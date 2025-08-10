Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты Bomdia Brasserie: гибрид кафе и ресторана в Мумбаи, который покоряет сердца
Названы причины поломок новых машин в первые месяцы эксплуатации
Решетова раскрыла роль грудного вскармливания в послеродовом похудении
Жареные цукини в воздушном кляре — простой домашний рецепт горячей закуски
Григорий Лепс и SHAMAN устроили шуточный бой на Крымском мосту во время пробки
Фитнес-тренеры рекомендуют отжимания с упором на спину и ягодичные мышцы
Учёные объяснили, почему дикий кабан никогда не станет домашней свиньёй
Цветник без перерыва: с конца лета до морозов сад украсят астры и хризантемы
Глицерин признан средством, улучшающим состояние кожи за одну ночь

Помидоры с секретом: что скрывает внутри этот рецепт из Валенсии

Фаршированные помидоры с рисом и шафраном стали вариантом порционной паэльи
2:42
Еда

Звучит неожиданно? Помидоры, нафаршированные по мотивам легендарной паэльи, действительно способны удивить — и вкусом, и подачей! Вместо большой сковороды и мешанины ингредиентов — изящные томаты-бочонки, внутри которых спрятан рис с насыщенным ароматом специй и зелени.

Фаршированные помидоры
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Фаршированные помидоры

Мини-паэлья отлично подойдёт для гостей, постного обеда или вегетарианского ужина. А если хочется чего-то сытнее — добавьте внутрь немного курицы, бекона или морепродуктов. Только не забудьте главный секрет: помидоры должны быть упругими, с плотной кожицей. Они — ваше съедобное блюдо, и оно не должно развалиться в духовке.

Ингредиенты на 4 порции

  • Крупные плотные помидоры — 8 шт.

  • Рис арборио (или другой круглый) — 75 г

  • Оливковое масло — 125 мл

  • Шафран — 5-6 нитей

  • Сладкий зелёный перец — 1/2 шт.

  • Чеснок — 4 зубчика

  • Петрушка — 1 пучок

  • Сладкая паприка — 1 ч. л.

  • Молотый чили — щепотка

  • Соль — по вкусу

Как приготовить: пошаговый рецепт

Шаг 1. Подготовим помидоры

Осторожно срежьте "крышечки" у помидоров и отложите их. Ложкой аккуратно удалите мякоть — она ещё пригодится.

Шаг 2. Заготовим основу

Перец нарежьте как можно мельче, чеснок и петрушку измельчите. Шафран залейте 1 ст. л. горячей воды — пусть немного настоится.

Шаг 3. Соус-пюре

Все подготовленные ингредиенты (перец, чеснок, петрушку, шафран) отправьте в блендер. Добавьте мякоть помидоров, паприку, чили и 100 мл масла. Взбейте до однородной жидкой пасты.

Шаг 4. Внимание к рису

Залейте сырой рис получившейся пастой, посолите и перемешайте. Пусть он постоит 30 минут, впитывая ароматы. Время от времени помешивайте.

Шаг 5. Начиняем томаты

Разложите помидоры в форму, предварительно смазанную маслом. Заполните каждый рисом с начинкой, оставив около 0,5 см до края — иначе сок может "убежать".

Шаг 6. Финальный аккорд — в духовку

Накройте помидоры их срезанными "крышечками", смажьте оставшимся маслом. Запекайте 30 минут при 180 °C. Если увидите, что начинают подрумяниваться слишком активно — убавьте температуру до 160 °C.

Уточнения

Паэ́лья (кат. paella [paˈeʎa], произносится "паэ́йя") — национальное испанское и валенсийское блюдо из риса, подкрашенного шафраном, с добавлением оливкового масла.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Баклажаны, тушённые в томатном соусе: рецепт с чесноком и паприкой на 8 порций
Еда и рецепты
Баклажаны, тушённые в томатном соусе: рецепт с чесноком и паприкой на 8 порций Аудио 
Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана
Наука и техника
Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана Аудио 
Метеорологи зафиксировали экстремальные погодные условия в проливе Дрейка
Наука и техника
Метеорологи зафиксировали экстремальные погодные условия в проливе Дрейка Аудио 
Популярное
Два метра древней мощи: монстр с костяным панцирем и акульим хвостом снова патрулирует воды Джорджии

Озёрный осётр возвращается в реку Куса после 20-летней программы восстановления. Новые достижения учёных подтверждают естественное размножение вида.

В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов
Тайна Земли раскрыта: учёные нашли океан на глубине 600 километров, о котором писал Жюль Верн
Там нет ни рыб, ни кораблей: кто и зачем избегает центр Чёрного моря
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Существа, которых никто не ждал: камера впервые сняла жителей из мира вечной тьмы на глубине 9 километров
Упал за борт — прощай: где в океане даже не успеешь крикнуть
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Последние материалы
Секреты Bomdia Brasserie: гибрид кафе и ресторана в Мумбаи, который покоряет сердца
Названы причины поломок новых машин в первые месяцы эксплуатации
Решетова раскрыла роль грудного вскармливания в послеродовом похудении
Жареные цукини в воздушном кляре — простой домашний рецепт горячей закуски
Григорий Лепс и SHAMAN устроили шуточный бой на Крымском мосту во время пробки
Фитнес-тренеры рекомендуют отжимания с упором на спину и ягодичные мышцы
Учёные объяснили, почему дикий кабан никогда не станет домашней свиньёй
Цветник без перерыва: с конца лета до морозов сад украсят астры и хризантемы
Глицерин признан средством, улучшающим состояние кожи за одну ночь
Эксперты по интерьеру назвали ковер ключевым элементом уюта в доме
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.