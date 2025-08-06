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Один неверный шаг — и ужин испорчен: 5 кулинарных ошибок, которые совершают даже профи

Повар объяснил, что недостаточный разогрев масла делает мясо жёстким
1:58
Еда

Вы проводите на кухне часы, но в итоге получаете сухое мясо, пресные овощи или блюдо без вкуса? Такое случается даже с опытными поварами. Вот пять распространённых ошибок, которых стоит избегать, чтобы ужин стал настоящим успехом.

Современная угловая кухня
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Современная угловая кухня

1. Игнорирование температуры масла

Холодная сковорода — верный путь к пережаренному снаружи и сырому внутри стейку. Масло перед началом приготовления должно шипеть, но не дымиться. Недостаточно разогретое — сделает мясо жёстким, а перегретое начнёт выделять вредные вещества.

2. Нарезка мяса сразу после готовки

Если разрезать мясо, не дав ему "отдохнуть", соки выйдут наружу, и оно станет сухим. Оптимально накрыть его фольгой и оставить на 10-15 минут, чтобы соки распределились равномерно.

3. Неправильное использование чеснока

Чтобы чеснок раскрыл вкус, его нужно измельчить и оставить на 5 минут перед добавлением в блюдо. Так активируются ароматические вещества и полезные антиоксиданты. Целые зубчики в процессе готовки почти не отдают вкус.

4. Перегрузка сковороды

Жарить продукты нужно в один слой, иначе температура сковороды резко упадёт, и ингредиенты начнут не жариться, а тушиться. Это лишит их хрустящей корочки и насыщенного вкуса.

5. Отсутствие дегустации в процессе

Пробуйте блюдо на каждом этапе готовки. Соль и специи лучше вносить поэтапно, а не только в конце — это позволит тонко отрегулировать вкус.

Эти простые приёмы помогут улучшить вкус любого блюда и избежать распространённых ошибок. Помните: готовка — это не только рецепт, но и внимание к деталям. Именно они превращают обычный ужин в гастрономический шедевр.

Уточнения

Оши́бка — непреднамеренное, случайное отклонение от правильных действий, поступков, мыслей, разница между ожидаемой или измеренной и реальной величиной.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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