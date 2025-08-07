Заготовка, которая переживёт зиму: как сохранить вкус лета без холодильника — варенье пятиминутка

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Рецепт варенья из ирги с лимонной кислотой
2:33
Еда

Несмотря на естественную терпкость ирги, не спешите отказываться от лимонной кислоты — она здесь не просто для вкуса. Этот небольшой ингредиент продлевает жизнь вашему варенью, особенно если вы готовите «пятиминутку». Быстрая термообработка сохраняет максимум пользы, но делает заготовку менее устойчивой к хранению. Добавление лимонной кислоты решает эту проблему.

Варенье из ирги
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Варенье из ирги

Ингредиенты 

Для варенья

  • Ирга — 500 г
  • Сахар — 250 г
  • Лимонная кислота — 1 г

Для подачи

  • Тостовый хлеб — по вкусу

Как приготовить варенье из ирги — пошагово

Подготовка

Промойте иргу, удалите мусор и порченые ягоды. Подготовьте кастрюлю из нержавеющей стали и заранее стерилизованную банку с крышкой.

  1. Положите иргу в дуршлаг и очень быстро обдайте горячей водой. Дайте стечь. Главное — не повредить кожицу ягод. Этот шаг особенно полезен для ягод с плотной кожицей — так они легче отдают сок. Если у вас мягкие ягоды, можно его пропустить.
  2. Переложите иргу в кастрюлю, всыпьте половину сахара. Осторожно перемешайте, чтобы он равномерно покрыл ягоды. Оставьте на 30 минут, чтобы ягоды пустили сок. Затем поставьте кастрюлю на слабый огонь. Помешивая, дождитесь растворения сахара. Потом увеличьте огонь и доведите до кипения. Не накрывайте крышкой — влага должна испаряться свободно.
  3. Как только варенье закипит, уменьшите огонь и проварите 5 минут, не забывая помешивать. Затем снимите с огня. Плавно покачайте кастрюлю за ручки — пенка соберётся в центре. Удалите её шумовкой.
  4. Добавьте оставшийся сахар и снова перемешайте до полного растворения. Дайте варенью остыть до комнатной температуры.
  5. Верните кастрюлю на огонь. Дождитесь, пока варенье закипит, и варите ещё 5 минут. Всыпьте лимонную кислоту и тщательно размешайте. Снимите пенку.
  6. Горячее варенье разлейте по стерилизованным банкам. Закрутите крышками, переверните вверх дном и укутайте в плед до полного остывания. Затем уберите в прохладное, тёмное место для хранения.

Подача

Подавайте варенье из ирги с хрустящими тостами и ароматным чаем. Наслаждайтесь домашним вкусом лета в любое время года.

Уточнения

Ирга́ — род растений семейства розовые (Rosaceae), листопадный кустарник или небольшое дерево.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Доверие рушится за секунду: касание, которое собака воспринимает как угрозу
