Горячие бутерброды а-ля пицца: быстрый рецепт, который спасает от голода и лени

Пицца — не единственный способ порадовать себя вкусным
Пицца давно и прочно завоевала сердца миллионов гурманов по всему миру. Это блюдо стало настоящим символом уюта, вкусного вечера и отдыха после насыщенного дня. Однако приготовление классической пиццы дома — процесс не самый быстрый и требует как времени, так и усилий. Тесто, соусы, начинка, запекание… Иногда просто не хватает сил или времени, а побаловать себя вкусненьким всё равно хочется.
К счастью, выход есть — и он довольно вкусный. Горячие бутерброды в стиле пиццы, приготовленные в микроволновке, станут настоящей находкой для занятых, голодных и немного ленивых любителей кулинарии. Это отличная альтернатива традиционной пицце, причём, по вкусу такая закуска ей вовсе не уступает. А некоторые даже скажут — превосходит!
Да, звучит громко, но всё просто и доступно.
Первый соус (сырно-яичная масса):
2 куриных яйца
1 столовая ложка майонеза
100 граммов натёртого сыра (можно любой, но лучше — твёрдый)
Немного измельчённой зелени
Щепотка молотого чёрного перца
Перемешайте всё в глубокой миске до однородной массы. Это будет нежный и тягучий верхний слой, который придаёт блюду ту самую пиццеподобную текстуру и вкус.
Второй соус (томатный):
3 столовые ложки кетчупа
Немного орегано (сушёного)
Сушёный молотый чеснок — по вкусу
Смешайте и получите ароматную томатную основу с приятным пряным акцентом.
Возьмите батон, хлеб или багет (главное — чтобы ломтики были не слишком тонкими). Намажьте каждый кусочек вторым соусом. Сверху выложите:
по паре ломтиков копчёной колбасы
или по одному ломтику варёной
Завершающий штрих — щедрая ложка первого соуса. Размажьте его аккуратно, чтобы он равномерно покрыл начинку.
Разложите бутерброды на тарелке, подходящей для СВЧ, и поставьте в микроволновку на 5 минут на максимальной мощности. За это короткое время сыр расплавится, масса "схватится", а колбаса отдаст свой аромат.
Вы получаете сочные, ароматные, насыщенные вкусом горячие бутерброды, которые вполне могут соперничать с полноценной пиццей. А времени — минимум, посуды — немного, а удовольствия — хоть отбавляй.
Пи́цца - традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.
