Цвет фарша вас обманывает: как не выкинуть хорошее и не съесть плохое

Открыли упаковку фарша, а он — серый? Не спешите паниковать. В большинстве случаев это вовсе не повод выкидывать продукт.
Красный оттенок свежему мясу придаёт пигмент оксимиоглобин, который активируется только при контакте с воздухом. Внутри плотной упаковки, куда кислород просто не попадает, мясо естественно приобретает сероватый тон. Это нормально, если верхний слой фарша по-прежнему розовый, а запах — нейтральный.
Если серым или даже коричневым стал весь фарш, без характерного розового оттенка, — это уже тревожный сигнал. Такие изменения могут указывать на начало порчи продукта, особенно если сопровождаются:
— кисловатым или гнилостным запахом;
— липкой, скользкой плёнкой на поверхности;
— неестественно рыхлой или слишком плотной текстурой.
Даже без резкого запаха однородный серо-коричневый цвет всей массы - повод отказаться от использования.
Не ориентируйтесь только на цвет. При малейших сомнениях проверьте запах, ощутите текстуру пальцами. Органы чувств — лучшие помощники в вопросах пищевой безопасности.
Слегка серый участок внутри упаковки, окружённый свежим мясом без постороннего запаха — это норма. Но любые изменения в запахе, консистенции и цвете всей массы — повод не рисковать.
Фарш должен вызывать аппетит, а не вопросы. Если он выглядит и пахнет так, что вы сомневаетесь — лучше не готовить. Пищевые отравления не стоят сэкономленного килограмма мяса.
