75% выбирают соцсети: поколение Z раскрыло главный источник кулинарного вдохновения

New York Post: соцсети влияют на гастрономические привычки поколения Z

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Представители поколения Z активно черпают идеи для блюд из социальных сетей — почти 75% из них предпочитают этот источник традиционным кулинарным книгам.

Фото: ask.chadgpt.ru is licensed under free more info парень просматривает кулинарные блоги

И это меняет их подход к планированию рациона. В то же время 45% советуются с близкими.

Инфлюенсеры оказывают значительное влияние: 44% опрошенных считают их наиболее надежным источником информации о еде, опережая шеф-поваров (39%) и кулинарные каналы (34%). 64% респондентов следят за кулинарными блогерами, в то время как за поварами — только 40%.

Исследование показало, что 42% опрошенных покупают ингредиенты, основываясь на контенте из социальных сетей. Основными мотиваторами были коды скидок (45%) и удобство покупки, позволяющее сократить время на оформление заказа.

В среднем представители поколения Z тратят почти 4 часа в неделю на просмотр еды в соцсетях.

Директор Publicis Media Стив Рикеттс отметил, что социальные сети играют важную роль в формировании представлений этого поколения о еде и покупках.

Исследование также выявило, что новый подход к покупкам может способствовать появлению нового поколения шеф-поваров, так как треть респондентов редко ходят в рестораны из-за нехватки денег и времени, пишет New York Post.

Уточнения

Скидка — добровольное, одностороннее снижение стоимости товара (услуги) продавцом (поставщиком услуги) от первоначальной стоимости товара (услуги).

