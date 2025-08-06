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Котлеты, которые тают во рту: всё благодаря одному неожиданному ингредиенту

Повара: яблоко в фарше делает котлеты особенно нежными
1:25
Еда

Котлеты, которые буквально тают во рту, — мечта любой хозяйки. Недавно стал известен простой, но очень эффективный секрет: в фарш добавляется тёртое яблоко. Этот ингредиент придаёт блюду необычайную мягкость, сочность и лёгкую сладковатую нотку.

Котлеты из индейки с сушёной черёмухой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Котлеты из индейки с сушёной черёмухой

Ингредиенты

  • куриный фарш — 600 г

  • яблоки — 2 шт.

  • лук (желательно фиолетовый) — 1 шт.

  • яйца — 2 шт.

  • чеснок — 2 зубчика

  • соль — 1 ч. л.

  • чёрный молотый перец — по вкусу

  • кукурузная мука — 5 ст. л. (для панировки)

  • рафинированное подсолнечное масло — 100 мл

Приготовление

  1. Лук и яблоки очистите и нарежьте небольшими кусочками.

  2. Разогрейте масло, слегка обжарьте лук, затем добавьте яблоки и готовьте до мягкости.

  3. Чеснок измельчите и добавьте в куриный фарш вместе с яблочно-луковой поджаркой.

  4. Вбейте яйца, посолите, поперчите и тщательно перемешайте массу.

  5. Сформируйте небольшие круглые котлетки, обваляйте их в кукурузной муке.

  6. Обжарьте на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки.

Подавать такие котлеты можно с картофельным пюре, овощным салатом или лёгким соусом. Благодаря яблоку они останутся нежными даже после остывания.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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