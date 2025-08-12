Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кинологи составили рейтинг пород собак с лучшей обучаемостью и интеллектом
Коричневый с дымкой: оттенок, который будет в моде этой осенью
Кулинары рассказали, как приготовить бутерброды в стиле пиццы за несколько минут
Фанаты с трудом узнали актёра Александра Олешко в новом образе
Фитнес-эксперт назвал 3 упражнения для развития силы всего тела с гантелями
Новые двигатели Toyota смогут работать на бензине, водороде и биотопливе
Эксперт Российского союза туриндустрии сообщила о возможном отказе Турции от системы "всё включено"
Укрепить спину и корпус помогут эти необычные приседания
Для налаживания доверия дайте кошке возможность самой подойти и обнюхать вас

Борщ может быть наваристым, но невкусным — если вы забыли про одну важную деталь

Для идеального борща мясо варят не менее полутора часов на медленном огне
2:06
Еда

Чтобы борщ получался действительно вкусным и насыщенным, необходимо не только соблюдать рецептуру, но и освоить технику его приготовления. Это блюдо — не просто суп, а настоящее гастрономическое произведение, в котором каждый ингредиент играет свою роль. Ошибка даже в мелочи способна изменить результат. Разбираем главные кулинарные хитрости, которые помогут приготовить по-настоящему безупречный борщ.

Борщ
Фото: flickr by Лиз Уэст, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Борщ

Основа вкуса — идеальный бульон

Главный секрет любого борща — это насыщенный и ароматный бульон. Не стоит готовить его на одном виде мяса: лучше использовать сразу два или три варианта - например, говядину, свинину и немного курицы. Такой микс придаст супу богатый вкус и приятную текстуру.

Важно не спешить: мясо варится на медленном огне не менее полутора часов. Обязательно снимайте пенку и следите, чтобы бульон не выкипал слишком быстро.

Зажарка — не просто морковь с луком

Чтобы борщ был не только наваристым, но и насыщенным по вкусу, нужна правильная овощная зажарка. Помимо стандартных моркови и лука, в неё стоит добавить:

  • томатную пасту - для насыщенного цвета и кислинки,

  • немного сахара - чтобы сбалансировать кислоту,

  • ароматные специи - паприку, чёрный перец, кориандр.

Обжарка делается на среднем огне до золотистости и отправляется в кастрюлю ближе к завершению варки, когда бульон уже насыщен вкусом мяса и овощей.

Масло — растительное и сливочное

Чаще всего овощи жарят на растительном масле, что логично. Но опытные повара советуют добавить в уже почти готовый суп небольшой кусочек сливочного масла. Это сделает вкус более мягким, бархатистым и цельным, придаст ощущение "домашнего уюта".

Сливочное масло особенно хорошо сочетается с капустой и свеклой, смягчая их текстуру и добавляя приятный молочный оттенок аромату блюда.

Уточнения

Борщ - горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Нанесение вазелина перед парфюмом продлевает аромат до вечера
Красота и стиль
Нанесение вазелина перед парфюмом продлевает аромат до вечера Аудио 
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей
Домашние животные
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей Аудио 
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
Авто
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели Аудио 
Популярное
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами

Почему привычный способ «за шкирку» опасен для взрослой кошки и чем он грозит её здоровью и доверию к хозяину.

Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул
Не кладите свеклу в кастрюлю: из-за чего борщ теряет рубиновый цвет
В Индии началась кампания по бойкоту продукции американских компаний
ЗАЗ-970: перспективный советский микроавтобус остался только на чертежах Сергей Милешкин Николай Бурляев раскрыл правду об отношении к Никите Михалкову и его семье Анжела Якубовская Азербайджан и Румыния: новый альянс против России в глобальном конфликте Любовь Степушова
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
Живёт долго, любит нежно, спит много: портрет породы, созданной для квартиры
Такого зверя вы не встретите дважды: существо с квадратным лицом, которое природа будто придумала в шутку
Такого зверя вы не встретите дважды: существо с квадратным лицом, которое природа будто придумала в шутку
Последние материалы
ЗАЗ-970: перспективный советский микроавтобус остался только на чертежах
Укрепить спину и корпус помогут эти необычные приседания
Для налаживания доверия дайте кошке возможность самой подойти и обнюхать вас
Анастасия Волочкова объявила о свадьбе с иностранцем Аркади
Пять продуктов, которые мешают вам похудеть
Советские хозяйки затачивали ножи мясорубки сухарями без камня
Rivian изучает опыт конкурентов для внедрения новой рулевой системы
Жесткая и одревесневшая плодоножка — главный признак зрелости тыквы
Эксперты: недостаток зелени и фруктов в рационе снижает иммунитет и пищеварение
HBO совершил крупнейшую ошибку, упустив этот успешный сериал
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.