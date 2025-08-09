Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Рыба с корочкой, которая хрустит на зубах: кулинарный лайфхак, о котором не говорят

Одна щепотка сахара на 1 кг рыбы улучшает цвет и текстуру корочки
2:09
Еда

Жареная рыба — одно из тех блюд, которые кажутся невероятно простыми. Казалось бы, что может быть легче: обвалял кусочек в муке, бросил на сковороду, подождал несколько минут — и готово. Однако на практике всё оказывается не так гладко. Часто рыба получается бледной, с неаппетитной мягкой коркой, которая не хрустит и совершенно не радует глаз. Так в чём же секрет по-настоящему вкусной жареной рыбы с золотистой и хрустящей корочкой?

Жареная камбала с чесночным соусом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Жареная камбала с чесночным соусом

Маленькая хитрость с большим эффектом

В большинстве рецептов панировка для жарки рыбы включает привычные компоненты — муку, соль, перец. Иногда добавляют сухие травы, паприку, чеснок. Но если вы хотите, чтобы каждый кусочек радовал и внешним видом, и текстурой, стоит воспользоваться одной простой, но эффективной кулинарной хитростью.

Добавьте в панировку немного сахара.

Да-да, именно сахар. Пусть вас это не смущает: в малом количестве он не испортит вкус блюда, но придаст рыбе ту самую аппетитную золотистую корочку, за которую так любят жареную рыбу в ресторанах и кафе. Во время жарки сахар карамелизуется, создавая лёгкую корочку, которая хрустит и приятно трещит под вилкой.

Как не переборщить

Главное — не переусердствовать. Сахара нужно совсем немного, буквально одна щепотка на 1 килограмм рыбы. Этого вполне достаточно, чтобы добиться нужного эффекта. Если пересыпать, можно получить не румяный эффект, а подгоревший привкус и неестественную сладость. Поэтому мера здесь особенно важна.

Как действовать

Перед тем как обвалять рыбу в муке, просто добавьте щепотку сахара прямо в миску с панировкой, хорошо перемешайте и используйте как обычно. Жарьте на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом, не накрывая крышкой. Лучше всего использовать сковороду с толстым дном — она обеспечивает равномерный прогрев и помогает получить однородную золотистую поверхность.

Уточнения

Рыбы - обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом позвоночных, ещё ранее — классом.

Автор Михаил Гаврилов

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
