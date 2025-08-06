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Эти тонкие блинчики с дырочками покорят вас с первого укуса — и без грамма соды и дрожжей

Рецепт тонких блинчиков с дырочками без соды, дрожжей и разрыхлителя
Еда

Эти нежные и кружевные блинчики получаются без использования разрыхлителей, дрожжей или соды. Секрет — в правильных пропорциях и добавлении кипятка в тесто.

Блины
Фото: commons.wikimedia.org by David Monniaux, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Блины

Ингредиенты

  • мука — 125 г

  • молоко — 125 г

  • кипяток — 125 г

  • яйцо — 1 шт.

  • сахар — 1 ст. л.

  • соль — 1/4 ч. л.

  • растительное масло — 1/2 ст. л. (плюс для первого смазывания сковороды)

Приготовление

  1. В миске соедините яйцо, сахар и соль. Взбейте блендером около минуты, чтобы появилась лёгкая пенка.

  2. Влейте тёплое молоко, ещё раз взбейте.

  3. Добавьте муку и снова тщательно взбейте до однородности, без комочков.

  4. Влейте кипяток, перемешайте блендером.

  5. В конце добавьте растительное масло и аккуратно перемешайте.

  6. Хорошо разогрейте сковороду и смажьте её маслом или кусочком сала.

  7. Вылейте порцию теста, равномерно распределите его по поверхности.

  8. Жарьте до подрумянивания краёв, затем аккуратно переверните.

Такие блинчики получаются тонкими, эластичными и с красивыми ажурными дырочками — идеальны для завтрака или десерта.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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