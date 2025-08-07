Без крошки хлопот: выпечка, которую хочется готовить и на завтрак, и на ужин

Если обычно творог в ватрушке прячется в начинке, то в этом рецепте он ложится в основу: тесто делается именно из него. А вот внутри — греческий йогурт и вишня. Получается по-домашнему ароматно, мягко и с приятной кислинкой. Отличный вариант, чтобы порадовать себя без особых хлопот.
Для основы:
Творог 5% — 180 г
Яйцо — 1 шт.
Пшеничная мука — 65 г (примерно половина стакана)
Разрыхлитель — ½ ч. л.
Сахар — 1 ст. л.
Для начинки:
Замороженная вишня без косточек — 100 г
Греческий йогурт — 140 г
Кукурузный крахмал — 1 ч. л.
Разогрейте духовку до 180 °C. Застелите противень пергаментом или силиконовым ковриком. Пока духовка нагревается — подготовьте всё остальное.
Разморозьте вишню заранее, дайте ей полежать при комнатной температуре и слегка отожмите. Лишний сок — враг начинки: она может расползтись в процессе выпечки.
В миске смешайте творог, яйцо, муку, разрыхлитель и сахар. Получится мягкое, пластичное тесто.
Разделите его на 4 части и сформируйте небольшие лепёшки диаметром около 6–7 см. Переложите их на противень.
В центр каждой заготовки выложите по ложке греческого йогурта. Сверху — вишню. Для устойчивости посыпьте ягоды крахмалом: он впитает влагу и не даст начинке «потечь».
Отправьте ватрушки в духовку. Выпекайте 20–25 минут до золотистых краёв.
После выпечки дайте им немного остыть и аккуратно переложите на тарелку. По желанию можно посыпать вишню сахаром — для баланса кислинки.
Горячие или чуть тёплые ватрушки идеально сочетаются с чашкой кофе или чёрного чая. Это отличный завтрак, полдник или даже десерт без лишнего сахара.
