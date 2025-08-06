Эти тонкие блинчики с дырочками покорят вас с первого укуса — и без грамма соды и дрожжей

Рецепт тонких блинчиков с дырочками без соды, дрожжей и разрыхлителя

Эти нежные и кружевные блинчики получаются без использования разрыхлителей, дрожжей или соды. Секрет — в правильных пропорциях и добавлении кипятка в тесто.

Фото: commons.wikimedia.org by David Monniaux, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Блины

Ингредиенты

мука — 125 г

молоко — 125 г

кипяток — 125 г

яйцо — 1 шт.

сахар — 1 ст. л.

соль — 1/4 ч. л.

растительное масло — 1/2 ст. л. (плюс для первого смазывания сковороды)

Приготовление

В миске соедините яйцо, сахар и соль. Взбейте блендером около минуты, чтобы появилась лёгкая пенка. Влейте тёплое молоко, ещё раз взбейте. Добавьте муку и снова тщательно взбейте до однородности, без комочков. Влейте кипяток, перемешайте блендером. В конце добавьте растительное масло и аккуратно перемешайте. Хорошо разогрейте сковороду и смажьте её маслом или кусочком сала. Вылейте порцию теста, равномерно распределите его по поверхности. Жарьте до подрумянивания краёв, затем аккуратно переверните.

Такие блинчики получаются тонкими, эластичными и с красивыми ажурными дырочками — идеальны для завтрака или десерта.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

