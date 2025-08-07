Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Марк Эйдельштейн рассказал Vogue о своём опыте лечения в Китае и отношениях с репетитором
Минприроды Ставрополья запустило три виртуальных тура по дикой природе
Ветеринары советуют использовать охлаждающие подстилки, чтобы защитить пожилую собаку в жару
Вентилятор охлаждения двигателя в автомобиле должен запускаться при 95–100 °C
Прохор Шаляпин назвал свой роман с Анной Калашниковой водевилем
Прекращение полива в конце лета вызывает стресс у томатов и гниль плодов
Как выбрать юбку по типу фигуры: рекомендации стилистов на 2025 год
New York Post: блогерша из Ливана борется с пищевыми отходами, но сталкивается с критикой
Новосибирские учёные создали ИИ-платформу для анализа микроснимков

Без крошки хлопот: выпечка, которую хочется готовить и на завтрак, и на ужин

Ватрушка из творожного теста с греческим йогуртом и вишней подойдет к чаю — мнение кулинара
2:18
Еда

Если обычно творог в ватрушке прячется в начинке, то в этом рецепте он ложится в основу: тесто делается именно из него. А вот внутри — греческий йогурт и вишня. Получается по-домашнему ароматно, мягко и с приятной кислинкой. Отличный вариант, чтобы порадовать себя без особых хлопот.

Ватрушки с вишней
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ватрушки с вишней

Что понадобится (на 4 штуки)

Для основы:

  • Творог 5% — 180 г

  • Яйцо — 1 шт.

  • Пшеничная мука — 65 г (примерно половина стакана)

  • Разрыхлитель — ½ ч. л.

  • Сахар — 1 ст. л.

Для начинки:

  • Замороженная вишня без косточек — 100 г

  • Греческий йогурт — 140 г

  • Кукурузный крахмал — 1 ч. л.

Как готовить

Разогрейте духовку до 180 °C. Застелите противень пергаментом или силиконовым ковриком. Пока духовка нагревается — подготовьте всё остальное.

Шаг 1

Разморозьте вишню заранее, дайте ей полежать при комнатной температуре и слегка отожмите. Лишний сок — враг начинки: она может расползтись в процессе выпечки.

Шаг 2

В миске смешайте творог, яйцо, муку, разрыхлитель и сахар. Получится мягкое, пластичное тесто.

Шаг 3

Разделите его на 4 части и сформируйте небольшие лепёшки диаметром около 6–7 см. Переложите их на противень.

Шаг 4

В центр каждой заготовки выложите по ложке греческого йогурта. Сверху — вишню. Для устойчивости посыпьте ягоды крахмалом: он впитает влагу и не даст начинке «потечь».

Шаг 5

Отправьте ватрушки в духовку. Выпекайте 20–25 минут до золотистых краёв.

После выпечки дайте им немного остыть и аккуратно переложите на тарелку. По желанию можно посыпать вишню сахаром — для баланса кислинки.

С чем подавать

Горячие или чуть тёплые ватрушки идеально сочетаются с чашкой кофе или чёрного чая. Это отличный завтрак, полдник или даже десерт без лишнего сахара.

Уточнения

Вы́печка — общее название для хлебобулочных и кондитерских изделий, изготавливаемых методом выпекания, а также сам этот процесс.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Скаты у берегов Гваделупы отпугивают акул электрическими разрядами
Домашние животные
Скаты у берегов Гваделупы отпугивают акул электрическими разрядами Аудио 
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик
Наука и техника
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик Аудио 
Удаление катализатора в машине: последствия и законность
Авто
Удаление катализатора в машине: последствия и законность Аудио 
Популярное
Забудьте сидеть и дай лапу: вот что действительно нужно знать вашей собаке

Хотите, чтобы ваш пёс слушался с полуслова? Эти 10 команд помогут превратить прогулки и повседневную жизнь в гармоничное и безопасное общение.

Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой
Газовые шары как звёзды: красные точки во Вселенной указывают на эволюцию галактик
Телескоп Уэбба обнаружил нечто невероятное: маленькие красные точки меняют наше понимание Вселенной
Морж против белого медведя: почему даже самый сильный хищник Арктики боится этих гигантов
Не только в сказке: в каких случаях волки действительно охотятся на людей
Игра вдолгую: как Путин намерен переиграть Трампа на предстоящей встрече Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Ласковая мордашка и ангельский взгляд — лишь прикрытие: тёмная сторона самого милого животного планеты
Снял катализатор — сервис обогатился: водителей заставляют платить дважды
Доверие рушится за секунду: касание, которое собака воспринимает как угрозу
Доверие рушится за секунду: касание, которое собака воспринимает как угрозу
Последние материалы
РИА Новости: ошибка с банковским переводом сорвала поставки дронов для ВСУ в Сумскую область
Кортизоловый коктейль: эксперты о пользе и вреде популярного напитка
Toyota несёт миллиардные убытки из-за импортных тарифов США
Фитнес-тренер предупредил о скрытой опасности тренировок летом
Астрономы: настой из крапивы и мокрицы ускоряет рост растений
Адвокат Наумов рассказал, где нельзя мыть машины
Неправильное расстояние до руля увеличивает риск травм при срабатывании подушки
Отели Коста-Бланки вводят правила против раннего бронирования лежаков — "Турпром"
Креативный кластер "Квартал труда" в Якутске предназначен для архитекторов и художников — основатель Мария Скрябина
Агата Муцениеце ушла в декрет после съёмок в сериале Химкинские ведьмы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.