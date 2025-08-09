Сочные, мясные и без мясорубки: рубленые котлеты, которые хочется готовить снова

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Еда

Если хочется настоящих мясных котлет — с текстурой, ароматом и насыщенным вкусом — обратите внимание на рубленые котлеты из свинины. В отличие от классических, где фарш прокручивают через мясорубку, здесь мясо нарезается ножом вручную. Результат — плотные, сочные и очень домашние котлетки, с ярко выраженным мясным вкусом.

Котлеты из индейки с сушёной черёмухой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Котлеты из индейки с сушёной черёмухой

Подойдут и для ужина с семьёй, и для обеда с гарниром, и просто — чтобы положить на ломтик хлеба и насладиться.

Что понадобится (на 4 порции):

  • Мякоть свинины — 600 г

  • Лук репчатый — 1 шт.

  • Яйцо куриное — 1 шт.

  • Батон (мякиш) — 100 г

  • Молоко — 100 мл

  • Соль, перец чёрный — по вкусу

  • Укроп или любая свежая зелень — по вкусу

  • Растительное масло — для жарки

Как приготовить рубленые котлеты из свинины

1. Подготовка мяса

Мякоть свинины нарезать на мелкие кусочки и как можно мельче порубить острым ножом. Получившийся рубленый фарш переложить в глубокую миску.

2. Хлебная основа

С батона срезать корку, мякиш нарезать и залить тёплым молоком. Через 5-10 минут отжать и добавить к мясу. Хлеб придаст котлетам мягкость и нежность.

3. Овощи и зелень

Лук мелко нарезать или натереть. Зелень измельчить. Добавить к фаршу вместе с яйцом.

4. Перемешивание

Всё тщательно перемешать, посолить, поперчить. Для лучшей текстуры убрать фарш в холодильник минимум на 30 минут. Он станет более плотным и удобным для лепки.

5. Формируем котлеты

Сформировать котлеты — круглые или овальные, толщиной не более 2 см. Панировка не обязательна.

6. Жарка

На сковороду налить растительное масло, разогреть до среднего жара. Котлеты выложить с промежутками, чтобы не соприкасались. Жарить по 5-7 минут с каждой стороны до румяной корочки.

7. Подача

Подаются котлеты горячими. Гарниры подойдут любые: картофельное пюре, отварной рис, гречка, свежие овощи или просто хлеб.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. 

