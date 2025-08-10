Помидоры с секретом: что скрывает внутри этот рецепт из Валенсии

Фаршированные помидоры с рисом и шафраном стали вариантом порционной паэльи

Еда

Звучит неожиданно? Помидоры, нафаршированные по мотивам легендарной паэльи, действительно способны удивить — и вкусом, и подачей! Вместо большой сковороды и мешанины ингредиентов — изящные томаты-бочонки, внутри которых спрятан рис с насыщенным ароматом специй и зелени.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Фаршированные помидоры

Мини-паэлья отлично подойдёт для гостей, постного обеда или вегетарианского ужина. А если хочется чего-то сытнее — добавьте внутрь немного курицы, бекона или морепродуктов. Только не забудьте главный секрет: помидоры должны быть упругими, с плотной кожицей. Они — ваше съедобное блюдо, и оно не должно развалиться в духовке.

Ингредиенты на 4 порции

Крупные плотные помидоры — 8 шт.

Рис арборио (или другой круглый) — 75 г

Оливковое масло — 125 мл

Шафран — 5-6 нитей

Сладкий зелёный перец — 1/2 шт.

Чеснок — 4 зубчика

Петрушка — 1 пучок

Сладкая паприка — 1 ч. л.

Молотый чили — щепотка

Соль — по вкусу

Как приготовить: пошаговый рецепт

Шаг 1. Подготовим помидоры

Осторожно срежьте "крышечки" у помидоров и отложите их. Ложкой аккуратно удалите мякоть — она ещё пригодится.

Шаг 2. Заготовим основу

Перец нарежьте как можно мельче, чеснок и петрушку измельчите. Шафран залейте 1 ст. л. горячей воды — пусть немного настоится.

Шаг 3. Соус-пюре

Все подготовленные ингредиенты (перец, чеснок, петрушку, шафран) отправьте в блендер. Добавьте мякоть помидоров, паприку, чили и 100 мл масла. Взбейте до однородной жидкой пасты.

Шаг 4. Внимание к рису

Залейте сырой рис получившейся пастой, посолите и перемешайте. Пусть он постоит 30 минут, впитывая ароматы. Время от времени помешивайте.

Шаг 5. Начиняем томаты

Разложите помидоры в форму, предварительно смазанную маслом. Заполните каждый рисом с начинкой, оставив около 0,5 см до края — иначе сок может "убежать".

Шаг 6. Финальный аккорд — в духовку

Накройте помидоры их срезанными "крышечками", смажьте оставшимся маслом. Запекайте 30 минут при 180 °C. Если увидите, что начинают подрумяниваться слишком активно — убавьте температуру до 160 °C.

Уточнения

Паэ́лья (кат. paella [paˈeʎa], произносится "паэ́йя") — национальное испанское и валенсийское блюдо из риса, подкрашенного шафраном, с добавлением оливкового масла.

