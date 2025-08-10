Помидоры с секретом: что скрывает внутри этот рецепт из Валенсии

Звучит неожиданно? Помидоры, нафаршированные по мотивам легендарной паэльи, действительно способны удивить — и вкусом, и подачей! Вместо большой сковороды и мешанины ингредиентов — изящные томаты-бочонки, внутри которых спрятан рис с насыщенным ароматом специй и зелени.
Мини-паэлья отлично подойдёт для гостей, постного обеда или вегетарианского ужина. А если хочется чего-то сытнее — добавьте внутрь немного курицы, бекона или морепродуктов. Только не забудьте главный секрет: помидоры должны быть упругими, с плотной кожицей. Они — ваше съедобное блюдо, и оно не должно развалиться в духовке.
Крупные плотные помидоры — 8 шт.
Рис арборио (или другой круглый) — 75 г
Оливковое масло — 125 мл
Шафран — 5-6 нитей
Сладкий зелёный перец — 1/2 шт.
Чеснок — 4 зубчика
Петрушка — 1 пучок
Сладкая паприка — 1 ч. л.
Молотый чили — щепотка
Соль — по вкусу
Шаг 1. Подготовим помидоры
Осторожно срежьте "крышечки" у помидоров и отложите их. Ложкой аккуратно удалите мякоть — она ещё пригодится.
Шаг 2. Заготовим основу
Перец нарежьте как можно мельче, чеснок и петрушку измельчите. Шафран залейте 1 ст. л. горячей воды — пусть немного настоится.
Шаг 3. Соус-пюре
Все подготовленные ингредиенты (перец, чеснок, петрушку, шафран) отправьте в блендер. Добавьте мякоть помидоров, паприку, чили и 100 мл масла. Взбейте до однородной жидкой пасты.
Шаг 4. Внимание к рису
Залейте сырой рис получившейся пастой, посолите и перемешайте. Пусть он постоит 30 минут, впитывая ароматы. Время от времени помешивайте.
Шаг 5. Начиняем томаты
Разложите помидоры в форму, предварительно смазанную маслом. Заполните каждый рисом с начинкой, оставив около 0,5 см до края — иначе сок может "убежать".
Шаг 6. Финальный аккорд — в духовку
Накройте помидоры их срезанными "крышечками", смажьте оставшимся маслом. Запекайте 30 минут при 180 °C. Если увидите, что начинают подрумяниваться слишком активно — убавьте температуру до 160 °C.
Паэ́лья (кат. paella [paˈeʎa], произносится "паэ́йя") — национальное испанское и валенсийское блюдо из риса, подкрашенного шафраном, с добавлением оливкового масла.
