Хотите, чтобы капуста стала любимым гарниром? Добавьте эти 3 простых ингредиента

Когда за окном холодно, особенно хочется чего-то тёплого, домашнего и уютного. Тушёная капуста — именно такое блюдо. Она согревает, насыщает и при этом не перегружает желудок. Осенью и зимой её просто необходимо включить в рацион: это полезно, недорого и вкусно. Особенно если знать несколько простых кулинарных хитростей, которые сделают это скромное блюдо настоящим фаворитом на столе.

Капуста
Фото: unsplash.com by Dan Cristian Pădureț is licensed under Free to use under the Unsplash License
Капуста

Вкус начинается с томатной пасты

Добавьте в тушёную капусту всего одну ложку томатной пасты - и блюдо заиграет новыми красками. Этот ингредиент придаёт капусте насыщенность, лёгкую кислинку и более выразительный цвет. Не стоит полностью заменять пасту кетчупом — он слишком сладкий и может испортить баланс вкуса.

Сделайте капусту сытнее с грибами

Если хочется добавить блюду текстуры и дополнительного аромата, введите грибы. Лучше всего использовать шампиньоны — они готовятся быстро, не требуют долгой подготовки и прекрасно сочетаются с капустой. Грибы делают блюдо более сытным, а их аромат превращает его в нечто, напоминающее домашнее рагу.

Овощи и специи

Сладкий перец - ещё один простой ингредиент, который способен преобразить вкус. Он добавит лёгкую сладость и свежесть. В тандеме с паприкой, чёрным перцем и щепоткой чили капуста обретёт более яркий и насыщенный характер. Блюдо станет не только вкусным, но и полезным — ведь в нём будет ещё больше витаминов.

Масло и немного сладости

Чтобы капуста получилась по-настоящему домашней, мягкой и ароматной, добавьте в конце немного сливочного масла и чуть-чуть сахара. Всего одна ложечка сделает вкус более глубоким, а текстуру — бархатистой. Это те маленькие детали, благодаря которым за добавкой потянутся все.

