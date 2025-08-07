Это не вок и не рамен: ужин за 30 минут и без лишней суеты — рецепт, который спасёт вечер

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:13
Еда

Если вы ищете быстрый, сытный и при этом необычный ужин — обратите внимание на этот рецепт. Гречневая лапша с сочной свининой и яркими овощами готовится всего за полчаса, но выглядит и на вкус как блюдо из хорошего паназиатского ресторана. Простой набор ингредиентов, минимум времени и максимум вкуса — всё, что нужно для уютного домашнего ужина или даже ужина для гостей. Подойдёт как для повседневного меню, так и для особого случая, когда хочется чего-то оригинального, но несложного.

Гречневая лапша со свининой
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гречневая лапша со свининой

Ингредиенты

  • Гречневая лапша (соба) — 250 г
  • Свинина — 250 г
  • Репчатый лук — 1 шт. (примерно 80 г)
  • Болгарский перец — 90 г
  • Морковь — 70 г
  • Рафинированное подсолнечное масло — 40 мл (или 40 г)
  • Паприка молотая — 1 ч. л. (3 г)
  • Чёрный молотый перец и соль — по вкусу

Как готовить — пошаговый фоторецепт

Подготовка

  1. Подготовьте все продукты — очистите овощи, отмерьте лапшу и мясо.
  2. Свинину нарежьте тонкой соломкой.
    Разогрейте сковороду с маслом и обжаривайте мясо около 10 минут, пока не подрумянится.
  3. Лук нарежьте полукольцами или перьями.
    Добавьте к свинине и обжаривайте ещё 5 минут, периодически помешивая.
  4. Морковь нарежьте тонкими четвертинками кружочков.
    Отправьте к остальным ингредиентам и тушите ещё 5 минут.
  5. Болгарский перец нарежьте брусочками.
    Добавьте в сковороду и готовьте ещё 5 минут до мягкости.
  6. Добавьте паприку, соль и перец по вкусу.
    Хорошо перемешайте.
  7. Отдельно в кастрюле доведите воду до кипения.
    Отварите гречневую лапшу 3 минуты, затем откиньте на дуршлаг.
  8. Добавьте лапшу в сковороду ко всем ингредиентам.
    Перемешайте и подержите на слабом огне ещё 3 минуты — чтобы всё пропиталось вкусами.
  9. Перед подачей по желанию посыпьте кунжутом.
    Приятного аппетита!

Уточнения

Лапша́ — макаронное изделие лентообразной формы.

