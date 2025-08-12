Горячие бутерброды а-ля пицца: быстрый рецепт, который спасает от голода и лени

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Пицца — не единственный способ порадовать себя вкусным
Пицца давно и прочно завоевала сердца миллионов гурманов по всему миру. Это блюдо стало настоящим символом уюта, вкусного вечера и отдыха после насыщенного дня. Однако приготовление классической пиццы дома — процесс не самый быстрый и требует как времени, так и усилий. Тесто, соусы, начинка, запекание… Иногда просто не хватает сил или времени, а побаловать себя вкусненьким всё равно хочется.

Тост со шпинатом и сыром
Фото: Designed by Freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тост со шпинатом и сыром

К счастью, выход есть — и он довольно вкусный. Горячие бутерброды в стиле пиццы, приготовленные в микроволновке, станут настоящей находкой для занятых, голодных и немного ленивых любителей кулинарии. Это отличная альтернатива традиционной пицце, причём, по вкусу такая закуска ей вовсе не уступает. А некоторые даже скажут — превосходит!

Как приготовить аппетитные бутерброды а-ля пицца

1. Подготовим два соуса

Да, звучит громко, но всё просто и доступно.

Первый соус (сырно-яичная масса):

  • 2 куриных яйца

  • 1 столовая ложка майонеза

  • 100 граммов натёртого сыра (можно любой, но лучше — твёрдый)

  • Немного измельчённой зелени

  • Щепотка молотого чёрного перца

Перемешайте всё в глубокой миске до однородной массы. Это будет нежный и тягучий верхний слой, который придаёт блюду ту самую пиццеподобную текстуру и вкус.

Второй соус (томатный):

  • 3 столовые ложки кетчупа

  • Немного орегано (сушёного)

  • Сушёный молотый чеснок — по вкусу

Смешайте и получите ароматную томатную основу с приятным пряным акцентом.

2. Собираем бутерброды

Возьмите батон, хлеб или багет (главное — чтобы ломтики были не слишком тонкими). Намажьте каждый кусочек вторым соусом. Сверху выложите:

  • по паре ломтиков копчёной колбасы

  • или по одному ломтику варёной

Завершающий штрих — щедрая ложка первого соуса. Размажьте его аккуратно, чтобы он равномерно покрыл начинку.

3. Финальный этап — в микроволновку

Разложите бутерброды на тарелке, подходящей для СВЧ, и поставьте в микроволновку на 5 минут на максимальной мощности. За это короткое время сыр расплавится, масса "схватится", а колбаса отдаст свой аромат.

Результат

Вы получаете сочные, ароматные, насыщенные вкусом горячие бутерброды, которые вполне могут соперничать с полноценной пиццей. А времени — минимум, посуды — немного, а удовольствия — хоть отбавляй.

Уточнения

Пи́цца - традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
