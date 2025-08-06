Сестра-спасительница: как торт чуть не сорвал свадьбу

New York Post: сестра спасла свадьбу — ужасный свадебный торт стал мемом в сети

0:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Невеста была в шоке, получив свадебный торт, который совершенно не соответствовал её ожиданиям.

Фото: ask.chadgpt.ru is licensed under free more info торты

Она рассказала в соцсети, что кондитерская отказалась вернуть деньги за торт, который не соответствовал заказанному цвету. Она заказывала голубой оттенок и прислала два образца, но в итоге получила торт синего цвета и без тех украшений, которые хотела.

К счастью, сестра невесты смогла вмешаться в последнюю минуту и исправить ситуацию.

"Я никогда не был на свадьбе, где торт выглядит так, будто он женится", — пошутил один из пользователей, увидев новую версию торта.

Согласно исследованию, пары в Австралии в 2025 году тратят в среднем 650 австралийских долларов на свадебный торт, что на 7% больше, чем в предыдущем году, пишет New York Post.

Уточнения

Мем (англ. meme [miːm]) — единица значимой для культуры информации. Мемом является любая идея, символ, манера, ситуация или образ действия, осознанно или неосознанно передаваемые от человека к человеку посредством речи, письма, видео, ритуалов, жестов и т. д.

