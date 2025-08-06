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75% выбирают соцсети: поколение Z раскрыло главный источник кулинарного вдохновения

New York Post: соцсети влияют на гастрономические привычки поколения Z
1:32
Еда

Представители поколения Z активно черпают идеи для блюд из социальных сетей — почти 75% из них предпочитают этот источник традиционным кулинарным книгам.

парень просматривает кулинарные блоги
Фото: ask.chadgpt.ru is licensed under free more info
парень просматривает кулинарные блоги

И это меняет их подход к планированию рациона. В то же время 45% советуются с близкими.

Инфлюенсеры оказывают значительное влияние: 44% опрошенных считают их наиболее надежным источником информации о еде, опережая шеф-поваров (39%) и кулинарные каналы (34%). 64% респондентов следят за кулинарными блогерами, в то время как за поварами — только 40%.

Исследование показало, что 42% опрошенных покупают ингредиенты, основываясь на контенте из социальных сетей. Основными мотиваторами были коды скидок (45%) и удобство покупки, позволяющее сократить время на оформление заказа. 

В среднем представители поколения Z тратят почти 4 часа в неделю на просмотр еды в соцсетях.

Директор Publicis Media Стив Рикеттс отметил, что социальные сети играют важную роль в формировании представлений этого поколения о еде и покупках.

Исследование также выявило, что новый подход к покупкам может способствовать появлению нового поколения шеф-поваров, так как треть респондентов редко ходят в рестораны из-за нехватки денег и времени, пишет New York Post.

Уточнения

Скидка — добровольное, одностороннее снижение стоимости товара (услуги) продавцом (поставщиком услуги) от первоначальной стоимости товара (услуги).

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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