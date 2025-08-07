Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зелень, которая не вянет: один трюк — и лето останется с вами до зимы

Кулинары рекомендуют замораживать зелень в растительном масле
2:38
Еда

Свежая зелень — это вкус лета, аромат огорода и тот самый штрих, который завершает любое блюдо. Но как сохранить её надолго, не потеряв ни цвет, ни запах? Ответ проще, чем кажется — заморозить в растительном масле. Да, не в чистом виде, а именно так. И у этого метода есть очень веские причины, чтобы стать вашим кулинарным фаворитом.

Сельдерей
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сельдерей

Как это работает

Масло обволакивает листья, изолируя их от воздуха. Благодаря этому сохраняется не только внешний вид, но и тонкий, живой аромат зелени. Хлорофилл и эфирные соединения остаются "заперты" внутри — никаких окислений, никаких потерь. После заморозки вы получаете настоящую капсулу свежести, готовую раскрыться в любом супе или соусе.

Что подойдёт

Можно использовать любую любимую зелень — от укропа, петрушки и базилика до щавеля и шпината. Смешивайте — получится собственная кулинарная палитра вкусов. Главное — вымыть, обсушить и мелко нарезать листья. Влага — враг заморозки, а крупные куски хуже отдают вкус.

Разложите зелень в формочки для льда, слегка утрамбуйте, залейте рафинированным растительным маслом. Можно использовать подсолнечное или оливковое — всё зависит от того, в каких блюдах вы потом будете использовать кубики. После этого форма отправляется в морозилку. Через несколько часов — всё готово.

Кубики легко достаются и перекладываются в контейнеры или пакеты. Подпишите дату — и можете хранить их до полугода без потери качества.

Почему это действительно удобно

В нужный момент вы просто бросаете один-два кубика в кастрюлю — и аромат летнего сада тут же наполняет кухню. Не нужно ничего мыть, резать, вспоминать, есть ли зелень в холодильнике. И, в отличие от замороженных пучков, такие кубики не слипаются в глыбу и не превращаются в безликую зелёную массу.

Особенно приятно то, как они работают в горячих блюдах: зелень плавно отдаёт вкус, а масло дополнительно обогащает текстуру соуса или супа. Максимум пользы и минимум возни.

Это больше, чем просто заготовка

Каждый такой кубик — это не просто приправа. Это вкус лета, который можно добавить к тушёным овощам, супу, подливке или даже в кашу. Всего одна деталь — и блюдо становится домашним, уютным, полным аромата.

Уточнения

Петру́шка кудря́вая или Петрушка курчавая, (лат. Petroselinum crispum), — одно-двухлетнее растение из семейства зонтичных (Umbelliferae) высотой 50-80 см.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
