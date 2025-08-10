Хрустят, как чипсы, тают, как сыр: цукини в кляре — неожиданно вкусная альтернатива ужину

Когда хочется чего-то жареного, но не тяжёлого — на сцену выходят цукини. В этом рецепте они превращаются в закуску, которую легко спутать с полноценным обедом. Хрустящая корочка, пышный кляр, ароматный чеснок и зелень… Её хочется есть руками — и никто не осудит.
Чтобы добиться воздушности, мы немного усложнили кляр: отделили белки от желтков и ввели их отдельно, уже взбитыми. Благодаря этому корочка получается не просто хрустящей, а лёгкой, словно поджаренная пенка. Главное — следить за текстурой теста: если оно стекает с цукини, добавьте немного муки.
1 цукини
200 г пшеничной муки
3 куриных яйца
50 мл воды
2 зубчика чеснока
1 ч. л. сладкой молотой паприки
По 1 веточке укропа и петрушки
Соль и перец — по вкусу
Рафинированное растительное масло — для жарки
Аккуратно отделите белки от желтков. Удобнее всего это делать, переливая желток из одной половинки скорлупы в другую. Важно не повредить желтки — они нам понадобятся целыми.
Просейте муку, добавьте к ней паприку, щепотку соли и перец. Желтки взбейте с водой, введите измельчённый чеснок. Постепенно добавьте мучную смесь и перемешайте до однородной массы. Оставьте на 15 минут — мука "раскроется".
Цукини не нужно чистить. Нарежьте их длинными палочками или кружочками — по вкусу. Важно, чтобы кусочки были не слишком тонкими, иначе они развалятся при жарке.
Белки взбейте до устойчивой пены и аккуратно введите в тесто. Перемешайте лопаткой, не разрушая воздушность. Попробуйте — при необходимости досолите.
Разогрейте сковороду с маслом (слой 1 см). Цукини обмакивайте в кляр и сразу отправляйте в масло. Обжаривайте до золотистой корочки с двух сторон. Не кладите кусочки слишком близко — иначе слипнутся.
Готовые цукини выложите на бумажные полотенца — они впитают всё лишнее. Благодаря этому корочка останется хрустящей.
Посыпьте цукини свежей зеленью. Подавайте горячими с любимым соусом — идеально подойдёт чесночный, йогуртовый или томатный.
Цукини (zucchini, уменьш. от ит. zucca, «тыква») — распространённая в Америке и Западной Европе разновидность кабачка с неветвящимся стеблем.
