Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Смузи, перекусы и кардиотренировки без силовых упражнений ускоряют старение — онколог Майкл Хантер
Опубликован тест-драйв Volkswagen Passat Pro B9 для китайского рынка
Марк Эйдельштейн рассказал Vogue о своём опыте лечения в Китае и отношениях с репетитором
Минприроды Ставрополья запустило три виртуальных тура по дикой природе
Ветеринары советуют использовать охлаждающие подстилки, чтобы защитить пожилую собаку в жару
Вентилятор охлаждения двигателя в автомобиле должен запускаться при 95–100 °C
Прохор Шаляпин назвал свой роман с Анной Калашниковой водевилем
Прекращение полива в конце лета вызывает стресс у томатов и гниль плодов
Как выбрать юбку по типу фигуры: рекомендации стилистов на 2025 год

Инфлюенсер выступает против пищевых отходов: добрые дела или пиар

New York Post: блогерша из Ливана борется с пищевыми отходами, но сталкивается с критикой
1:29
Еда

Видео ливанской инфлюенсер Суртани Хеджидж, где она готовит большие порции еды для бедных, вызвали смешанную реакцию в соцсетях.

Много еды
Фото: commons.wikimedia.org by Mohans1995, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Много еды

Ее ролики обычно начинаются с показа того, как кто-то выбрасывает в контейнеры большие порции еды. Затем она переключается на кадры с голодающими детьми и демонстрирует процесс приготовления еды, которую потом раздает нуждающимся.

В одном из ее самых популярных видео, которое набрало более 12 миллионов просмотров, мужчина выбрасывает огромную порцию риса, после чего Хеджидж готовит большое количество еды, которую раздает детям. Ее действия вызывают как восхищение со стороны зрителей, которые хвалят ее добрые намерения, так и критику — некоторые обвиняют ее в попытке завоевать популярность ради "авторитета" в интернете.

Тем не менее, многие согласны с тем, что, несмотря на возможный перформативный аспект, ее инициативы приносят пользу. Некоторые комментаторы отметили, что ее видео поднимают важную проблему пищевых отходов, ведь в США ежегодно выбрасывается около 80 миллионов тонн еды.

Хеджидж не единственная, кто работает над освещением этой проблемы; инфлюенсер Анна Сакс также привлекает внимание к излишнему потреблению, показывая, как она находит пригодные для употребления продукты из мусорных контейнеров, передает New York Post.

Уточнения

Конте́йнер (англ. container, от англ. contain — «содержать в себе, иметь в своём составе, включать, вмещать»; буквально «вместилище, ёмкость»)  — вид тары для хранения и перевозки чего-либо.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Провал политики Моди: братские обятия с Трампом обернулись 50% пошлинами
Прогнозы и статистика
Провал политики Моди: братские обятия с Трампом обернулись 50% пошлинами Аудио 
Как изменить цвет гортензии с розового на синий — рекомендации агрономов
Садоводство, цветоводство
Как изменить цвет гортензии с розового на синий — рекомендации агрономов Аудио 
Прогонять кошку с её места — это предательство для вашего питомца
Домашние животные
Прогонять кошку с её места — это предательство для вашего питомца Аудио 
Популярное
Забудьте сидеть и дай лапу: вот что действительно нужно знать вашей собаке

Хотите, чтобы ваш пёс слушался с полуслова? Эти 10 команд помогут превратить прогулки и повседневную жизнь в гармоничное и безопасное общение.

Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик
Телескоп Уэбба обнаружил нечто невероятное: маленькие красные точки меняют наше понимание Вселенной
Морж против белого медведя: почему даже самый сильный хищник Арктики боится этих гигантов
Не только в сказке: в каких случаях волки действительно охотятся на людей
Игра вдолгую: как Путин намерен переиграть Трампа на предстоящей встрече Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Ласковая мордашка и ангельский взгляд — лишь прикрытие: тёмная сторона самого милого животного планеты
Снял катализатор — сервис обогатился: водителей заставляют платить дважды
Доверие рушится за секунду: касание, которое собака воспринимает как угрозу
Доверие рушится за секунду: касание, которое собака воспринимает как угрозу
Последние материалы
РИА Новости: ошибка с банковским переводом сорвала поставки дронов для ВСУ в Сумскую область
Кортизоловый коктейль: эксперты о пользе и вреде популярного напитка
Toyota несёт миллиардные убытки из-за импортных тарифов США
Фитнес-тренер предупредил о скрытой опасности тренировок летом
Астрономы: настой из крапивы и мокрицы ускоряет рост растений
Адвокат Наумов рассказал, где нельзя мыть машины
Неправильное расстояние до руля увеличивает риск травм при срабатывании подушки
Отели Коста-Бланки вводят правила против раннего бронирования лежаков — "Турпром"
Креативный кластер "Квартал труда" в Якутске предназначен для архитекторов и художников — основатель Мария Скрябина
Агата Муцениеце ушла в декрет после съёмок в сериале Химкинские ведьмы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.