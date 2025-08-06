Котлеты, которые тают во рту: всё благодаря одному неожиданному ингредиенту

Повара: яблоко в фарше делает котлеты особенно нежными

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Котлеты, которые буквально тают во рту, — мечта любой хозяйки. Недавно стал известен простой, но очень эффективный секрет: в фарш добавляется тёртое яблоко. Этот ингредиент придаёт блюду необычайную мягкость, сочность и лёгкую сладковатую нотку.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Котлеты из индейки с сушёной черёмухой

Ингредиенты

куриный фарш — 600 г

яблоки — 2 шт.

лук (желательно фиолетовый) — 1 шт.

яйца — 2 шт.

чеснок — 2 зубчика

соль — 1 ч. л.

чёрный молотый перец — по вкусу

кукурузная мука — 5 ст. л. (для панировки)

рафинированное подсолнечное масло — 100 мл

Приготовление

Лук и яблоки очистите и нарежьте небольшими кусочками. Разогрейте масло, слегка обжарьте лук, затем добавьте яблоки и готовьте до мягкости. Чеснок измельчите и добавьте в куриный фарш вместе с яблочно-луковой поджаркой. Вбейте яйца, посолите, поперчите и тщательно перемешайте массу. Сформируйте небольшие круглые котлетки, обваляйте их в кукурузной муке. Обжарьте на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки.

Подавать такие котлеты можно с картофельным пюре, овощным салатом или лёгким соусом. Благодаря яблоку они останутся нежными даже после остывания.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

