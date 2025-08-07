Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Цвет фарша вас обманывает: как не выкинуть хорошее и не съесть плохое

Фарш сероватого оттенка внутри упаковки не всегда означает порчу
1:43
Еда

Открыли упаковку фарша, а он — серый? Не спешите паниковать. В большинстве случаев это вовсе не повод выкидывать продукт.

Фарш
Фото: Designed by Freepik by devmaryna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фарш

Почему фарш меняет цвет

Красный оттенок свежему мясу придаёт пигмент оксимиоглобин, который активируется только при контакте с воздухом. Внутри плотной упаковки, куда кислород просто не попадает, мясо естественно приобретает сероватый тон. Это нормально, если верхний слой фарша по-прежнему розовый, а запах — нейтральный.

Когда стоит насторожиться

Если серым или даже коричневым стал весь фарш, без характерного розового оттенка, — это уже тревожный сигнал. Такие изменения могут указывать на начало порчи продукта, особенно если сопровождаются:

— кисловатым или гнилостным запахом;
— липкой, скользкой плёнкой на поверхности;
— неестественно рыхлой или слишком плотной текстурой.

Даже без резкого запаха однородный серо-коричневый цвет всей массы - повод отказаться от использования.

Как проверить свежесть

Не ориентируйтесь только на цвет. При малейших сомнениях проверьте запах, ощутите текстуру пальцами. Органы чувств — лучшие помощники в вопросах пищевой безопасности.

Слегка серый участок внутри упаковки, окружённый свежим мясом без постороннего запаха — это норма. Но любые изменения в запахе, консистенции и цвете всей массы — повод не рисковать.

Фарш должен вызывать аппетит, а не вопросы. Если он выглядит и пахнет так, что вы сомневаетесь — лучше не готовить. Пищевые отравления не стоят сэкономленного килограмма мяса.

Уточнения

Мя́со — скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
