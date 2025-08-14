Секрет идеальной дыни: выбираем спелый плод — всего 3 шага к успеху

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:36
Еда

Дыня — отличный выбор для жаркого лета, поскольку её сочная мякоть быстро насыщает организм без ощущения тяжести в желудке. Однако, чтобы получить максимум пользы и избежать негативных последствий, важно знать, как правильно выбирать и употреблять этот фрукт.

дыня
Фото: commons.wikimedia.org by Marius Kant, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
дыня

Дыня содержит около 35 ккал на 100 граммов и богата витаминами (С, бета-каротин, витамины группы В, РР и Е), а также микроэлементами (калий, железо, кремний и другие). Антиоксиданты в составе дыни делают её особенно полезной для здоровья.

Для достижения максимальной пользы от дыни, эксперты рекомендуют употреблять её в количестве 300-500 граммов в день, но не более 200 граммов за один раз. Также важно помнить, что дыня не является "тяжёлым" продуктом, если соблюдать несколько простых правил: не есть её натощак, непосредственно перед едой или сразу после приёма другой пищи. Кроме того, дыня категорически не сочетается с молочными продуктами.

Однако есть категории людей, которым следует ограничить употребление дыни или вовсе отказаться от неё. Это касается людей с диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и аллергией или индивидуальной непереносимостью дыни.

При выборе дыни важно обращать внимание на её кожуру: она должна быть неповреждённой и равномерно окрашенной, за исключением места созревания. Мягкость дыни также является важным показателем: если плод проминается под давлением пальцев, он, скорее всего, перезрел. Рекомендуется выбирать дыни среднего размера, так как слишком маленькие или крупные плоды могут иметь специфический вкус. Сухой или влажный "хвостик" не является показателем зрелости дыни.

Среди наиболее популярных сортов дынь, которые можно найти на рынке, выделяются "Колхозница", "Гуляби", "Эфиопка", "Торпеда" и "Ханидью". Сорт "Колхозница" имеет круглую, гладкую кожуру и не обладает сильным ароматом. Сорта "Торпеда" и "Гуляби" отличаются классическим ароматом и сладким вкусом. Сорт "Гуляби" становится ещё слаще при хранении.

Независимо от выбранного сорта, важно помнить о мере в употреблении дыни. Следуя простым правилам выбора и употребления, вы сможете наслаждаться этим вкусным и полезным фруктом без вреда для здоровья.

Уточнения

Ды́ня (лат. Cucumis melo) — растение семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), вид рода Огурец (Cucumis), бахчевая культура.
 

