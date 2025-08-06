Котлеты, которые буквально тают во рту, — мечта любой хозяйки. Недавно стал известен простой, но очень эффективный секрет: в фарш добавляется тёртое яблоко. Этот ингредиент придаёт блюду необычайную мягкость, сочность и лёгкую сладковатую нотку.
куриный фарш — 600 г
яблоки — 2 шт.
лук (желательно фиолетовый) — 1 шт.
яйца — 2 шт.
чеснок — 2 зубчика
соль — 1 ч. л.
чёрный молотый перец — по вкусу
кукурузная мука — 5 ст. л. (для панировки)
рафинированное подсолнечное масло — 100 мл
Лук и яблоки очистите и нарежьте небольшими кусочками.
Разогрейте масло, слегка обжарьте лук, затем добавьте яблоки и готовьте до мягкости.
Чеснок измельчите и добавьте в куриный фарш вместе с яблочно-луковой поджаркой.
Вбейте яйца, посолите, поперчите и тщательно перемешайте массу.
Сформируйте небольшие круглые котлетки, обваляйте их в кукурузной муке.
Обжарьте на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки.
Подавать такие котлеты можно с картофельным пюре, овощным салатом или лёгким соусом. Благодаря яблоку они останутся нежными даже после остывания.
Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В Мамонтовой пещере обнаружены окаменелости двух древних акул, возраст которых составляет 325 миллионов лет, открывающие новые горизонты в изучении экосистем.