Это не вок и не рамен: ужин за 30 минут и без лишней суеты — рецепт, который спасёт вечер

Простой рецепт гречневой лапши со свининой: готовка за 30 минут

Если вы ищете быстрый, сытный и при этом необычный ужин — обратите внимание на этот рецепт. Гречневая лапша с сочной свининой и яркими овощами готовится всего за полчаса, но выглядит и на вкус как блюдо из хорошего паназиатского ресторана. Простой набор ингредиентов, минимум времени и максимум вкуса — всё, что нужно для уютного домашнего ужина или даже ужина для гостей. Подойдёт как для повседневного меню, так и для особого случая, когда хочется чего-то оригинального, но несложного.

Гречневая лапша со свининой

Ингредиенты

Гречневая лапша (соба) — 250 г

Свинина — 250 г

Репчатый лук — 1 шт. (примерно 80 г)

Болгарский перец — 90 г

Морковь — 70 г

Рафинированное подсолнечное масло — 40 мл (или 40 г)

Паприка молотая — 1 ч. л. (3 г)

Чёрный молотый перец и соль — по вкусу

Как готовить — пошаговый фоторецепт

Подготовка

Подготовьте все продукты — очистите овощи, отмерьте лапшу и мясо. Свинину нарежьте тонкой соломкой.

Разогрейте сковороду с маслом и обжаривайте мясо около 10 минут, пока не подрумянится. Лук нарежьте полукольцами или перьями.

Добавьте к свинине и обжаривайте ещё 5 минут, периодически помешивая. Морковь нарежьте тонкими четвертинками кружочков.

Отправьте к остальным ингредиентам и тушите ещё 5 минут. Болгарский перец нарежьте брусочками.

Добавьте в сковороду и готовьте ещё 5 минут до мягкости. Добавьте паприку, соль и перец по вкусу.

Хорошо перемешайте. Отдельно в кастрюле доведите воду до кипения.

Отварите гречневую лапшу 3 минуты, затем откиньте на дуршлаг. Добавьте лапшу в сковороду ко всем ингредиентам.

Перемешайте и подержите на слабом огне ещё 3 минуты — чтобы всё пропиталось вкусами. Перед подачей по желанию посыпьте кунжутом.

Приятного аппетита!

Уточнения

