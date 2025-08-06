Эти тонкие блинчики с дырочками покорят вас с первого укуса — и без грамма соды и дрожжей

Эти нежные и кружевные блинчики получаются без использования разрыхлителей, дрожжей или соды. Секрет — в правильных пропорциях и добавлении кипятка в тесто.
мука — 125 г
молоко — 125 г
кипяток — 125 г
яйцо — 1 шт.
сахар — 1 ст. л.
соль — 1/4 ч. л.
растительное масло — 1/2 ст. л. (плюс для первого смазывания сковороды)
В миске соедините яйцо, сахар и соль. Взбейте блендером около минуты, чтобы появилась лёгкая пенка.
Влейте тёплое молоко, ещё раз взбейте.
Добавьте муку и снова тщательно взбейте до однородности, без комочков.
Влейте кипяток, перемешайте блендером.
В конце добавьте растительное масло и аккуратно перемешайте.
Хорошо разогрейте сковороду и смажьте её маслом или кусочком сала.
Вылейте порцию теста, равномерно распределите его по поверхности.
Жарьте до подрумянивания краёв, затем аккуратно переверните.
Такие блинчики получаются тонкими, эластичными и с красивыми ажурными дырочками — идеальны для завтрака или десерта.
Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.
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