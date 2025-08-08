Узнайте всю подноготную: оливковое или подсолнечное масло выбрать для жарки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:04
Еда

Когда речь заходит о приготовлении пищи, выбор масла для жарки может значительно повлиять не только на вкус блюд, но и на их пользу для здоровья. Наиболее популярные масла — это оливковое и подсолнечное. Оба имеют свои достоинства и недостатки, и мы выясним, какое из них более полезно для жарки.

Подсолнечное масло
Фото: freepik.com by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Подсолнечное масло

Оливковое масло: преимущества и недостатки

Оливковое масло, особенно нерафинированное, считается одним из самых полезных растительных масел.

Вот его основные преимущества:

  1. Полезные жиры: оливковое масло состоит в основном из мононенасыщенных жирных кислот (омега-9), которые способствуют снижению уровня плохого холестерина (LDL) и повышению уровня хорошего холестерина (HDL).
  2. Антиоксиданты: в оливковом масле содержится большое количество антиоксидантов, таких как витамин E и полифенолы, которые борются с окислительным стрессом, предотвращая старение клеток и развитие заболеваний
  3. Влияние на здоровье: исследования показывают, что регулярное употребление оливкового масла может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии и даже некоторых видов рака.
  4. Подходит для среднетемпературной жарки: оливковое масло можно использовать для жарки при относительно низких температурах (до 180-200 °C). 

Однако есть и недостатки:

  1. Цена: оливковое масло может быть дороже, чем подсолнечное, особенно если это высококачественный сорт.
  2. Температура курения: не рефинованное оливковое масло имеет более низкую температуру курения по сравнению с рафинированными маслами, и при перегреве оно может начать выделять вредные вещества.

Подсолнечное масло: преимущества и недостатки

Подсолнечное масло — популярный выбор на кухне благодаря своей доступности и универсальности.

Вот некоторые его плюсы:

  1. Непротиворечивый вкус: подсолнечное масло имеет нейтральный вкус, что делает его многофункциональным для жарки блюд, где не требуется особый аромат.
  2. Высокая температура курения: рафинированное подсолнечное масло имеет высокую температуру курения (до 230 °C), что позволяет жарить при высоких температурах без потери качества.
  3. Содержит витамин E: оно также богато витамином E, который является мощным антиоксидантом, полезным для здоровья кожи и клеток.

Однако у подсолнечного масла есть и свои минусы:

  1. Соотношение жирных кислот: в подсолнечном масле преобладают полиненасыщенные жирные кислоты (омега-6), которые в большом количестве могут способствовать воспалению в организме, особенно если не соблюдать баланс с омега-3.
  2. Рафинированность: большинство подсолнечного масла, доступного на рынке, рафинировано, что может удалять многие полезные вещества. К тому же, во время рафинирования могут образовываться трансжиры.

Какое масло выбрать для жарки

Выбор масла для жарки зависит от нескольких факторов:

  • Температура жарки: для высоких температур лучше использовать рафинированное подсолнечное масло. Если вы готовите при средних температурах, нерафинированное оливковое масло будет отличным выбором.
  • Здоровье: если вы стремитесь к более здоровому питанию и хотите снизить уровень сахара и холестерина в крови, оливковое масло будет более предпочтительным вариантом.
  • Приготовление: если вам нужно масло для запеканки или других блюд, где важен вкус, оливковое масло добавит свою уникальную ноту.

В конечном итоге, и оливковое, и подсолнечное масла могут быть включены в здоровый рацион, если использовать их правильно. Оливковое масло лучше подходит для средне-лёгкой жарки и имеет множество полезных свойств, тогда как подсолнечное масло отлично работает при высоких температурах и имеет нейтральный вкус. 

Уточнения

Подсо́лнечное ма́сло — растительное масло, получаемое из семян масличных сортов подсолнечника масличного. 

