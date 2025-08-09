Когда открываешь банку, аромат заполняет весь дом: рецепт солёных черри с пикантной начинкой

Если хочется заготовить что-то по-настоящему необычное, обратите внимание на эти ароматные солёные помидорчики. Не просто черри, а черри с базиликом и чесноком — с пикантным вкусом, ярким ароматом и освежающей пряностью.
Такую закуску не стыдно поставить на праздничный стол: выглядит эффектно, готовится просто, а вкус приятно удивляет. Есть лишь один нюанс — придётся подождать минимум 5 дней, чтобы помидоры как следует просолились. Но поверьте, оно того стоит.
Помидоры черри — 2 кг
Свежий базилик — 150 г
Чеснок — 50 г
Для рассола:
Вода — 1,5 л
Соль — 100 г
Перец чёрный горошком — 2 ч. л.
Перец душистый горошком — 2 ч. л.
Для красоты можно использовать разноцветные помидоры черри — красные, жёлтые, оранжевые. Базилик подойдёт любой, но особенно хорошо смотрится зелёный.
Чеснок очистить. Два зубчика пропустить через пресс. Воду довести до кипения, добавить соль, оба вида перца и чеснок. Проварить минуту, затем полностью остудить.
Каждую помидорку аккуратно проколоть зубочисткой, чтобы она не лопнула при заливке. Бланшировать 1 минуту в кипящей подсоленной воде. Откинуть на дуршлаг.
Чеснок нарезать, базилик крупно порубить. В эмалированную кастрюлю (обязательно без сколов) уложить половину базилика и чеснока, затем — черри. Залить остывшим рассолом. Сверху добавить оставшуюся зелень и чеснок.
Накрыть тарелкой, придавить грузом весом около 1 кг.
Оставить в прохладном месте на 5 суток. Готовые помидорчики переложить в стерильные банки, закрыть крышками и убрать в холодильник. Хранятся они прекрасно и не теряют вкуса даже спустя недели.
