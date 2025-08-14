Нежнее нежного: овощные оладьи с секретным соусом – пальчики оближешь

Нежные оладьи из цуккини и моркови: раскройте секрет сочного и полезного блюда

Ищете вкусную, полезную и освежающую альтернативу привычным блинам? Этот рецепт овощных оладий из цуккини и моркови — отличный выбор. Лёгкие, ароматные и богатые витаминами, они станут отличным способом добавить больше овощей в ваш рацион.

Фото: flickr.com by psrobin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Кабачковые оладьи

Их просто готовить, а сочетание свежего укропа и чесночно-сметанного соуса превратит их в настоящее лакомство. Эти оладьи подойдут как для основного блюда, так и в качестве гарнира или лёгкой закуски. Ниже мы подробно расскажем, как их приготовить.

Ингредиенты для оладий из кабачка и моркови

600 г цукини (мякоть без семян и кожуры);

100 г моркови;

2 яйца;

20 г свежего укропа;

50 г пшеничной муки (можно заменить рисовой для безглютеновой диеты);

0,5 чайной ложки разрыхлителя;

Соль по вкусу;

Растительное масло для жарки.

Пошаговый рецепт приготовления оладий из морковки и кабачка

Начните с подготовки цукини. Молодые, небольшие кабачки с недоразвитыми семенами можно использовать целиком, не снимая кожуру. Для зрелых и крупных кабачков снимите тонкий слой кожуры овощечисткой и удалите семена ложкой. Оставшуюся мякоть используйте для приготовления. Натрите очищенные цукини и морковь на крупной тёрке или измельчите в кухонном комбайне. Положите тёртые овощи в миску, добавьте соль по вкусу и хорошо перемешайте. Вбейте яйца в миску с овощами и тщательно перемешайте. Нарежьте свежий укроп и добавьте примерно 2 столовые ложки в тесто, затем снова хорошо перемешайте. Смешайте пшеничную муку с разрыхлителем в отдельной миске до однородной консистенции. Высыпьте мучную смесь в миску с овощами и хорошо вымесите тесто. Если тесто получилось слишком жидким, добавьте ещё 1-2 столовые ложки муки. Оставьте тесто на 10-30 минут (хотя это и не обязательно). Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Выкладывайте оладьи ложкой, примерно по одной столовой ложке на блинчик. Обжаривайте до золотистой корочки с обеих сторон. Выложите готовые оладьи на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла. Подавайте оладьи горячими, они особенно вкусны прямо со сковороды. Чесночно-сметанный соус станет отличным дополнением к этому блюду.

Рецепт чесночно-сметанного соуса

Измельчите крупный зубчик чеснока и растолките его в ступке с щепоткой соли до состояния пасты. Можно добавить кусочек перца чили для остроты (по желанию). Мелко нарежьте несколько веточек укропа. Смешайте измельчённый чеснок, укроп и полстакана сметаны. Посолите по вкусу и при желании добавьте тёртый свежий огурец для более жидкой консистенции соуса.

Эти оладьи — отличное решение для экономных хозяек. Процесс приготовления занимает не более получаса, а для измельчения овощей вам понадобятся крупная и мелкая тёрки или кухонный комбайн. Полная тарелка румяных и ароматных оладий станет прекрасным завтраком или быстрым ужином для всей семьи.

Уточнения

Цукини (zucchini, уменьш. от ит. zucca, «тыква») — распространённая в Америке и Западной Европе разновидность кабачка с неветвящимся стеблем.

