Шоколад, о котором нельзя говорить вслух: Terry's готовит сюрприз

Бренд Terry's готовит фисташковый шоколад — его популярность резко выросла в этом году

В течение многих лет британский бренд Terry's представлял разнообразные вариации, от мятных шоколадных конфет до шоколадно-апельсиновых трюфелей и лакомств из белого шоколада.

Сейчас публика заинтригована анонсом "совершенно секретного" нового рецепта. Компания Terry's сообщила об этом в соцсети, разместив изображение золотого конверта с надписью: "Запечатано, секретно и невероятно вкусно. Совсем скоро…"

Любители шоколада немедленно начали строить предположения в комментариях, и большинство склоняется к фисташковому вкусу.

Эти догадки не случайны. В текущем году фисташковый шоколад очень популярен. Как известно, дубайский шоколад с хрустящей начинкой из кадаифа, фисташковым кремом и тахини был впервые представлен компанией Fix Dessrt Chocolatier из Дубая в 2021 году.

Однако не все в восторге от очередного продукта с фисташками, отмечая, что "уже тошнит от него". Другие предположили, что секретным вкусом может быть карамель, сообщает Metro.

Трю́фель (фр truffe) — шоколадная конфета округлой формы с начинкой из ганаша. Эти конфеты были названы в честь одноимённого гриба благодаря схожему внешнему виду.



