Осетрина с подтекстом: что скрывает обед американского посланника в "Восходе"

Спецпредставитель США Уиткофф посетил ресторан "Восход" перед встречей с Путиным

2:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Перед тем как отправиться в Кремль на встречу с Владимиром Путиным, Стивен Уиткофф - специальный представитель США — сделал гастрономическую остановку в ресторане "Восход" в Зарядье. Компанию ему составил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Место выбрано не случайно: заведение известно не только своими видами и атмосферой 60-х, но и счётом, который запросто соперничает с западными премиальными ресторанами.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers is licensed under Free More info Завтрак

Гастрономия по-советски, но с московским размахом

Автором концепции стал известный ресторатор Александр Раппопорт. Его идея заключалась в том, чтобы воссоздать атмосферу модного советского ресторана, в который мечтал бы попасть каждый уважающий себя гражданин эпохи хрущёвской оттепели. Отсюда и интерьер, и музыка, и, конечно, меню, вдохновлённое кухнями республик СССР.

Цены здесь соответствуют амбициям. Чашка эспрессо - 290 рублей, чайник чая - от 500 рублей. За воду придётся выложить 450 рублей. Но всё это меркнет на фоне главного хита — 50 граммов осетровой икры обойдутся в 6,5 тысячи рублей. Не сильно отстаёт и клешня краба за 5,5 тысячи. В разделе горячего блюдо за 890 рублей — рулет из цыплёнка с лисичками, а лидер по цене — мраморный говяжий бок за 4,5 тысячи.

Что стоит за визитом

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня", это уже пятый визит Уиткоффа в Россию за этот год. После прогулки по парку Зарядье он направился в Кремль на переговоры. Прессой активно обсуждается, что визит может быть связан с приближающимся сроком ультиматума, выдвинутого Дональдом Трампом. Срок истекает 8 августа, и, по данным источников, от результатов встречи с российской стороной будет зависеть решение Белого дома по возможным новым санкциям и пошлинам.

Важность визита и его тайминг трудно переоценить. На фоне напряжённой международной обстановки даже обед в дорогом ресторане может оказаться не просто гастрономическим удовольствием, а частью дипломатической игры.

Уточнения

Осетры́ (лат. Acipenser) — род пресноводных, полупроходных и проходных рыб из семейства осетровых с вкусным и весьма дорогостоящим мясом.

