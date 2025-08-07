Это не вок и не рамен: ужин за 30 минут и без лишней суеты — рецепт, который спасёт вечер

Если вы ищете быстрый, сытный и при этом необычный ужин — обратите внимание на этот рецепт. Гречневая лапша с сочной свининой и яркими овощами готовится всего за полчаса, но выглядит и на вкус как блюдо из хорошего паназиатского ресторана. Простой набор ингредиентов, минимум времени и максимум вкуса — всё, что нужно для уютного домашнего ужина или даже ужина для гостей. Подойдёт как для повседневного меню, так и для особого случая, когда хочется чего-то оригинального, но несложного.
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гречневая лапша со свининой
Ингредиенты
Гречневая лапша (соба) — 250 г
Свинина — 250 г
Репчатый лук — 1 шт. (примерно 80 г)
Болгарский перец — 90 г
Морковь — 70 г
Рафинированное подсолнечное масло — 40 мл (или 40 г)
Паприка молотая — 1 ч. л. (3 г)
Чёрный молотый перец и соль — по вкусу
Как готовить — пошаговый фоторецепт
Подготовка
Подготовьте все продукты — очистите овощи, отмерьте лапшу и мясо.
Свинину нарежьте тонкой соломкой. Разогрейте сковороду с маслом и обжаривайте мясо около 10 минут, пока не подрумянится.
Лук нарежьте полукольцами или перьями. Добавьте к свинине и обжаривайте ещё 5 минут, периодически помешивая.
Морковь нарежьте тонкими четвертинками кружочков. Отправьте к остальным ингредиентам и тушите ещё 5 минут.
Болгарский перец нарежьте брусочками. Добавьте в сковороду и готовьте ещё 5 минут до мягкости.
Добавьте паприку, соль и перец по вкусу. Хорошо перемешайте.
Отдельно в кастрюле доведите воду до кипения. Отварите гречневую лапшу 3 минуты, затем откиньте на дуршлаг.
Добавьте лапшу в сковороду ко всем ингредиентам. Перемешайте и подержите на слабом огне ещё 3 минуты — чтобы всё пропиталось вкусами.
Перед подачей по желанию посыпьте кунжутом. Приятного аппетита!