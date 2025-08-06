Золотистые, ароматные, с сыром: лепешки, которые готовятся за 10 минут и тают во рту

Лепёшки давно стали отличной альтернативой хлебу — они вкусные, сытные и готовятся буквально за считанные минуты. Этот рецепт особенно выручит, когда нет времени на долгую выпечку, а хочется чего-то свежего и ароматного. К тому же готовить их можно прямо на сковороде, без духовки.
яйцо — 1 шт.
кефир — 200 мл
соль — 1 ч. л.
растительное масло — 1 ст. л. (плюс для жарки)
мука — 300 г
разрыхлитель — 1 ч. л.
твёрдый сыр — 200 г
В миске соедините яйцо, кефир, соль и растительное масло.
Просейте муку с разрыхлителем и замесите мягкое тесто.
Натрите сыр на крупной тёрке.
Раскатайте тесто в пласт толщиной около 5 мм, равномерно распределите по нему сыр.
Сверните рулетом, защипните край и нарежьте на кусочки толщиной 1,5-2 см.
Каждый кусочек слегка прижмите ладонью и раскатайте скалкой в круглую лепёшку толщиной 5 мм.
Разогрейте сковороду с растительным маслом, обжарьте лепёшки на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки.
Готовые изделия выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
Такие лепёшки вкусны как в горячем, так и в тёплом виде, а с чаем или бульоном они улетают со стола в считаные минуты.
Лепёшка — печёное изделие из теста, преимущественно круглое и плоское.
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