимо размять. На присыпанной мукой поверхности раскатайте его в большой прямоугольник толщиной около 0,5 см.

Добавление начинки: если вы используете начинку, равномерно распределите ее по всему тесту.

Скручивание: скатайте тесто в плотный рулет, начиная с длинной стороны. Затем нарежьте рулет на кусочки шириной около 2-3 см.

Второй подъём: выложите булочки на противень, застеленный пергаментом, оставляя между ними небольшое расстояние. Накройте полотенцем и дайте подняться еще на 30-40 минут.

Выпечка булочек

Разогрев духовки: пока булочки поднимаются, разогрейте духовку до 180°C.

Смазывание: в небольшой миске смешайте яйцо и молоко. Смажьте поверхность булочек получившейся смесью для блестящей корочки.

Выпекание: поставьте противень с булочками в разогретую духовку и выпекайте 20-25 минут, или до золотистого цвета.

Охлаждение: После выпекания дайте булочкам немного остыть на противне, а затем перенесите их на решетку для полного остывания.

Готовые булочки можно подавать как тёплые, так и холодные. Их можно есть просто так или с маслом и вареньем. Такие булочки прекрасно подойдут к чаю или кофе, а также станут замечательным дополнением к завтраку.

Уточнения

Хлебобу́лочные изделия — пищевые продукты, получаемые методом выпекания из теста (состоящего как минимум из муки, воды и соли), разрыхлённого дрожжами или закваской.

