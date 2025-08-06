Золотистые, ароматные, с сыром: лепешки, которые готовятся за 10 минут и тают во рту

Рецепт быстрых лепешек на кефире с сыром без духовки

Лепёшки давно стали отличной альтернативой хлебу — они вкусные, сытные и готовятся буквально за считанные минуты. Этот рецепт особенно выручит, когда нет времени на долгую выпечку, а хочется чего-то свежего и ароматного. К тому же готовить их можно прямо на сковороде, без духовки.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Жареная лепешка

Ингредиенты

яйцо — 1 шт.

кефир — 200 мл

соль — 1 ч. л.

растительное масло — 1 ст. л. (плюс для жарки)

мука — 300 г

разрыхлитель — 1 ч. л.

твёрдый сыр — 200 г

Приготовление

В миске соедините яйцо, кефир, соль и растительное масло. Просейте муку с разрыхлителем и замесите мягкое тесто. Натрите сыр на крупной тёрке. Раскатайте тесто в пласт толщиной около 5 мм, равномерно распределите по нему сыр. Сверните рулетом, защипните край и нарежьте на кусочки толщиной 1,5-2 см. Каждый кусочек слегка прижмите ладонью и раскатайте скалкой в круглую лепёшку толщиной 5 мм. Разогрейте сковороду с растительным маслом, обжарьте лепёшки на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки. Готовые изделия выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Такие лепёшки вкусны как в горячем, так и в тёплом виде, а с чаем или бульоном они улетают со стола в считаные минуты.

Уточнения

Лепёшка — печёное изделие из теста, преимущественно круглое и плоское.

