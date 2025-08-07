Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стоматолог предостерег от использования домашних средств для белизны зубов
Дизайнеры назвали недостатки плитки в ванной: холод, скользкость и плесень
Дело Смолова: экспертиза установила тяжесть травм бизнесмена – новые детали
Провал тормоза, скрежет и запах топлива требуют немедленной остановки машины
Кавказская овчарка, малинуа и дог чаще проявляют агрессию в присутствии малышей, предупреждают кинологи
Business Insider: растёт число американцев, которые вынуждены жить в автодомах
Актёр Антон Богданов призвал родителей к раннему половому воспитанию детей
Галина Есипова: при болезнях печени полезна недорогая морская рыба
Своевременный сбор, тёплый полив и калиевая подкормка снижают горечь огурцов

Шоколад, о котором нельзя говорить вслух: Terry's готовит сюрприз

Бренд Terry's готовит фисташковый шоколад — его популярность резко выросла в этом году
1:10
Еда

В течение многих лет британский бренд Terry's представлял разнообразные вариации, от мятных шоколадных конфет до шоколадно-апельсиновых трюфелей и лакомств из белого шоколада.

шоколадно-апельсиновые трюфели
Фото: ask.chadgpt.ru is licensed under free more info
шоколадно-апельсиновые трюфели

Сейчас публика заинтригована анонсом "совершенно секретного" нового рецепта. Компания Terry's сообщила об этом в соцсети, разместив изображение золотого конверта с надписью: "Запечатано, секретно и невероятно вкусно. Совсем скоро…" 

Любители шоколада немедленно начали строить предположения в комментариях, и большинство склоняется к фисташковому вкусу.

Эти догадки не случайны. В текущем году фисташковый шоколад очень популярен. Как известно, дубайский шоколад с хрустящей начинкой из кадаифа, фисташковым кремом и тахини был впервые представлен компанией Fix Dessrt Chocolatier из Дубая в 2021 году.

Однако не все в восторге от очередного продукта с фисташками, отмечая, что "уже тошнит от него". Другие предположили, что секретным вкусом может быть карамель, сообщает Metro.

Уточнения

Трю́фель (фр  truffe) — шоколадная конфета округлой формы с начинкой из ганаша. Эти конфеты были названы в честь одноимённого гриба благодаря схожему внешнему виду.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Прогонять кошку с её места — это предательство для вашего питомца
Домашние животные
Прогонять кошку с её места — это предательство для вашего питомца Аудио 
Провал политики Моди: братские обятия с Трампом обернулись 50% пошлинами
Прогнозы и статистика
Провал политики Моди: братские обятия с Трампом обернулись 50% пошлинами Аудио 
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик
Наука и техника
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик Аудио 
Популярное
Забудьте сидеть и дай лапу: вот что действительно нужно знать вашей собаке

Хотите, чтобы ваш пёс слушался с полуслова? Эти 10 команд помогут превратить прогулки и повседневную жизнь в гармоничное и безопасное общение.

Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик
Телескоп Уэбба обнаружил нечто невероятное: маленькие красные точки меняют наше понимание Вселенной
Морж против белого медведя: почему даже самый сильный хищник Арктики боится этих гигантов
Не только в сказке: в каких случаях волки действительно охотятся на людей
Игра вдолгую: как Путин намерен переиграть Трампа на предстоящей встрече Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Ласковая мордашка и ангельский взгляд — лишь прикрытие: тёмная сторона самого милого животного планеты
Снял катализатор — сервис обогатился: водителей заставляют платить дважды
Доверие рушится за секунду: касание, которое собака воспринимает как угрозу
Доверие рушится за секунду: касание, которое собака воспринимает как угрозу
Последние материалы
Дело Смолова: экспертиза установила тяжесть травм бизнесмена – новые детали
Провал тормоза, скрежет и запах топлива требуют немедленной остановки машины
Кавказская овчарка, малинуа и дог чаще проявляют агрессию в присутствии малышей, предупреждают кинологи
Business Insider: растёт число американцев, которые вынуждены жить в автодомах
Актёр Антон Богданов призвал родителей к раннему половому воспитанию детей
Галина Есипова: при болезнях печени полезна недорогая морская рыба
Бренд Terry's готовит фисташковый шоколад — его популярность резко выросла в этом году
Своевременный сбор, тёплый полив и калиевая подкормка снижают горечь огурцов
Лимфодренаж, звуковые ванны и силовые тренировки вошли в список велнес-трендов 2025 года — специалист по здравоохранению Даниэль Пейтс
Отдыхающая в Бодруме Погребняк высказалась об атаке акул на побережье Турции
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.