Забудьте, как жарили раньше: шефы объяснили, как готовить рыбу без прилипаний к сковороде

1:44
Еда

Вы купили новую сковороду, налили масло, выложили рыбу — и снова всё прилипло. Знакомо? Многие винят посуду, но, как выясняется, проблема кроется не в ней. Разбираемся, почему рыба действительно прилипает к сковороде и как этого избежать.

Сковорода Tefal на плите
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сковорода Tefal на плите

Ошибка №1: слишком сильный нагрев

Физик и кулинар Дмитрий Жуков объясняет, что масло при перегреве начинает разрушаться, теряя антипригарные свойства.

Исследование America's Test Kitchen это подтверждает: перегретое масло не создаёт защитную плёнку, и продукт начинает пригорать к поверхности.

Как делает Джейми Оливер

  • Разогрейте сковороду 3 минуты на среднем огне

  • Добавьте масло

  • Сразу выкладывайте рыбу

По словам блогера Алины, этот приём действительно работает:

"Раньше рыба прилипала всегда, теперь переворачивается одним движением!", — комментирует Алина.

А как делали в Средиземноморье

В греческой и итальянской кухне рыбу часто жарят в холодной сковороде с оливковым маслом.
Пользователь на кулинарном форуме делится семейным опытом:

"Так делала моя прабабка в Греции — и ни разу не прогадала", — пишет он.

А как же хрустящая корочка

Скептики считают, что без сильного нагрева не получится румяной корочки.

"Корочка образуется не от температуры, а от крахмала. Обваляйте рыбу в кукурузной муке — и забудете о прилипании", — развеивает миф шеф Константин Ивлев.

Вывод: делайте правильно — и удивите всех

Хитрость в температуре, правильной последовательности действий и муке. И тогда даже минтай не прилипнет, а результат поразит ваших гостей.

Уточнения

Сковорода́ — посуда для (в основном) жарки (жарения), тушения, выпекания и разогрева пищи.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Доверие рушится за секунду: касание, которое собака воспринимает как угрозу
