Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Akon не боится Сибири: американский рэпер собрался в тур по России
Автопробег электрокаров в тестах оказался ниже заявленного
Мама SHAMAN'а возглавила все фан-клубы певца ради борьбы со сплетнями
Августовская подкормка фосфором и калием влияет на цветение в следующем сезоне
Диетологи: черника, киноа и йогурт полезны для кишечника после 40
Сетевое зарядное устройство потребляет энергию даже без подключения к гаджету
Астрономы обнаружили сверхмассивную чёрную дыру в системе Cosmic Horseshoe
Гиды: Запретный город в Пекине — крупнейший дворцовый комплекс с почти тысячей зданий
Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен могут перейти в другую команду до 2026 года

Мёд вместо сахара: 5 простых способов сделать любимые блюда не только вкуснее, но и легче

Мёд заменяет сахар в напитках и блюдах, добавляя аромат и мягкую сладость
2:42
Еда

Многие прекрасно знают о вреде сахара, но отказаться от него бывает очень непросто. Особенно это касается сладкоежек, которые не представляют свою жизнь без пирожных, печенья и других лакомств. Между тем, привычка подслащивать всё подряд — от чая до выпечки — может иметь не самые приятные последствия для здоровья.

Горный мёд
Фото: commons.wikimedia.org by AnnaMayak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Горный мёд

Если вы не готовы полностью исключить сахар, есть отличная альтернатива — мёд. Этот натуральный продукт способен заменить сахар во многих блюдах и напитках. Он не только полезнее, но и способен обогатить вкус ваших привычных рецептов.

Напитки с мёдом: просто и полезно

Проще всего начать замену сахара именно с напитков. Чай с мёдом — это не только классика, но и отличный способ поддержать иммунитет, особенно в холодное время года. Особенно хорошо мёд сочетается с травяными, ягодными и фруктовыми чаями.

Мёд также прекрасно подходит для домашних лимонадов, смузи и морсов. Его натуральная сладость делает вкус напитков более мягким и сбалансированным, а аромат — выразительным. Главное правило: не добавляйте мёд в кипяток — при высокой температуре он теряет часть полезных свойств. Лучше подождать, пока напиток немного остынет.

Десерты с мёдом: сладко и с пользой

Мёд — отличная замена сахару в домашней выпечке и десертах. Конечно, в сложных рецептах, где от точности зависит структура теста, стоит быть осторожным. Но во многих вариантах — от овсяного печенья до фруктовых йогуртов — мёд подходит идеально.

Попробуйте, например, йогурт с мёдом и клубникой - это лёгкий и полезный десерт, в котором мёд подчёркивает вкус ягод и делает текстуру более нежной. Тот же эффект можно получить с бананом, грушей, абрикосом или карамелизированными фруктами.

Мёд можно использовать и в домашних кремах, если они не требуют активного взбивания. Он делает крем не только вкусным, но и легче усваиваемым.

Основные блюда с медовой ноткой

Мёд может удивить и в несладких блюдах. Он отлично заменяет сахар в рецептах с кисло-сладкими нотками. Например:

  • курица терияки;

  • тушёная морковь с соевым соусом;

  • запечённые голени с апельсином и пряностями;

  • свинина в медовой глазури.

Мёд добавляет вкусу глубину и благородство, делает блюдо более насыщенным, а карамелизация создаёт красивую и аппетитную корочку. Главное — использовать мёд умеренно, чтобы не перебить основной вкус.

Уточнения

Арома́т - приятный запах. Такое название запаха подразумевает дополнительную, эмоциональную характеристику (антоним этому слову — вонь).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана
Наука и техника
Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана Аудио 
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
Авто
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели Аудио 
Популярное
Два метра древней мощи: монстр с костяным панцирем и акульим хвостом снова патрулирует воды Джорджии

Озёрный осётр возвращается в реку Куса после 20-летней программы восстановления. Новые достижения учёных подтверждают естественное размножение вида.

В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов
Тайна Земли раскрыта: учёные нашли океан на глубине 600 километров, о котором писал Жюль Верн
Там нет ни рыб, ни кораблей: кто и зачем избегает центр Чёрного моря
Существа, которых никто не ждал: камера впервые сняла жителей из мира вечной тьмы на глубине 9 километров
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
Упал за борт — прощай: где в океане даже не успеешь крикнуть
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Последние материалы
Знакомые Дибровых рассказали, что в доме супругов царила атмосфера отчуждённости
Гватемальцы на обед едят 7 горячих блюд под палящим солнцем
Лимфатический массаж, который меняет тело и самочувствие
Дональд Трамп предложил Эмме Томпсон свидание – актриса раскрыла, как ответила
Автоэксперт Егор Васильев: грамотное вождение помогает избежать лишних затрат на ремонт машины
Максимализм в интерьере сочетает элементы фьюжна, эклектики и китча
Фитнес для всей семьи: превращаем скучные тренировки в захватывающую игру
Сидераты повышают плодородие почвы за 14 дней до посадки культур
Вино в картонной таре: профессионалы рассказали о плюсах
Хакан Кабасакал заявил о критическом снижении кислорода в Мраморном море
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.