Без крошки хлопот: выпечка, которую хочется готовить и на завтрак, и на ужин

Ватрушка из творожного теста с греческим йогуртом и вишней подойдет к чаю — мнение кулинара

2:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Если обычно творог в ватрушке прячется в начинке, то в этом рецепте он ложится в основу: тесто делается именно из него. А вот внутри — греческий йогурт и вишня. Получается по-домашнему ароматно, мягко и с приятной кислинкой. Отличный вариант, чтобы порадовать себя без особых хлопот.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Ватрушки с вишней

Что понадобится (на 4 штуки)

Для основы:

Творог 5% — 180 г

Яйцо — 1 шт.

Пшеничная мука — 65 г (примерно половина стакана)

Разрыхлитель — ½ ч. л.

Сахар — 1 ст. л.

Для начинки:

Замороженная вишня без косточек — 100 г

Греческий йогурт — 140 г

Кукурузный крахмал — 1 ч. л.

Как готовить

Разогрейте духовку до 180 °C. Застелите противень пергаментом или силиконовым ковриком. Пока духовка нагревается — подготовьте всё остальное.

Шаг 1

Разморозьте вишню заранее, дайте ей полежать при комнатной температуре и слегка отожмите. Лишний сок — враг начинки: она может расползтись в процессе выпечки.

Шаг 2

В миске смешайте творог, яйцо, муку, разрыхлитель и сахар. Получится мягкое, пластичное тесто.

Шаг 3

Разделите его на 4 части и сформируйте небольшие лепёшки диаметром около 6–7 см. Переложите их на противень.

Шаг 4

В центр каждой заготовки выложите по ложке греческого йогурта. Сверху — вишню. Для устойчивости посыпьте ягоды крахмалом: он впитает влагу и не даст начинке «потечь».

Шаг 5

Отправьте ватрушки в духовку. Выпекайте 20–25 минут до золотистых краёв.

После выпечки дайте им немного остыть и аккуратно переложите на тарелку. По желанию можно посыпать вишню сахаром — для баланса кислинки.

С чем подавать

Горячие или чуть тёплые ватрушки идеально сочетаются с чашкой кофе или чёрного чая. Это отличный завтрак, полдник или даже десерт без лишнего сахара.

Уточнения

Вы́печка — общее название для хлебобулочных и кондитерских изделий, изготавливаемых методом выпекания, а также сам этот процесс.

