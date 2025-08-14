Нежнее нежного: овощные оладьи с секретным соусом – пальчики оближешь

Ищете вкусную, полезную и освежающую альтернативу привычным блинам? Этот рецепт овощных оладий из цуккини и моркови — отличный выбор. Лёгкие, ароматные и богатые витаминами, они станут отличным способом добавить больше овощей в ваш рацион.
Фото: flickr.com by psrobin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Кабачковые оладьи
Их просто готовить, а сочетание свежего укропа и чесночно-сметанного соуса превратит их в настоящее лакомство. Эти оладьи подойдут как для основного блюда, так и в качестве гарнира или лёгкой закуски. Ниже мы подробно расскажем, как их приготовить.
Ингредиенты для оладий из кабачка и моркови
600 г цукини (мякоть без семян и кожуры);
100 г моркови;
2 яйца;
20 г свежего укропа;
50 г пшеничной муки (можно заменить рисовой для безглютеновой диеты);
0,5 чайной ложки разрыхлителя;
Соль по вкусу;
Растительное масло для жарки.
Пошаговый рецепт приготовления оладий из морковки и кабачка
Начните с подготовки цукини. Молодые, небольшие кабачки с недоразвитыми семенами можно использовать целиком, не снимая кожуру. Для зрелых и крупных кабачков снимите тонкий слой кожуры овощечисткой и удалите семена ложкой. Оставшуюся мякоть используйте для приготовления.
Натрите очищенные цукини и морковь на крупной тёрке или измельчите в кухонном комбайне. Положите тёртые овощи в миску, добавьте соль по вкусу и хорошо перемешайте.
Вбейте яйца в миску с овощами и тщательно перемешайте. Нарежьте свежий укроп и добавьте примерно 2 столовые ложки в тесто, затем снова хорошо перемешайте.
Смешайте пшеничную муку с разрыхлителем в отдельной миске до однородной консистенции. Высыпьте мучную смесь в миску с овощами и хорошо вымесите тесто. Если тесто получилось слишком жидким, добавьте ещё 1-2 столовые ложки муки. Оставьте тесто на 10-30 минут (хотя это и не обязательно).
Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Выкладывайте оладьи ложкой, примерно по одной столовой ложке на блинчик. Обжаривайте до золотистой корочки с обеих сторон. Выложите готовые оладьи на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла.
Подавайте оладьи горячими, они особенно вкусны прямо со сковороды. Чесночно-сметанный соус станет отличным дополнением к этому блюду.
Рецепт чесночно-сметанного соуса
Измельчите крупный зубчик чеснока и растолките его в ступке с щепоткой соли до состояния пасты. Можно добавить кусочек перца чили для остроты (по желанию). Мелко нарежьте несколько веточек укропа. Смешайте измельчённый чеснок, укроп и полстакана сметаны. Посолите по вкусу и при желании добавьте тёртый свежий огурец для более жидкой консистенции соуса.
Эти оладьи — отличное решение для экономных хозяек. Процесс приготовления занимает не более получаса, а для измельчения овощей вам понадобятся крупная и мелкая тёрки или кухонный комбайн. Полная тарелка румяных и ароматных оладий станет прекрасным завтраком или быстрым ужином для всей семьи.
Уточнения
Цукини (zucchini, уменьш. от ит. zucca, «тыква») — распространённая в Америке и Западной Европе разновидность кабачка с неветвящимся стеблем.