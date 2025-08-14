Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лазерная шлифовка в 2025 году - как технологии изменяют уход за кожей
Инженеры назвали безопасные способы быстрой разморозки холодильника
Ветеринары назвали опасные симптомы ночного скуления у собак
Проверка уровня масла требует холодного двигателя и ровной площадки
В Госдуме раскритиковали законопроект о платном обучении детей мигрантов
Диетолог Майнер: электролиты поддерживают водный баланс и мышечную функцию
Омега-3 и клетчатка из ягод полезны для пищеварения — гастроэнтеролог
Леонардо Ди Каприо и его подружку-модель на Ибице публично обыскали полицейские
Турецкий хаммам в домашних условиях: советы по созданию атмосферы

Нежнее нежного: овощные оладьи с секретным соусом – пальчики оближешь

Нежные оладьи из цуккини и моркови: раскройте секрет сочного и полезного блюда
3:29
Еда

Ищете вкусную, полезную и освежающую альтернативу привычным блинам? Этот рецепт овощных оладий из цуккини и моркови — отличный выбор. Лёгкие, ароматные и богатые витаминами, они станут отличным способом добавить больше овощей в ваш рацион.

Кабачковые оладьи
Фото: flickr.com by psrobin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Кабачковые оладьи

Их просто готовить, а сочетание свежего укропа и чесночно-сметанного соуса превратит их в настоящее лакомство. Эти оладьи подойдут как для основного блюда, так и в качестве гарнира или лёгкой закуски. Ниже мы подробно расскажем, как их приготовить.

Ингредиенты для оладий из кабачка и моркови

  • 600 г цукини (мякоть без семян и кожуры);
  • 100 г моркови;
  • 2 яйца;
  • 20 г свежего укропа;
  • 50 г пшеничной муки (можно заменить рисовой для безглютеновой диеты);
  • 0,5 чайной ложки разрыхлителя;
  • Соль по вкусу;
  • Растительное масло для жарки.

Пошаговый рецепт приготовления оладий из морковки и кабачка

  1. Начните с подготовки цукини. Молодые, небольшие кабачки с недоразвитыми семенами можно использовать целиком, не снимая кожуру. Для зрелых и крупных кабачков снимите тонкий слой кожуры овощечисткой и удалите семена ложкой. Оставшуюся мякоть используйте для приготовления.
  2. Натрите очищенные цукини и морковь на крупной тёрке или измельчите в кухонном комбайне. Положите тёртые овощи в миску, добавьте соль по вкусу и хорошо перемешайте.
  3. Вбейте яйца в миску с овощами и тщательно перемешайте. Нарежьте свежий укроп и добавьте примерно 2 столовые ложки в тесто, затем снова хорошо перемешайте.
  4. Смешайте пшеничную муку с разрыхлителем в отдельной миске до однородной консистенции. Высыпьте мучную смесь в миску с овощами и хорошо вымесите тесто. Если тесто получилось слишком жидким, добавьте ещё 1-2 столовые ложки муки. Оставьте тесто на 10-30 минут (хотя это и не обязательно).
  5. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Выкладывайте оладьи ложкой, примерно по одной столовой ложке на блинчик. Обжаривайте до золотистой корочки с обеих сторон. Выложите готовые оладьи на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла.
  6. Подавайте оладьи горячими, они особенно вкусны прямо со сковороды. Чесночно-сметанный соус станет отличным дополнением к этому блюду.

Рецепт чесночно-сметанного соуса

Измельчите крупный зубчик чеснока и растолките его в ступке с щепоткой соли до состояния пасты. Можно добавить кусочек перца чили для остроты (по желанию). Мелко нарежьте несколько веточек укропа. Смешайте измельчённый чеснок, укроп и полстакана сметаны. Посолите по вкусу и при желании добавьте тёртый свежий огурец для более жидкой консистенции соуса.

Эти оладьи — отличное решение для экономных хозяек. Процесс приготовления занимает не более получаса, а для измельчения овощей вам понадобятся крупная и мелкая тёрки или кухонный комбайн. Полная тарелка румяных и ароматных оладий станет прекрасным завтраком или быстрым ужином для всей семьи.

Уточнения

Цукини (zucchini, уменьш. от ит. zucca, «тыква») — распространённая в Америке и Западной Европе разновидность кабачка с неветвящимся стеблем.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Как уложить короткие волосы за 5 минут и выглядеть безупречно весь день
Красота и стиль
Как уложить короткие волосы за 5 минут и выглядеть безупречно весь день Аудио 
Игры в утренние и вечерние часы наиболее полезны для кошек: зоопсихологи
Домашние животные
Игры в утренние и вечерние часы наиболее полезны для кошек: зоопсихологи Аудио 
Физиологи: чередование упражнений повышает эффективность силовых тренировок
Новости спорта
Физиологи: чередование упражнений повышает эффективность силовых тренировок Аудио 
Популярное
Купил — и забыл про сервис: эти кроссоверы выживают в любом российском климате

Ищете надёжный кроссовер на вторичном рынке до 1,5 млн рублей? Мы собрали топ моделей, которые достойно переносят российские дороги и морозы.

Toyota RAV4, Honda CR-V служат дольше всего на российских дорогах
Геологи объяснили, как 80 млн лет назад Зеландия ушла под воду
Континент-призрак всплыл на карте: Зеландия готова вернуть себе место на Земле
Птица, которая нарушает все законы природы: её материнский инстинкт — обманка
Рысь идёт следом и вы не знаете об этом: что делать, чтобы остаться целым
ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер Сводка с фронта: прорыв на Золотой Колодезь обеспечен новой тактикой ВС РФ Любовь Степушова Эволюция зеркал заднего вида: от роскошных крыльев до современных дверей авто Сергей Милешкин
Сбросили маски: милые панды оказались совсем не теми, за кого себя выдают
Перегородки уходят в прошлое: шторы — главный тренд зонирования в 2025 году
Секреты идеальной короткой стрижки: как выглядеть на миллион с минимальными усилиями
Секреты идеальной короткой стрижки: как выглядеть на миллион с минимальными усилиями
Последние материалы
Нежные оладьи из цуккини и моркови: раскройте секрет сочного и полезного блюда
В Госдуме раскритиковали законопроект о платном обучении детей мигрантов
Диетолог Майнер: электролиты поддерживают водный баланс и мышечную функцию
Омега-3 и клетчатка из ягод полезны для пищеварения — гастроэнтеролог
Турецкий хаммам в домашних условиях: советы по созданию атмосферы
Запах в холодильнике можно устранить натуральными адсорбентами
Леонардо Ди Каприо и его подружку-модель на Ибице публично обыскали полицейские
Дыня противопоказана людям с диабетом и болезнями ЖКТ
Полиуретановая пленка защищает автомобиль от сколов и царапин
Как предотвратить растрескивание томатов в августе — рекомендации биолога
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.