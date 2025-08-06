Сестра-спасительница: как торт чуть не сорвал свадьбу

Невеста была в шоке, получив свадебный торт, который совершенно не соответствовал её ожиданиям.
Она рассказала в соцсети, что кондитерская отказалась вернуть деньги за торт, который не соответствовал заказанному цвету. Она заказывала голубой оттенок и прислала два образца, но в итоге получила торт синего цвета и без тех украшений, которые хотела.
К счастью, сестра невесты смогла вмешаться в последнюю минуту и исправить ситуацию.
"Я никогда не был на свадьбе, где торт выглядит так, будто он женится", — пошутил один из пользователей, увидев новую версию торта.
Согласно исследованию, пары в Австралии в 2025 году тратят в среднем 650 австралийских долларов на свадебный торт, что на 7% больше, чем в предыдущем году, пишет New York Post.
Мем (англ. meme [miːm]) — единица значимой для культуры информации. Мемом является любая идея, символ, манера, ситуация или образ действия, осознанно или неосознанно передаваемые от человека к человеку посредством речи, письма, видео, ритуалов, жестов и т. д.
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