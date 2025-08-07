Забудьте, как жарили раньше: шефы объяснили, как готовить рыбу без прилипаний к сковороде

Вы купили новую сковороду, налили масло, выложили рыбу — и снова всё прилипло. Знакомо? Многие винят посуду, но, как выясняется, проблема кроется не в ней. Разбираемся, почему рыба действительно прилипает к сковороде и как этого избежать.
Физик и кулинар Дмитрий Жуков объясняет, что масло при перегреве начинает разрушаться, теряя антипригарные свойства.
Исследование America's Test Kitchen это подтверждает: перегретое масло не создаёт защитную плёнку, и продукт начинает пригорать к поверхности.
Разогрейте сковороду 3 минуты на среднем огне
Добавьте масло
Сразу выкладывайте рыбу
По словам блогера Алины, этот приём действительно работает:
"Раньше рыба прилипала всегда, теперь переворачивается одним движением!", — комментирует Алина.
В греческой и итальянской кухне рыбу часто жарят в холодной сковороде с оливковым маслом.
Пользователь на кулинарном форуме делится семейным опытом:
"Так делала моя прабабка в Греции — и ни разу не прогадала", — пишет он.
Скептики считают, что без сильного нагрева не получится румяной корочки.
"Корочка образуется не от температуры, а от крахмала. Обваляйте рыбу в кукурузной муке — и забудете о прилипании", — развеивает миф шеф Константин Ивлев.
Хитрость в температуре, правильной последовательности действий и муке. И тогда даже минтай не прилипнет, а результат поразит ваших гостей.
