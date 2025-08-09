Сочные, мясные и без мясорубки: рубленые котлеты, которые хочется готовить снова

Если хочется настоящих мясных котлет — с текстурой, ароматом и насыщенным вкусом — обратите внимание на рубленые котлеты из свинины. В отличие от классических, где фарш прокручивают через мясорубку, здесь мясо нарезается ножом вручную. Результат — плотные, сочные и очень домашние котлетки, с ярко выраженным мясным вкусом.
Подойдут и для ужина с семьёй, и для обеда с гарниром, и просто — чтобы положить на ломтик хлеба и насладиться.
Мякоть свинины — 600 г
Лук репчатый — 1 шт.
Яйцо куриное — 1 шт.
Батон (мякиш) — 100 г
Молоко — 100 мл
Соль, перец чёрный — по вкусу
Укроп или любая свежая зелень — по вкусу
Растительное масло — для жарки
Мякоть свинины нарезать на мелкие кусочки и как можно мельче порубить острым ножом. Получившийся рубленый фарш переложить в глубокую миску.
С батона срезать корку, мякиш нарезать и залить тёплым молоком. Через 5-10 минут отжать и добавить к мясу. Хлеб придаст котлетам мягкость и нежность.
Лук мелко нарезать или натереть. Зелень измельчить. Добавить к фаршу вместе с яйцом.
Всё тщательно перемешать, посолить, поперчить. Для лучшей текстуры убрать фарш в холодильник минимум на 30 минут. Он станет более плотным и удобным для лепки.
Сформировать котлеты — круглые или овальные, толщиной не более 2 см. Панировка не обязательна.
На сковороду налить растительное масло, разогреть до среднего жара. Котлеты выложить с промежутками, чтобы не соприкасались. Жарить по 5-7 минут с каждой стороны до румяной корочки.
Подаются котлеты горячими. Гарниры подойдут любые: картофельное пюре, отварной рис, гречка, свежие овощи или просто хлеб.
Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Александрийский маяк, одно из семи чудес Древнего мира, вновь начинает раскрывать свои тайны благодаря находкам археологов и современным технологиям.