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Сестра-спасительница: как торт чуть не сорвал свадьбу

New York Post: сестра спасла свадьбу — ужасный свадебный торт стал мемом в сети
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Еда

Невеста была в шоке, получив свадебный торт, который совершенно не соответствовал её ожиданиям.

торты
Фото: ask.chadgpt.ru is licensed under free more info
торты

Она рассказала в соцсети, что кондитерская отказалась вернуть деньги за торт, который не соответствовал заказанному цвету. Она заказывала голубой оттенок и прислала два образца, но в итоге получила торт синего цвета и без тех украшений, которые хотела.

К счастью, сестра невесты смогла вмешаться в последнюю минуту и исправить ситуацию.

"Я никогда не был на свадьбе, где торт выглядит так, будто он женится", — пошутил один из пользователей, увидев новую версию торта.

Согласно исследованию, пары в Австралии в 2025 году тратят в среднем 650 австралийских долларов на свадебный торт, что на 7% больше, чем в предыдущем году, пишет New York Post.

Уточнения

Мем (англ. meme [miːm]) — единица значимой для культуры информации. Мемом является любая идея, символ, манера, ситуация или образ действия, осознанно или неосознанно передаваемые от человека к человеку посредством речи, письма, видео, ритуалов, жестов и т. д.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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