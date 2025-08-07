Инфлюенсер выступает против пищевых отходов: добрые дела или пиар

New York Post: блогерша из Ливана борется с пищевыми отходами, но сталкивается с критикой

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Видео ливанской инфлюенсер Суртани Хеджидж, где она готовит большие порции еды для бедных, вызвали смешанную реакцию в соцсетях.

Фото: commons.wikimedia.org by Mohans1995, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Много еды

Ее ролики обычно начинаются с показа того, как кто-то выбрасывает в контейнеры большие порции еды. Затем она переключается на кадры с голодающими детьми и демонстрирует процесс приготовления еды, которую потом раздает нуждающимся.

В одном из ее самых популярных видео, которое набрало более 12 миллионов просмотров, мужчина выбрасывает огромную порцию риса, после чего Хеджидж готовит большое количество еды, которую раздает детям. Ее действия вызывают как восхищение со стороны зрителей, которые хвалят ее добрые намерения, так и критику — некоторые обвиняют ее в попытке завоевать популярность ради "авторитета" в интернете.

Тем не менее, многие согласны с тем, что, несмотря на возможный перформативный аспект, ее инициативы приносят пользу. Некоторые комментаторы отметили, что ее видео поднимают важную проблему пищевых отходов, ведь в США ежегодно выбрасывается около 80 миллионов тонн еды.

Хеджидж не единственная, кто работает над освещением этой проблемы; инфлюенсер Анна Сакс также привлекает внимание к излишнему потреблению, показывая, как она находит пригодные для употребления продукты из мусорных контейнеров, передает New York Post.

Уточнения

Конте́йнер (англ. container, от англ. contain — «содержать в себе, иметь в своём составе, включать, вмещать»; буквально «вместилище, ёмкость») — вид тары для хранения и перевозки чего-либо.



