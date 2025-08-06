Секреты быстрой картофельной пиццы: как легко накормить семью в 2 раза быстрее

Картофельная пицца на скорую руку

2:45 Your browser does not support the audio element. Еда

В современном ритме жизни, когда каждая минута на счету, готовка может показаться настоящим вызовом. Однако не стоит отказываться от удовольствия поесть вкусно и разнообразно! Мы предлагаем вам простую и быструю в приготовлении картофельную пиццу, которая станет отличным решением для занятых хозяек. Этот рецепт не только экономит время, но и удивит вас своим вкусом!

Фото: commons.wikimedia.org by Janine, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Гавайская пицца

Для приготовления картофельной пиццы вам понадобятся:

3-4 средние картофелины

100 г тёртого сыра (например, mozzarella или сыра по вашему вкусу)

100-150 г любых начинок на ваш выбор (ветчина, колбаса, грибы, овощи, оливки и т.д.)

1 яйцо

2-3 ст. ложки сметаны или майонеза

Соль и специи по вкусу

Оливковое масло для жарки

Приготовление

Подготовка картофеля

Хорошо вымойте картошку и, не очищая, нарежьте тонкими круглыми ломтиками. Тонкость нарезки обеспечит более равномерное приготовление и приятную текстуру блюда.

Если у вас есть время, замочите нарезанный картофель в холодной воде на 15-20 минут. Это поможет удалить лишний крахмал и сделает ломтики более хрустящими.

Обжаривание картофеля

Разогрейте на сковороде немного оливкового масла. Выложите ломтики картофеля и обжаривайте на среднем огне, пока они не станут золотистыми и мягкими (примерно 5-7 минут с каждой стороны).

Когда картофель готов, посолите его и добавьте специи по вкусу (паприка, орегано, перец – все это отлично подойдет).

Формирование пиццы

В отдельной миске взбейте яйцо с сметаной (или майонезом) до однородной массы. Можно добавить немного муки (1-2 ст. ложки) для большей плотности теста, но это не обязательно.

Выложите обжаренный картофель в форму для выпечки или на сковороду с антипригарным покрытием так, чтобы кружочки перекрывали друг друга и образовывали основу для пиццы.

Добавление начинки

Смажьте картофельную основу приготовленной яично-сметанной смесью.

Равномерно распределите по поверхности тертый сыр и ваши любимые начинки.

Запекание

Разогрейте духовку до 180°C и поставьте пиццу на 15-20 минут. Если у вас есть гриль, можно включить его на некоторое время в конце запекания, чтобы сыр стал более румяным.

Подача

Выньте пиццу из духовки, дайте немного остыть и нарежьте на порционные куски. Украсьте свежими зелеными травами.

Уточнения

Пи́цца — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.

