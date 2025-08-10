Хрустят, как чипсы, тают, как сыр: цукини в кляре — неожиданно вкусная альтернатива ужину

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:48
Еда

Когда хочется чего-то жареного, но не тяжёлого — на сцену выходят цукини. В этом рецепте они превращаются в закуску, которую легко спутать с полноценным обедом. Хрустящая корочка, пышный кляр, ароматный чеснок и зелень… Её хочется есть руками — и никто не осудит.

Жареные цуккини
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жареные цуккини

Чтобы добиться воздушности, мы немного усложнили кляр: отделили белки от желтков и ввели их отдельно, уже взбитыми. Благодаря этому корочка получается не просто хрустящей, а лёгкой, словно поджаренная пенка. Главное — следить за текстурой теста: если оно стекает с цукини, добавьте немного муки.

Что понадобится (на 4 порции)

  • 1 цукини

  • 200 г пшеничной муки

  • 3 куриных яйца

  • 50 мл воды

  • 2 зубчика чеснока

  • 1 ч. л. сладкой молотой паприки

  • По 1 веточке укропа и петрушки

  • Соль и перец — по вкусу

  • Рафинированное растительное масло — для жарки

Как приготовить — пошагово

1. Подготовим кляр: основа

Аккуратно отделите белки от желтков. Удобнее всего это делать, переливая желток из одной половинки скорлупы в другую. Важно не повредить желтки — они нам понадобятся целыми.

2. Смешиваем основу для теста

Просейте муку, добавьте к ней паприку, щепотку соли и перец. Желтки взбейте с водой, введите измельчённый чеснок. Постепенно добавьте мучную смесь и перемешайте до однородной массы. Оставьте на 15 минут — мука "раскроется".

3. Нарезаем цукини

Цукини не нужно чистить. Нарежьте их длинными палочками или кружочками — по вкусу. Важно, чтобы кусочки были не слишком тонкими, иначе они развалятся при жарке.

4. Завершаем тесто

Белки взбейте до устойчивой пены и аккуратно введите в тесто. Перемешайте лопаткой, не разрушая воздушность. Попробуйте — при необходимости досолите.

5. Обжариваем

Разогрейте сковороду с маслом (слой 1 см). Цукини обмакивайте в кляр и сразу отправляйте в масло. Обжаривайте до золотистой корочки с двух сторон. Не кладите кусочки слишком близко — иначе слипнутся.

6. Удаляем лишнее масло

Готовые цукини выложите на бумажные полотенца — они впитают всё лишнее. Благодаря этому корочка останется хрустящей.

7. Подача

Посыпьте цукини свежей зеленью. Подавайте горячими с любимым соусом — идеально подойдёт чесночный, йогуртовый или томатный.

Уточнения

Цукини (zucchini, уменьш. от ит. zucca, «тыква») — распространённая в Америке и Западной Европе разновидность кабачка с неветвящимся стеблем. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
