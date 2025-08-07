Головные боли, переедание, раздражение: врачи нашли общий виновник в рационе россиян

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:12
Еда

Многие добавляют глутамат натрия почти во всё: в супы, мясо, гарниры, а порой даже в соусы и закуски. Эта специя действительно усиливает вкус, и кажется, что с ней любое блюдо становится ярче. Однако у профессиональных поваров другое мнение: в мире высокой кухни такие добавки практически не используют.

Глутамат натрия в столовой ложке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Глутамат натрия в столовой ложке

В чём проблема

Глутамат натрия часто маскирует недостатки — от посредственного качества продуктов до ошибок в приготовлении. Вместо того чтобы раскрыть вкус ингредиентов, он накладывает на них "одинаковый" оттенок умами, из-за чего блюда теряют индивидуальность.

Кроме того, исследования показывают, что при регулярном употреблении глутамата вкусовые рецепторы становятся менее чувствительными. Организм постепенно перестаёт воспринимать натуральные специи, травы и свежие продукты так ярко, как раньше. Именно поэтому некоторые после отказа от глутамата отмечают, что начинают лучше чувствовать вкус привычных овощей и специй.

Чем заменить

Вместо синтетического усилителя можно использовать натуральные источники:

  • сушёные грибы (измельчённые в порошок — отличная добавка к супам и рагу);

  • ферментированные продукты: соевый соус, пармезан, мисо-паста, рыбные соусы;

  • томатная паста в сочетании с анчоусами — особенно для мясных блюд и соусов;

  • морская капуста — хороша в рыбных и азиатских блюдах.

Эти продукты добавляют глубину вкуса, при этом сохраняя естественность и пользу.

Побочные эффекты

Глутамат натрия не признан официально опасным, но при чрезмерном потреблении может вызывать неприятные симптомы — от головных болей до усиления аппетита. Это особенно актуально для людей, чувствительных к химическим добавкам.

Международные организации в сфере питания отмечают, что в последнее время наблюдается устойчивый отказ от глутамата в продуктах массового производства. Всё больше покупателей предпочитают чистый состав — без синтетических усилителей вкуса.

Уточнения

Раздраже́ние доса́да — неприятное психическое состояние, характеризующееся такими эффектами, как раздражительность и отвлечение от своего сознательного мышления. 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
