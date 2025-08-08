Лечо, которое хочется есть ложкой прямо из кастрюли: венгерский рецепт безумно вкусного блюда

Повара готовят классическое венгерское лечо с луком, паприкой и томатной пастой

Венгерское лечо — это не просто тушёные овощи, а блюдо с ярким характером, насыщенным вкусом и густой текстурой. Его можно подавать как гарнир, использовать в качестве соуса или есть как самостоятельное блюдо с колбасками. Добиться аутентичного результата помогают особые приёмы, проверенные поколениями венгерских хозяек.

Лук — основа вкуса

Настоящее венгерское лечо немыслимо без большого количества репчатого лука. Он придаёт блюду сладость и глубину. Лук мелко рубят и долго пассеруют в жире на слабом огне, пока он не станет золотистым и слегка карамелизированным. Этот процесс может занять 15-20 минут, но именно он формирует основу вкуса.

Сладкая паприка — сердце рецепта

Качественная молотая паприка — визитная карточка венгерской кухни. В лечо её кладут щедро: минимум столовая ложка на большую кастрюлю. Паприку добавляют в конце пассеровки лука, быстро перемешивая, чтобы она раскрыла аромат, но не подгорела.

Томаты и томатная паста — для густоты

Для насыщенности и густоты венгры используют мясистые помидоры с кожицей, нарезанные кружочками, и немного томатной пасты. Паста усиливает вкус и придаёт соусу более концентрированную консистенцию.

Совет: выбирайте спелые, ароматные томаты — они дадут меньше лишней жидкости.

Перец — яркость и сладость

Венгерское лечо готовят только из сладкого перца — красного и жёлтого, нарезанного широкими полосами или кольцами. Перец добавляют к луку с паприкой и тушат до мягкости, но не доводят до разваривания. Для ещё более насыщенного вкуса его можно предварительно слегка обжарить на сильном огне — это подчеркнёт сладость и добавит лёгкий дымный оттенок.

Медленное тушение — ключ к текстуре

Лечо тушат на небольшом огне, без бурного кипения. Лишняя вода не добавляется — овощи готовятся в собственном соку, а в конце крышку снимают, чтобы жидкость выпарилась. Соус густеет естественным образом, а овощи сохраняют форму.

Венгерская нотка специй

Чтобы блюдо получилось по-настоящему аутентичным, в него добавляют щепотку тмина или майорана. Эти специи не перебивают вкус, а лишь создают характерный аромат. Соль и свежемолотый чёрный перец добавляют по вкусу.

Жир — для насыщенности

Традиционно венгры готовят лечо на свином сале (лярде), которое придаёт блюду насыщенный аромат и вкус. Можно заменить его качественным растительным маслом, но именно сало даёт тот самый "домашний" венгерский оттенок.

Чеснок и финальные штрихи

Чеснок добавляют по желанию, но всегда в самом конце приготовления. Он должен оставаться свежим и ароматным. После готовности лечо лучше дать настояться хотя бы несколько часов — а ещё лучше до следующего дня: соус станет гуще, а вкус — более гармоничным.

Ле́чо (венг. lecsó) — классическое блюдо венгерской кухни, весьма распространённое в странах Европы.

