Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шэрон Стоун снимет байопик о комике Филлис Диллер
Кофе и чай не рекомендуют готовить на водопроводной воде из-за вкуса и состава
Что есть до и после тренировки для максимальной энергии и восстановления
Дерматолог Сафонова назвала изменения родинок, требующие срочного обращения к врачу
Подержанные Hyundai Santa Fe и Kia Rio в июле продавались за двое суток — Авто.ру Бизнес
Собаки улавливают ослабление запаха хозяина и знают, когда он вернётся
После цветения многолетникам проводят санитарную обрезку и подкормку
Врачи рассказали, как выбрать высоту подушки в зависимости от позы сна
Археологи нашли доказательства гибели жителей Помпей от обрушений домов

Никакой панировки и булки: эти три добавки делают котлеты по-настоящему идеальными

Котлеты станут мягче и ароматнее, если добавить творог, корицу и немного сахара
2:20
Еда

Котлеты — одно из самых популярных и простых блюд, но даже в этом деле находятся неожиданные подходы. Некоторые ингредиенты, которые кажутся несвойственными для мясного фарша, на самом деле могут значительно улучшить вкус, текстуру и внешний вид блюда. Расскажем о трёх необычных добавках, которые точно стоит попробовать при следующем приготовлении котлет.

Мясные котлеты с капустой и дальневосточным соусом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мясные котлеты с капустой и дальневосточным соусом

Творог: пышность и сочность без хлеба

Многие хозяйки привыкли добавлять в котлеты хлеб, но есть более интересный вариант — творог средней жирности. Особенно хорошо он сочетается с куриным фаршем. Творог придаёт массе мягкость, делает структуру более нежной, а котлеты — сочными, но не разваливающимися.

Чтобы добиться нужного результата, достаточно добавить в фарш около 100-150 г свежего творога. Главное — выбрать продукт без кислинки и без лишней влаги.

Корица: утончённый вкус для свинины

Корица в мясных блюдах звучит необычно, но в умеренных дозах эта специя отлично раскрывает вкус свиного фарша. Она добавляет лёгкий восточный аромат, делает котлеты богаче по вкусу, но не перебивает основной мясной акцент.

Добавляйте не больше двух щепоток молотой корицы на полкилограмма мяса. При желании можно дополнить пряную гамму чёрным перцем или сухим чесноком.

Сахар: аппетитная корочка без панировки

Ещё один неожиданный компонент — это сахар. Маленькая ложка, вмешанная в мясную массу, помогает добиться золотистой корочки и карамелизированного аромата без излишнего поджаривания.

При жарке сахар способствует красивому подрумяниванию котлет и подчёркивает натуральный вкус мяса. Главное — не переборщить: 1 ч. ложки на 500 г фарша будет вполне достаточно.

Попробуйте новый подход

Добавление этих ингредиентов не требует кулинарных навыков, но результат вас удивит. Творог придаст блюду мягкость, корица — пикантность, а сахар — визуальную и вкусовую привлекательность. Пробуйте, экспериментируйте и создавайте свои фирменные котлеты, которые всегда будут вкусными и оригинальными.

Уточнения

Кори́ца - вечнозелёное дерево, вид рода Коричник (Cinnamomum) семейства Лавровые (Lauraceae).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Космический центр NASA: четверо астронавтов завершили полугодовую миссию на МКС
Наука и техника
Космический центр NASA: четверо астронавтов завершили полугодовую миссию на МКС Аудио 
Китайские учёные изучили глубоководную фауну Тихого океана на глубине до 9533 м
Домашние животные
Китайские учёные изучили глубоководную фауну Тихого океана на глубине до 9533 м Аудио 
Биологи из Финляндии выявили новый род тарантулов
Домашние животные
Биологи из Финляндии выявили новый род тарантулов Аудио 
Популярное
Не делайте этого при езде на автомате — коробка не простит: правила, которые водители игнорируют

Ты тоже думаешь, что вождение с «автоматом» — это просто газ и тормоз? Тогда ты рискуешь сократить срок службы своей коробки в несколько раз.

Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач
Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Беззубый гигант джунглей: зверь, что осмеливается противостоять пуме и ягуару
Заправки были общими, а топливо — нет: как делили бензин в советское время
Встреча с ними может закончиться внезапно: хищники с непропорциональными конечностями
Три кита русской культуры: драма, сатира, авангард — оружие в идеологической войне Валерий Рокотов Елена Вавилова: внимание к деталям и системное мышление помогают в бизнесе Юлиана Погосова Евросоюз пытается манипулировать Трампом, обманывая его Любовь Степушова
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами
За фасадом счастливой семьи: всего одна роковая ошибка Дмитрия Диброва привела к краху идеального брака
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
Последние материалы
Что есть до и после тренировки для максимальной энергии и восстановления
Дерматолог Сафонова назвала изменения родинок, требующие срочного обращения к врачу
Подержанные Hyundai Santa Fe и Kia Rio в июле продавались за двое суток — Авто.ру Бизнес
Собаки улавливают ослабление запаха хозяина и знают, когда он вернётся
Политик Митина: арест Евгении Гуцул грозит ликвидацией автономии Гагаузии
После цветения многолетникам проводят санитарную обрезку и подкормку
Врачи рассказали, как выбрать высоту подушки в зависимости от позы сна
Котлеты станут мягче и ароматнее, если добавить творог, корицу и немного сахара
Археологи нашли доказательства гибели жителей Помпей от обрушений домов
Новый закон в Санкт-Петербурге ограничит работу баров и кафе в жилых домах ночью
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.