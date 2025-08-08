Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Садоводы используют раствор дрожжей и сахара для быстрого компостирования
Цены на нефть упали: США и Россия готовят соглашение — Reuters
Вечер без уведомлений и экранов снижает стресс и улучшает засыпание
Кумир женщин Стас Михайлов отдал замуж дочь Еву
Погребняк заявила, что Дибров должен был понимать риски, беря в жёны юную девушку
Энзимная пудра заменила скраб: мягкое очищение для чувствительной кожи
Силовые тренировки укрепляют здоровье женщин и снижают риск травм — врачи
Учёные Ягеллонского университета нашли третий тип древесины у Liriodendron
Неправильное освещение мешает эффективному зонированию пространства

Без яйца, но с характером: чем заменить связующее, чтобы котлета держала удар

Использование крахмала или хлеба укрепляет структуру мясных котлет — рекомендации поваров
1:22
Еда

Разваливающиеся котлеты — один из самых частых поварских промахов. На сковороде всё шло по плану, но вдруг заготовки начинают терять форму, крошиться, и даже перевернуть их аккуратно невозможно. Почему это происходит? Разбираемся, какие ошибки приводят к такому результату и как избежать неприятностей на кухне.

Куриные котлеты с папоротником и чесночным соусом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Куриные котлеты с папоротником и чесночным соусом

Отсутствие связующего ингредиента

Многие сегодня предпочитают готовить котлеты без яиц — в погоне за мягкой текстурой. Это действительно придаёт фаршу нежность, но важно помнить: яйцо выполняет роль связующего компонента, удерживая все ингредиенты вместе.

Если не используете яйца, стоит добавить альтернативу:

  • тёртый сыр;

  • панировочные сухари;

  • размоченный хлеб;

  • крахмал или муку.

Такие добавки помогают фаршу держать форму даже при интенсивной жарке.

Размер имеет значение

Слишком крупные котлеты сложно удержать целыми. Во-первых, их тяжело аккуратно перевернуть. Во-вторых, из-за объема:

  • внутри остаются сырыми;

  • снаружи могут подгореть, пока фарш не прогреется изнутри.

Оптимальное решение: формируйте котлеты среднего размера — по 80-100 г. Такие изделия прожариваются равномерно и легко переворачиваются.

Уточнения

Котле́та - в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. В современном русском языке и русской кухне: изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
В Тихом океане зафиксировано разложение пластика грибком Parengyodontium album
Наука и техника
В Тихом океане зафиксировано разложение пластика грибком Parengyodontium album Аудио 
Иосиф Пригожин защищает Арсения Шульгина от обвинений в насилии
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин защищает Арсения Шульгина от обвинений в насилии Аудио 
Популярное
Земля проедена изнутри: под Антарктидой обнаружили геологический лабиринт апокалипсиса

Ученые обнаружили 332 подлёдных каньона под Антарктидой, которые могут ускорить таяние льда и повысить уровень моря быстрее, чем мы ожидали.

Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году
Неубиваемые, недорогие в обслуживании и с репутацией: названы 7 проверенных марок машин
Lada стремительно дешевеют: вот какие модели теперь можно урвать дешевле всего
Глубины молчали: 9600 метров вниз — всё не так, как думали: на морском дне нашли невозможное
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова В Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Мусорный остров начал исчезать: в океане завелись существа, которые поедают пластик
Бицепс против трицепса: какую мышцу качать в первую очередь для мощных рук?
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё
Последние материалы
Банк России: в Челябинской области наблюдается снижение поддельных банкнот в 2025 году
Орбан призвал лидеров ЕС провести саммит с Путиным до российско-американской встречи
Зоологи: кошки шипят при стрессе, чтобы избежать конфликта с собакой
Индия, Китай и Бразилия отказались сокращать закупки российской нефти, Россия вышла из ракетного моратория
Автоэксперты: плавное вождение снижает расход топлива на 10–15%
Гигантский бюст Илона Маска колесит по национальным паркам США
Витамин D участвует в восстановлении мышц — врач-диетолог Лучиан Оссе
В ЦБ напомнили, почему невозможен запрет на снятие наличных
Одигитрия помогает не по требованию, а по вере — отец Андрей (Сапунов) о Смоленской иконе Божией Матери
Яблоки нельзя мыть перед хранением — это ускоряет их порчу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.